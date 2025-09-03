Lifestyle
FESTIVAL JAPANSKE KULTURE

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga

Žena.hr
3. rujna 2025.
Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo
Treninzi i radionice namijenjeni su početnicima bez iskustva za upoznavanje s vještinom

Aikido društvo Zagreb otvara vrata novog zagrebačkog središta za japanska umijeća, rekreaciju i usavršavanje životno korisnih vještina u Heinzelovoj 66, u kojem se ljubitelji japanske kulture i oni koji će to tek postati mogu besplatno okušati u treninzima i radionicama japanskih vještina tijekom cijelog rujna.

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo

Novi prostor Aikido društva Zagreb (i partnerskih udruga) u Heinzelovoj nazvan je Dojo66 prema japanskoj riječi dojo koja označava mjesto gdje se vježba Put samorazvoja, i jedinstvena je lokacija u Zagrebu posvećena vježbanju tradicionalnih i modernih japanskih vještina te promociji japanske kulture. Dojo66 nalazi se u obnovljenom prostoru unutar kompleksa bivše stočne tržnice u Heinzelovoj.

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo

Sudjelovanje u radionicama japanskih vještina moguće je prijavom na besplatne treninge aikida koji će se održavati od 8. do 29. rujna, i na kojima će biti dogovoreni termini radionica:

  • Kyudo (tradicionalno japansko streličarstvo)
  • Kendo (tradicionalno japansko mačevanje)
  • Kaligrafija (vještina pisanja japanskih znakova)
  • Origami (vještina savijanja papira)
  • Bonsai (uzgoj stabalca u posudi)
  • Go (društvena igra na ploči)
  • Nanbudo (moderna borilačka vještina)
  • Sugi ban (vještina očuvanja i zaštite drva)
  • KonMari (metoda organizacije prostora)
  • Sushi (izrada jela od sirove ribe i riže)
  • Degustacija japanskog čaja

Treninzi i radionice namijenjeni su početnicima bez iskustva za upoznavanje s vještinom.

Vježbanje aikida ima pozitivan utjecaj na svakodnevicu, jer je primjenjiv u konfliktnim situacijama koje doživljavamo na poslu, u prometu, u odnosima s bliskim i nepoznatim osobama…

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo

 „Festival japanske kulture u Doju66 donosi dašak tradicije i filozofije Dalekog istoka kroz zabavne i korisne vještine. Pozivamo građane da se, barem nakratko, posvete samo sebi i odmore od okoline koja neprestano postavlja zahtjeve. Na aikido treninzima naučit će nositi se s kriznim situacijama smireno i pribrano, bez velike potrošnje životne energije, a na radionicama ostalih japanskih umijeća upoznat će se s istočnjačkim principima koji potiču bistrinu uma i potpuno posvećivanje sadašnjem trenutku.“, objasnio je Dobroslav Jakovljević, suosnivač Aikido društva Zagreb, instruktor aikida i predavač na Akademiji dramskih umjetnosti.

Prijave sudjelovanja moguće su na e-mail [email protected] ili broj 0915123149 (Dobroslav).

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo
Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo

Aikido društvo Zagreb osnovano je 1992. godine te od tada podučava aikido za odrasle i djecu, organizira međunarodne seminare, promovira zdravi način života i nenasilnu komunikaciju u društvu. Od 2013. do 2023. djelovalo je u Kući aikida, prostoru u zapuštenom kompleksu Paromlin koji su članovi Društva obnovili vlastitim sredstvima. U Kući aikida održane su brojne radionice samoobrane, disanja, meditacije, plesa; radionice aikida za štićenike Plavog telefona, đačkih i studentskih domova, osoba s invaliditetom; nastava za studente Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta; kirtani, akro joga događanja, ceremonije čaja, zvučne kupke, fitness treninzi, kettlebell radionice... 2019. godine Aikido društvo Zagreb je zajedno s nekoliko zagrebačkih udruga koje se bave japanskim vještinama pokrenulo Inicijativu Kuće Japana u sklopu koje su građani također besplatno sudjelovali u raznim radionicama.

Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga
Promo

Nakon rušenja Kuće aikida 2023. godine zbog izgradnje nove gradske knjižnice, Aikido društvo Zagreb je s partnerskim udrugama Kyudo društvo Zagreb, Kendo klub Zagreb, Akademski klub Zagreb i Sinergija preuzelo najam zapuštenog prostora u kompleksu bivše stočne tržnice i klaonice u Heinzelovoj te ga također vlastitim sredstvima preuređuje od siječnja 2025.

Pročitajte još o:
Japanska KulturaDojo66Aikido
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
FESTIVAL JAPANSKE KULTURE
Novo središte japanskih umijeća u Zagrebu: Aikido, kendo, origami i još mnogo toga