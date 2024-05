Nikad ih nećemo prerasti: Najbolje teen serije koje možemo gledati uvijek iznova

Spoiler alert: Srednjoškolci u stvarnom životu nisu ništa poput onih u teen serijama kojima smo bile opsjednute u mlađim danima. Srećom, nije sramota živjeti posredno kroz svoje omiljene izmišljene tinejdžere i njihove uzbudljive živote. To je puno zabavnije od dosadne stvarnosti svakodnevnog napornog rada u srednjoj školi.

Sada, kao odrasle žene, još uvijek smo velike obožavateljice adolescentskih drama, i na našu sreću, ovih dana postoji čitava nova generacija serija prosvijećenijih, rizičnijih, a često i kvalitetnijih teen serija. Između serija kao što su Euphoria, Sex Education i Never Have I Ever, najbolje tinejdžerske drame današnjice su i eskapističke i povezane na način na koji drame za odrasle jednostavno… nisu.

Dakle, ako si poput nas i voliš "pobjeći" od svojih stvarnih odgovornosti za odrasle (od veza, posla, računa ili djece) – predlažemo uživanje u nekoj od vječnih teen serija. U nastavku smo izdvojile najbolje strane i domaće teen serije koje su prava kombinacija zdrave doze pretjerivanja, napetih krajeva epizoda i dubokih tajni… Svih onih dobrih stvari koje obožavamo u teen serijama.

Najbolje teen serije

7th Heaven

Ako već nisi pogledala svaku epizodu ovog klasika, sigurno si imala hrpu izvannastavnih aktivnosti. U sedmom nebu bila je jedna od onih serija koju smo s uzbuđenjem pratile na TV-u, a ako je slučajno nisi uhvatila tijekom tinejdžerskih dana, vrijeme je da to ispraviš. Savršena teen serija ako voliš obiteljsku dramu, tinejdžersku romansu i Jessicu Biel.

The O.C.

Prije prve runde serije Gossip Girl, Josh Schwartz nam je predstavio Marissu Cooper, Ryana Atwooda, Summer Roberts i Setha Cohena. Sama pilot epizoda bila je veliki trijumf za televiziju početkom 2000-ih, a i sve opstale epizode iz četiri sezone ove serije bile su, i još uvijek su, prava teen poslastica.

Buffy the Vampire Slayer

Buffy je doista utrla put svim današnjim natprirodnim serijama poput The Vampire Diaries i sličnih. Utjelovila je sve što bi svaka 16-godišnja heroina trebala biti: neustrašiva, znatiželjna i snažne volje. Također je imala najbolju prijateljicu u Willow Rosenberg (koja je sama razbila barijere tako što je bila dio jedne od prvih velikih lezbijskih priča na TV-u).

Beverly Hills, 90210

Biti bogat i lijep nije značio da su tinejdžeri srednje škole West Beverly Hills bili sigurni od stvarnih problema. Kroz deset sezona, serija se bavila ozbiljnim zapletima koji uključuju zlouporabu droga, alkoholizam, silovanje, obiteljsko nasilje, rasizam, samoubojstvo, trudnoću i AIDS.

Dawson’s Creek

Iako Joey Potter nije bila prva tinejdžerica koja se popela kroz prozor na TV-u, ona je bila prva koja je to učinila dok je isporučivala sveske scenarija (i dugačke, komplicirane riječi). Sve je to zahvaljujući legendi Kevinu Williamsonu, koji je također napisao I Know What You Did Last Summer. Izmišljeni grad Capeside bio je lijep bijeg za one koji su također pokušavali shvatiti što žele u životu i kako se njihove simpatije, čudna prijateljstva i članovi obitelji uklapaju u njihove velike planove.

Gilmore Girls

Iako možda nije klasična teen serija u punom smislu te riječi, Gilmoreice zauzimaju posebno mjesto u našem srcu. Od svojih dana u Chiltonu do Yalea, Rory je bila oličenje onoga što znači stvarno, jako naporno raditi na svojim snovima dok se nosiš sa svim tinejdžerskim izazovima i problemima. I dok je i dalje aktualna rasprava koji je njezin dečko najbolji, za nas će Jess Mariano uvijek biti jedini!

Smallville

Prije nego što su televizijske serije i blockbuster filmovi o superjunacima bili dio obične svakodnevice, WB nas je upoznao s Clarkom Kentom preko Smallvillea, iliti njegovoj mladosti na farmi u Kansasu u vlasništvu njegovih posvojitelja. Što se tiče tradicionalnih tinejdžerskih drama, ova serija ima sve - od štreberskih autsajdera, neuzvraćene ljubavi, do drskih najboljih prijatelja - ali najveće drame uključuju kriptonit, a ne satove kemije.

One Tree Hill

S blagom poput očiju Chada Michaela Murraya i zarazne tematske pjesme Gavina DeGrawa o tome da ne želiš biti ništa drugo osim onoga što pokušavaš biti u posljednje vrijeme, One Tree Hill uhvatio je onaj istinski osjećaj mladosti, rivalstva među braćom i sestrama i srednjoškolske košarke. Također je ustupio mjesto jednom od najboljih mota koji su ikada proizašli iz izmišljenih poslova kada je Brooke Davis pokrenula Clothes Over Bros. Jer čak i kada braće izgledaju kao Lucas i Nathan Scott, odjeća i dalje ima prednost.

That '70s Show

Za jedan sitcom, Lude 70-e odradile su izvrstan posao u rješavanju iskušenja tinejdžerske dobi. Eric je vječno zapeo između djetinjstva i odrasle dobi, a povlačenje u oba smjera dovelo je njega i njegove prijatelje u sve vrste ludila. Ono u čemu je serija svakako u to vrijeme prednjačila, bilo je u prikazu tinejdžerskog prijateljstva. Prijatelji koje imaš kao tinejdžer obično su najjača i najkompliciranija grupa prijatelja koju ćeš ikada imati, a Lude 70-e to su odlično pokazale.

Vučja krv

Britansko-njemačka fantasy serija otkriva nam život tinejdžerice Maddy Smith, koja skriva veliku tajnu - ona i njezina obitelj su vukodlaci, jedini u malom gradu Stoneybridgeu. Dolazak novog učenika, vukodlaka Rhydiana, u Maddynu školu unosi nemir i mijenja ustaljene obrasce. "Vučja krv" postat će priča o prijateljstvu, izazovima i otkrivanju vlastitog identiteta u složenom svijetu ljudi i vukodlaka. Serija pažljivo balansira između svakodnevnih tinejdžerskih problema i fantastičnih elemenata, nudeći gledateljima uzbudljiv uvid u živote likova koji se bore s očuvanjem svoje tajne.

Gossip Girl

Ah, da, serija koju mnogi roditelji stvarno, ali stvarno nisu htjeli da njihova djeca gledaju - možda zbog seksa, droge i maloljetničkog pijenja alkohola? Nema ništa slasnije od voajerističkog pogleda u nevjerojatne (i dramatične) živote gornjeg sloja Upper East Sidea. Također, mladi Blake Lively i Penn Badgley koji su bili par u i izvan serije? Da, molim.

Vrijeme je za seks

U ovoj popularnoj češkoj seriji koju pratiti možeš na platformi Voyo, tinejdžer Adam ima dvije glavne želje: izgubiti nevinost i izgraditi plesačku karijeru. No, životi članova njegove obitelji promijenit će se u potpunosti kada njegov otac prizna da je gay i odluči ih napustiti. Nakon ovoga započet će neočekivane situacije za glavni lik te njegovu majku Juditu i baku Gretu. Vrijeme je za seks odlična je kombinacija drame i humora i nije samo serija koja baca svjetlo na osobne borbe protagonista, već vješto prikazuje dinamiku obiteljskih odnosa koji se mijenjaju.

Najbolje domaće i regionalne teen serije

Skriveno u raju

Radnja domaće teen serija koju možeš naći na platformi Voyo događa se u istarskom kampu Paradiso gdje se glavni junaci, Lara i Mark, zaljubljuju na prvi pogled. No pred njima je niz zapleta koji postaju ozbiljan izazov za njihovu vezu. Naime, mladi će par biti stavljen na kušnju raznim tajnama i izazovima koje skriva idilično okruženje kampa. Serija "Skriveno u raju" nudi romantičnu priču i zanimljiv uvid u dinamiku odnosa unutar izolirane zajednice. Lara i Mark moraju naći način kako prevladati prepreke na putu njihove sreće, istovremeno otkrivajući što je sve skriveno u raju.

Foto: RTL

U klinču

Priča prati mladog boksača Aljošu Kovača i njegove prijatelje koji se nalaze na životnoj prekretnici. No, ovo nije samo priča o boksu, koji je ovdje poslužio i kao metafora, već duboko istražuje emocionalne i psihološke borbe mladića koji pokušava pronaći svoj put u glazbi bez obzira na očekivanja obitelji. Slojevita srpska serija "U klinču" detaljno prikazuje kako glavni junak i njegovi prijatelji prolaze kroz izazove odrastanja suočavajući se s ovisnostima, strahovima, ljubavnim razočaranjima i društvenim pritiscima. S likovima koje glume Mihajlo Veruović Voyage, Ivana Zečević, Anita Ognjanović, Nikola Kojo i Branka Katić moguće se lako poistovjetiti zato ovoj seriji svakako trebaš pružiti šansu, a dostupna je na platformi voyo.