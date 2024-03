Cinque Terre – pet šarenih ribarskih sela u kojima će svi uživati

Šarene kuće, šarmantne ulice i prekrasan panoramski pogled. Teško je dočarati kako u proljeće i ljeto izgleda Cinque Terre u Italiji. Iako će ti od Zagreba do ondje trebati otprilike osam sati automobilom, mnogi provinciju La Spezia, Liguria, u sjevernoj Italiji posjećuju u sklopu ture po Toskani. Čak i ako se odlučiš na organizirano putovanje Toskanom, velike su šanse da će jedan dan biti rezerviran za Cinque Terre – jedinstveni nacionalni park čiju je vrijednost prepoznao i UNESCO.

Sastoji se od pet šarenih sela, redom su to Monterosso Al Mare, Vernazza, Corniglia, Riomaggiore i Manarola. Svako selo je posebno i unatoč tome što je riječ o slabo naseljenom području, Cinque Terre pun je posjetitelja. Dobro ga je posjetiti ujesen jer bi mogla izbjeći gužvu, no u proljeće i ljeto ima poseban šarm. Ističe se arhitekturom, prirodom, veličanstvenim prizorima, ali i hranom.

Kuće u prepoznatljivoj žutoj, crvenoj i roza boji smjestile su se na liticama i to tako da su gotovo stopljene jedna uz drugu. Građene su još u srednjem vijeku, no tek je 1870. godine načinjena željeznica koja bi povezivala svih pet sela. I danas se selima voziš plaćenom željezničkom turom, vlakovi idu često, a vožnja je uzbudljiva.

Naravno, poanta je zaustaviti se u svakom selu jer imaju niz znamenitosti i specifičnosti.

Prva postaja - Monterosso

Monterosso je najsjevernije selo i većina odande započinje avanturu. Podijeljen je na stari i novi dio – Borgo Anticu i Feginu koje povezuje tunel. Stari dio nalazi se među krivudavidim ulicama, dok novi dio ima popriličan broj restorana i hotelu uz dugačku plažu. Kapucinski samostan i Crkva sv. Franje Asiškog poznata je atrakcija, a impresivan je i prekrasan pogled na pejzaž.

Romantična Vernazza

Potom ćeš doći do Vernazze koja ljude obično oduševi. Šarene kuće i lijepi trg, ali i štih tradicionalnih ribarskih mjesta sigurno je ono što ćeš zapamtiti. Upravo je u tome posebnost ovog nacionalnog parka – i godinama od gradnje nosi prepoznatljivi izgled. Vernazza je prije petnaestak godina pošteno nastradala u poplavi, no selo se do danas oporavilo i otvorene su trgovine i galerije. Njom se ne prometuje automobilima što je još jedna specifičnost.

Corniglia, Manarolo i Riomaggiore

Selo Corniglia najmanje je i smjestilo se na 100 metara nadmorske visine. Da bi ga razgledala, razgibat ćeš se na čak 377 stepenica. Ipak, isplatit ćeš se provesti večer na lijepom trgu Taragiou iz 18. stoljeća te na nekoj od terasa. Četvrto selo Riomaggiore mnogi smatraju najslikovitijim. Osim šarenilom, ističe se antičkim dvorcem, zvonicima i živahnim ulicama u kojima možeš predahnuti.

Na kraju, tu je Manarolo – najstarije selo u kojima se more i kuće gotovo stapaju. Kuće su, naime, dijelom na litici, a dijelom uz tok potoka. Selo je poznato po podvodnim stijenama i špiljama, a ne sumnjamo da ćeš se rado fotografirati uz ovakvu kulisu.

Cinque Terre nije tipična vikendaška lokacija pa ju je zbog vremena putovanja bolje posjetiti u sklopu duže ture. No nađeš li se uskoro u nekoj toskanskoj turi, svakako se odluči za ovaj šareni i zabavan park. Mi ga jedva čekamo (ponovo) vidjeti uživo. Takav se prizor rijetko gdje viđa!