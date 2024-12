Ovaj put biraju žene: Gospođica Savršena je Brooke Blurton

Reality show Gospođica Savršena dobio je novo lice kada je Brooke Blurton postala prva biseksualna i prva domorodačka žena u glavnoj ulozi ovog popularnog formata. Ova 26-godišnja Australka napravila je povijest televizije, ne samo svojim identitetom već i revolucionarnim formatom u kojem su se za njenu naklonost borili i muškarci i žene.

Tko je Brooke Blurton?

Rođena 1. siječnja 1995. godine u Carnarvonu, Zapadna Australija, Brooke je pripadnica naroda Noongar-Yamatji. Kao kći aboriginske-malezijske majke i engleskog oca, od malih nogu je živjela između dva svijeta. Njezino djetinjstvo obilježila je tragična sudbina - sa samo 11 godina izgubila je majku i baku, nakon čega je provela vrijeme u udomiteljskim obiteljima.

Danas radi kao socijalna radnica s mladima, posebno se fokusirajući na mentalno zdravlje u domorodačkim zajednicama. Sa svojih više od 230.000 pratitelja na društvenim mrežama, koristi svoju platformu za podizanje svijesti o važnim društvenim pitanjima.

Prvi koraci u reality svijetu

Blurton se prvi put pojavila na malim ekranima 2018. godine u The Bachelor Australia, gdje je došla do samog finala, ali je svojevoljno napustila show. Godinu dana kasnije sudjelovala je u "Bachelor in Paradise", stječući dodatno iskustvo pred kamerama.

Foto: voyo

Povijesna sezona Gospođice Savršene

Show koji je već godinama omiljen među gledateljima diljem svijeta, dobio je potpuno novo ruho u svojoj sedmoj australskoj sezoni. Umjesto klasičnog formata gdje djevojka bira između više muškaraca, ovaj put su se za naklonost glavne protagonistice borili i muškarci i žene, što je stvorilo dosad neviđenu dinamiku u reality programu.

U vili se našlo šesnaest natjecatelja oba spola koji su se borili za Brookinu naklonost.

Utjecaj na društvo

Brooke je svojim sudjelovanjem otvorila važne društvene rasprave o različitosti i reprezentaciji na mainstream televiziji. "Ako se ljudi osjećaju neugodno zbog ovoga, stvarno ih izazivam da razmisle zašto je to tako", izjavila je za The Daily Telegraph.

Kao aktivistica za prava domorodačkog stanovništva, Blurton se također zalaže za ukidanje proslave Dana Australije, ističući da taj dan predstavlja "konstantni podsjetnik na bol, povijest, segregaciju, isključivanje i brutalnost."

