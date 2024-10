Nika Turković: 'Kroz protekle godine prihvatila sam ženstvenost i seksipil kao super dodatke u kojima uživam'

Nika Turković vrlo je prepoznatljiva po svojim pjesmama, a sada je možemo pratiti i kao najmlađu članicu žirija "Superstara". Gledatelje je osvojila svojom toplinom, iskrenim emocijama, ali i zanimljivim modnim odabirima.

No osim što je talentirana vokalistica, Nika piše svoje pjesme te surađuje s raznim glazbenicima. Upravo prije nekoliko dana, izbacila je treći singl "tvoja" s nadolazećeg drugog albuma koji trenutno snima. Također priprema veliki koncert u Zagrebu, 26. listopada nastupit će u Tvornici kulture. Razgovarali smo s Nikom povodom velikog koncerta o njezinom radu, pjesmama, ali i tome koje dizajnere najviše voli imati u svom ormaru.

Upravo se nalazite u vrlo intenzivnom poslovnom periodu, članica ste žirija "Superstar", izašao je novi singl i koncertna je sezona. Kako ste i kako uspijevate uskladiti sve obveze u takvim intenzivnim periodima?

Volim raditi. Volim kad se puno toga događa, osjećam se smisleno i nekako sam automatski i kreativnija i sigurnija u ono što radim. Meni je ovo jedno od omiljenih razdoblja baš zato što je sve nekako došlo odjednom. To me hrani i tjera me da radim još bolje, kvalitetnije i više.

Očekuje vas i najveći samostalni nastup u svom gradu, u Tvornici kulture 26. listopada. Imate li veliku tremu ili ste potpuno opušteni jer je to vaš grad i publika? Kako teku pripreme i što publika može očekivati?

Definitivno nisam opuštena, čak i kad mislim da jesam, tijelo me voli podsjetiti da ja nemam nijednu opuštenu kost u tijelu, pa mi stvara svakakve diskutabilne snove na tu temu. Ali zapravo sam jako optimistična, puno radimo i pripremamo se svaki dan; veseli me što radimo neke potpuno nove stvari za ovaj koncert, jer mislim da su ljudi to zaslužili, tako da se radujem pokazati publici ono najbolje od nas do sada.

Posljednji album "11" predstavio nam je jednu zrelu pjevačicu s jasnim glazbenim putem, a "Superstar" otkrio Niku koja je vrlo jasna i topla osoba. Kako biste sebe opisali i u kojoj ste fazi stvaralaštva?

Hvala na lijepim komplimentima; draže mi je kada me netko drugi opiše nego kad to moram sama, pa bih ipak prepustila to slušateljima i gledateljima. Ono što ja mogu reći da sam u super kreativnoj fazi rada i stvaranja, jer sam evo, upravo neki dan službeno napisala drugi album do kraja. Sada je na meni da to sve posložim pametno i da se zatvorim u studio početkom godine, ali zapravo sam u nekoj baš lijepoj 'plodnoj' fazi u kojoj imam puno toga za reći, za napisati, za prenijeti; razmišljam jako široko i imam puno planova za koje sam spremna jako puno raditi.

Koliko vas mjesto najmlađe članica žirija u "Superstaru" i kandidati koje ocjenjujte oblikuju kao glazbenicu i utječu na vas profesionalno?

Ovaj show me naučio da sam možda i previše emotivna za neka ova iskustva i da mi je sve teže što sam starija, pa ne znam ako je to optimalno saznanje za ovaj opis posla, ali tu smo gdje smo. Superstar mi je stvarno donio toliko toga lijepoga, da sam na cijelom iskustvu baš konstantno jako zahvalna. Dao mi je i samopouzdanja i pokazao mi do čega mi je istinski stalo; na što mogu i na što ne mogu utjecati u ovom poslu, kao i da jako poštujem sve ljude, pogotovo one koji skupe hrabrosti na bilo koji način se ogoliti u današnjem svijetu. Sve u svemu, mislim da sam prikupila (i još prikupljam) jako puno lekcija koje primjenjujem u svakom aspektu svog posla.

Foto: RTL

Što možemo očekivati u budućnosti u vašoj glazbi? Radite li detalje planove ili puštate da vas vodi intuicija život?

Rekla bih da je ovaj drugi album već dovoljan 'plan', pa se zasada vodim prvo time. Naravno da uz to ide još stotina drugih stvari, ali mislim da je u redu da idemo korak po korak. Prvo bih voljela napraviti taj album točno onako kako sam zamislila, jer je ovo prvi puta da pišem album tako kao cjelinu, konceptualno, s puno razmišljanja.

Uz glazbu, možemo primijetiti da vam je vrlo važan i modni izričaj? Koliko ste se mijenjali tijekom posljednjih godina? Kako biste opisali svjoj stil?

Jako volim modu i uvijek sam se tu voljna nekako poigrati; ali shvaćam da sam kroz posljednjih par godina puno više hrabra nego prije. Zanima me isključivo i samo kako se ja u nečemu osjećam i kakvu količinu samopouzdanja to meni daje; drugo sve mi je nekako postalo manje bitno. Tu pogotovo pričam o kombinacijama za koncerte. Prije sam jako tu bila nekako jednostavna; sada uviđam da što god odjenem na sebe, utječe na moje unutarnje stanje i kako se nosim na pozornici. Mislim da sam i dalje stilski dosta jednostavna, ali da sam kroz proteklih par godina više prihvatila ženstvenost i seksepil kao neke super dodatke u kojima uživam.

Foto: RTL

Postoji li velika razlika između Nike koja se odijeva privatno i poslovno?

Mislim da ne. Ja svu odjeću koju smo nekada i šivali za spotove, koncerte, snimanja; nosim na dnevnoj bazi, samo možda drugačije stiliziram. Na pozornici si dozvolim da sam možda ipak malo odvažnija. Drugo je sve nekako slično.

Na koje modne komade ćete uvijek potrošiti novce i koliko volite eksperimentirati?

Pa nekad sam više kupovala; i zato sam se tada opremila dobrim trapericama, sakoima i kožnim jaknama koje nosim dan danas. Drugo sve mi je nekako svejedno i mislim da se može pronaći svugdje po nešto kvalitetno, ako dobro kopate. Od eksperimentiranja na dnevnoj bazi i nisam nešto, ali zato imamo snimanja i projekte u kojima je divota raditi sa stilistima koji te rado gurnu van tvoje komforne zone. Tu sam sve slobodnija da rade sa mnom što god su zamislili.

Najdraži domaći i strani dizajneri?

Domaći KLISAB, Mateyaneira. Od stranih jako volim Jacquemusa i sve skandinavce.

Poznate dame čiji stil volite i možda ponekad poželite kopirati?

Hailey Bieber i Dua Lipa uvijek.