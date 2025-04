Ovo su prvi farmeri 18. sezone 'Ljubav je na selu': Tomislav i Dalibor imaju otvorena srca za ljubav

Najpoznatija potraga za srodnom dušom u Lijepoj Našoj se nastavlja, i to u 18. sezoni RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Gledateljima će se uskoro predstaviti usamljeni farmeri koji su spremni otvoriti novo poglavlje u svom životu i pronaći onu pravu. Ponovno stižu iz svih dijelova Hrvatske kako bi damama pokazali ljepote svoga kraja, ali ih i osvojili romantikom, a među njima su i Tomislav i Dalibor.

TOMISLAV BIČANIĆ (35), DREŽNIK GRAD

Mladi farmer Tomislav stiže iz Drežnik Grada i ima 35 godina, a po struci je stolar. U slobodno vrijeme voli se družiti s prijateljima, izlaziti, plivati, voziti bicikl, a zaljubljenik je u stare automobile. Sebe opisuje kao iskrenog, dobrog i simpatičnog, a kao manu ističe nestrpljivost.

Što se ljubavnog iskustva tiče, iza njega je nekoliko kraćih veza te dvije duže, od kojih je jedna rezultirala i zarukama, no to se izjalovilo zbog različitih pogleda na budućnost. Tomislav se na ljubavnu avanturu u RTL-ovu showu odlučio prvenstveno zbog zabave, druženja i novih poznanstava, no njegovo srce otvoreno je za novu romantičnu priču. Tomislav bi volio djevojku prirodnog izgleda, bez estetskih korekcija, i koja je sportski tip. Uz to, trebala bi biti iskrena, otvorena, nježna i simpatična, a ne bi tolerirao laži i prevaru.

Foto: RTL

Romantični Tomislav zbog jedne je djevojke, prisjeća se, čak unajmio harmonikaša i tamburaša te joj došao pod prozor s ružom kako bi joj se ispričao. A koje će još tajne adute otkriti, pokazat će u 'Ljubav je na selu'.

„Da si međusobno pomažemo, budemo iskreni jedno prema drugome, živimo sretno do kraja života i osnujemo obitelj“, svoju najveću želju ističe Tomislav.

DALIBOR BOGOVIĆ (55), POLIČNIK

Dalibor stiže iz Poličnika kraj Zadra, ima 55 godina i trenutno radi kao trgovac. Slobodno vrijeme najviše voli provoditi družeći se s prijateljima, na svom imanju ima i više od sto maslina, vinograd i vrt. Za sebe kaže da je komunikativan, društven, direktan, poslušan i dobra osoba te veliki emotivac.

Što se ljubavnog iskustva tiče, iza njega je dvadesetogodišnji brak iz kojeg ima dvoje djece. Njegovo srce sada je otvoreno za nova poznanstva, simpatije i, naravno, ljubav te smatra kako mu RTL-ova emisija u tome može pomoći. Važno mu je da njegova buduća partnerica bude iskrena i poštena, ali i desetak godina mlađa, a u vezi ne bi tolerirao nepovjerenje i laži.

Foto: RTL

Svoje gošće na farmi, između ostalog, probat će osvojiti i romantičnim gestama, šetnjama pokraj mora uz zalazak sunca, ali i ukusnom hranom koju će im sa srcem pripremiti.

„Ona prava od mene može očekivati ono najbolje. Spreman sam dati sve“, poručuje Dalibor.

A što će farmeri još otkriti o sebi, pokazat će nova, 18. sezona 'Ljubav je na selu' – uskoro na RTL-u i platformi Voyo.