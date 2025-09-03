Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga

Treninzi i radionice namijenjeni su početnicima bez iskustva za upoznavanje s vještinom

Aikido društvo Zagreb otvara vrata novog zagrebačkog središta za japanska umijeća, rekreaciju i usavršavanje životno korisnih vještina u Heinzelovoj 66, u kojem se ljubitelji japanske kulture i oni koji će to tek postati mogu besplatno okušati u treninzima i radionicama japanskih vještina tijekom cijelog rujna.

Novi prostor Aikido društva Zagreb (i partnerskih udruga) u Heinzelovoj nazvan je Dojo66 prema japanskoj riječi dojo koja označava mjesto gdje se vježba Put samorazvoja, i jedinstvena je lokacija u Zagrebu posvećena vježbanju tradicionalnih i modernih japanskih vještina te promociji japanske kulture. Dojo66 nalazi se u obnovljenom prostoru unutar kompleksa bivše stočne tržnice u Heinzelovoj.

Sudjelovanje u radionicama japanskih vještina moguće je prijavom na besplatne treninge aikida koji će se održavati od 8. do 29. rujna, i na kojima će biti dogovoreni termini radionica:

Kyudo (tradicionalno japansko streličarstvo)

(tradicionalno japansko streličarstvo) Kendo (tradicionalno japansko mačevanje)

(tradicionalno japansko mačevanje) Kaligrafija (vještina pisanja japanskih znakova)

(vještina pisanja japanskih znakova) Origami (vještina savijanja papira)

(vještina savijanja papira) Bonsai (uzgoj stabalca u posudi)

(uzgoj stabalca u posudi) Go (društvena igra na ploči)

(društvena igra na ploči) Nanbudo (moderna borilačka vještina)

(moderna borilačka vještina) Sugi ban (vještina očuvanja i zaštite drva)

(vještina očuvanja i zaštite drva) KonMari (metoda organizacije prostora)

(metoda organizacije prostora) Sushi (izrada jela od sirove ribe i riže)

(izrada jela od sirove ribe i riže) Degustacija japanskog čaja

Treninzi i radionice namijenjeni su početnicima bez iskustva za upoznavanje s vještinom.

Vježbanje aikida ima pozitivan utjecaj na svakodnevicu, jer je primjenjiv u konfliktnim situacijama koje doživljavamo na poslu, u prometu, u odnosima s bliskim i nepoznatim osobama…

„Festival japanske kulture u Doju66 donosi dašak tradicije i filozofije Dalekog istoka kroz zabavne i korisne vještine. Pozivamo građane da se, barem nakratko, posvete samo sebi i odmore od okoline koja neprestano postavlja zahtjeve. Na aikido treninzima naučit će nositi se s kriznim situacijama smireno i pribrano, bez velike potrošnje životne energije, a na radionicama ostalih japanskih umijeća upoznat će se s istočnjačkim principima koji potiču bistrinu uma i potpuno posvećivanje sadašnjem trenutku.“, objasnio je Dobroslav Jakovljević, suosnivač Aikido društva Zagreb, instruktor aikida i predavač na Akademiji dramskih umjetnosti.

Prijave sudjelovanja moguće su na e-mail [email protected] ili broj 0915123149 (Dobroslav).

Aikido društvo Zagreb osnovano je 1992. godine te od tada podučava aikido za odrasle i djecu, organizira međunarodne seminare, promovira zdravi način života i nenasilnu komunikaciju u društvu. Od 2013. do 2023. djelovalo je u Kući aikida, prostoru u zapuštenom kompleksu Paromlin koji su članovi Društva obnovili vlastitim sredstvima. U Kući aikida održane su brojne radionice samoobrane, disanja, meditacije, plesa; radionice aikida za štićenike Plavog telefona, đačkih i studentskih domova, osoba s invaliditetom; nastava za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta; kirtani, akro joga događanja, ceremonije čaja, zvučne kupke, fitness treninzi, kettlebell radionice... 2019. godine Aikido društvo Zagreb je zajedno s nekoliko zagrebačkih udruga koje se bave japanskim vještinama pokrenulo Inicijativu Kuće Japana u sklopu koje su građani također besplatno sudjelovali u raznim radionicama.

Nakon rušenja Kuće aikida 2023. godine zbog izgradnje nove gradske knjižnice, Aikido društvo Zagreb je s partnerskim udrugama Kyudo društvo Zagreb, Kendo klub Zagreb, Akademski klub Zagreb i Sinergija preuzelo najam zapuštenog prostora u kompleksu bivše stočne tržnice i klaonice u Heinzelovoj te ga također vlastitim sredstvima preuređuje od siječnja 2025.