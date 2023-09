Mijenjaju se prioriteti: Evo kako rođenje djeteta utječe na prijateljstva

Prijatelji su važan dio naših života. Posebno su vrijedni iskreni odnosi, onih nekoliko osoba koje su uz tebe štogod da bilo. Njih zaista treba čuvati. Kao i sve u životu, i prijateljstva se s godinama mijenjaju. U mladosti su vam bitni izlasci, priče o ljubavi i studentskim brigama i uglavnom svi prolaze kroz slične stvari. Kad na red dođu svadbe i prinove, prioriteti se mijenjaju, a druženja su manje intenzivna. Ekipe se uglavnom raspadaju jer ljudi vode drugačije živote i često se nažalost udalje od nekada bliskih ljudi.

Najčešće se to događa u prvih nekoliko godina majčinstva kad se žene obično usredotoče na bebu. Čini im se da je premalo vremena za njih same, a kamoli za druženja koja su nekada (uh, davno je to bilo) trajala satima. Jasno, nije sve tako crno. U nastavku otkrivamo nekoliko stvari koje se mijenjaju nakon što dobiješ dijete – barem što se prijateljstava tiče.

Druženja su rijetko kad spontana

Kad ste bile mlade, na piće ste vjerojatno išle kad god vam se išlo. Niste se trebali dogovarati tjedan ili dva unaprijed nego ste izlaske dogovarali brzo i efikasno. Krenuli biste na kavu, a vratili se kući u šest ujutro i to vam nije bio nikakav problem. Na pameti vam je bila zabava, a momci i ispiti bili su jedna od glavnih tema. Ekipa se brzo skupila i gotovo ste uvijek bili za pokret. Sada to više nije tako. Kad stigne beba, dan je podređen njoj, a sve su druge stvari sporedne – barem u prvih godinu dana. Zato kratka druženja moraju biti pomno isplanirana, recimo kad beba spava. Zapravo, ovo ne vrijedi samo za novopečene mame: kad dosegnete određene godine više cijeniš solo vrijeme (jer je manje slobodnog vremena) pa se s frendicom puno duže dogovaraš za kavu. To je zato što se često teško uskladiti.

Cijenit ćeš prijateljstva s mamama

Razgovori o pelenama i kašicama za bebu nekad su ti bili dosadni, no već kad saznaš da si trudna, počet će te zanimati iskustva drugih mama. Uključit ćeš se u grupe mama, a i više ćeš cijeniti razgovore u parkiću. To ne znači da ćeš od poroda do djetetova polaska u školu s prijateljima razgovarati samo o djeci, ali tuđa iskustva bit će ti važna. Naravno, ako si mama i dalje bi trebala zadržati neke svoje interese te proširiti znanja o temama koje te zanimaju. I ne, razgovori mama ne trebaju biti dosadni i ne bi se trebala izolirati od nekadašnjih prijateljica koje nemaju djecu.

Neki će otići, no drugi će doći

S godinama ćeš vjerojatno shvatiti da je kvaliteta važnija od kvantitete. Neke će se nekadašnje prijateljice udaljiti od tebe jer su u drugačijem stadiju života. Naš je prijedlog da pokušaš održati stara prijateljstva te se ne izolirati, no jasno je da se neke stvari mijenjaju i da će neki odnosi 'puknuti'. S druge strane, upravo će ti majčinstvo i obiteljski život otvoriti prostora za nova prijateljstva koja su ti u bliža ovoj dobi.

Bit će i faza usamljenosti

Uglavnom su mame te koje su veliku većinu dana same s djetetom. Zato bi moglo biti dana kad ćeš se osjećati usamljeno i kao da ni sama ne znaš kome se obratiti. Izuzetno je važno da se, koliko je to moguće, pokušaš s vremena vrijeme posvetiti hobijima, izaći u prirodu te osigurati čuvanje djeteta. Naravno, tu je mogućnost razgovora s bliskom prijateljicom. Jako je važno očuvati te kontakte – pod uvjetom da su iskreni.

Neka prijateljstva postat će još dublja

Prve godine majčinstva mnoga će prijateljstva staviti na test. Ako si upravo rodila, a tvoja prijateljica iz mladosti je nedavno prekinula i fokus joj je na potpuno drugim stvarima, lako je moguće da ćete se udaljiti, no to nije uvijek slučaj. Neka će prijateljstva postati još dublja jer će ti taj prijatelj ili prijateljica biti podrška i pomoć u svakom trenutku. Zbližit će se s tvojim djetetom i s njim provesti lijepe trenutke. Bit će dijelom djetetova odrastanja, a to je najbolje što ti se može dogoditi.