5 najatraktivnijih znamenitosti koje krije čarobni Maroko

Jesi li znala da let iz Venecije do Maroka traje samo oko dva i pol sata? Ova šarena, mirisna i kulturno bogata zemlja idealna je za kraće ili dulje putovanje. Ondje možeš otkriti mistična planinske sela, meditativne obalne gradove i živopisne medine. Maroko je raj za sve koji žele okusiti malo arapske kulture, jer osim široke palete fotogeničnih mjesta nudi i izvrsnu kuhinju.

Bez obzira na to putuješ li tek na produženi vikend ili na dulje, vjeruj da nećeš požaliti. Pripremile smo ti izbor pet nezaobilaznih mjesta koja tijekom tvoje avanture zaista ne smiješ propustiti, piše Zadovoljna.si.

Chefchaouen – plavi grad

Ovaj plavi biser, smješten na krajnjem sjeveru Maroka, već dugo privlači turiste iz cijelog svijeta, ali zbog svojeg položaja usred planina za mnoge je nešto teže dostupan. Kad stigneš u selo, na prvi pogled ne izgleda ništa posebno, ali kad uđeš u stari dio, plave ulice te brzo uvuku u svoj svijet. Najbolje je rezervirati smještaj u medini, jer tako boraviš u autentičnoj kući domaćina. Možeš li zamisliti jutra s pogledom na plavo selo i planine okolo? Dane možeš provesti istražujući ulice, a večeri završiti na glavnom trgu, gdje zabave ne nedostaje. Dobra vijest je da do Chefchaouena moguće doći i iz Španjolske ili Gibraltara i to smo kratkom vožnjom trajektom, a do plavog sela voze lokalni autobusi.

Essaouira – obalna bajka

Essaouira je grad na atlantskoj obali i činjenica da je ondje nekad po inspiraciju išao i slavni američki gitarist Jimi Hendrix, govori sama za sebe. Grad je pun ostataka portugalskog kolonijalizma, ponosi se i autentičnom lukom te bijelo-plavim starim uličicama. Ako si sportašica, surfanje je nešto što na dugoj gradskoj plaži ne smiješ propustiti, ali budi spremna na divlje atlantske valove. U neposrednoj blizini grada nalazi se i nekoliko lijepih dina uz more, gdje možeš uživati u zalasku sunca. I ovaj grad možeš lako posjetiti za vikend odmor, jer nudi taman dovoljno svega da se kući vratiš puna novih dojmova.

Marakeš – kulturni mozaik

U živahni Marakeš možeš doći i na produženi vikend, jer zaista nudi mnogo toga. Za one koji još nisu upoznali neku drugu arapsku državu, prvi susret s Marakešom bit će mali kulturni šok, ali u dobrom smislu. Najviše se toga događa na poznatom trgu Jema el-Fnaa, koji je pravi svijet u malom. Čarobnjaci sa zmijama, gatare s dlana, prodavači zuba – da, zvuči prilično egzotično, a to je još i je više kad se nađeš tamo. Posjeti trgovinu s rinfuznim parfemima i zaustavi se kod domaćina koji prodaje svježe cijeđeni sok od naranče. Navečer ožive i štandovi s hranom, ali grad je bogat i brojnim palačama, prekrasnim vrtovima i mauzolejima pa je popularan i među ljubiteljima kulture. Grad zaslužuje najmanje 3 dana istraživanja, a kući ćeš se sigurno vratiti puna nevjerojatnih dojmova.

Ouarzazate – mali Hollywood

Ovo naizgled mirno mjesto ponosi se najvećim filmskim studijem na svijetu pa je posebno poznato filmskim stvaraocima i ljubiteljima filmova. U ovom dijelu Maroka, koji nazivaju i 'vrata u pustinju', snimljeni su brojni filmski hitovi, kao što su 'Mumija', 'Hanna', 'Gladiator', ali i neki dijelovi serija 'Igra prijestolja' i 'Bijeg iz zatvora'. Ovo čarobno mjesto je puno više od samo scenografije filmske industrije, jer se ponosi pečatima 'kasbahima', koji te odvode daleko u prošlost, a navečer u sunčevoj svjetlosti sjaje zlatnom bojom. Ouarzazate je također odlično polazište ako želiš iskusiti pustinju, jer možeš birati između brojnih mogućnosti – od kampiranja pod zvijezdama do jahanja deva.

Merzouga – pustinjska bajka

Merzouga je malo mjesto usred pustinje, gdje ćeš se osjećati kao da si izgubljena usred ničega. Samo mjesto nije ništa posebno, ali posebna je pustinja koja ga okružuje. I to je razlog njegove popularnosti među avanturistima. Lokalni mladići nude brojne mogućnosti pustinjske avanture, ovisno o tome koliko si hrabra. S devama možeš ići samo do obližnje crne pustinje, ili se uputiti dublje, do beskrajnih dina gdje se vrijeme zaustavlja. Ako nisi avanturistički tip, možeš pronaći hotel s bazenom i pogledom na pustinju – i to je posebno iskustvo. Za ovaj dio Maroka preporučljivo je imati malo više vremena, jer te pustinja nehotice uvuče u sebe i sigurno je da ćeš poželjeti produžiti svoj boravak.

