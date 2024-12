Tražiš savršeno mjesto za opuštanje? Ovo je 5 najboljih sauna u Zagrebu

Ponekad ti jednostavno treba trenutak za sebe – bijeg od svakodnevice i prilika za potpuno opuštanje. Sauna je savršeno mjesto za to: osim što potiče detoksikaciju tijela, smanjuje stres i vraća energiju. Upravo zato istražili smo gdje u Zagrebu možeš otići u saunu i isprobati različite vrste - od finskih i bio do infracrvenih i turskih sauna.

Zašto volimo otići u saunu?

Saune nisu samo mjesto za opuštanje – imaju i brojne zdravstvene prednosti, posebno za žene. Znojenje u sauni pomaže izbacivanju toksina iz tijela, što doprinosi zdravijoj i čišćoj koži. Redovit odlazak u saunu može pomoći u održavanju svježeg tena i smanjenju nepravilnosti na tvojoj koži. Visoka temperatura u sauni potiče širenje krvnih žila, što poboljšava cirkulaciju. Osim toga, vrijeme provedeno u tišini saune savršena je prilika za opuštanje i smirivanje uma.

U nastavku vam donosimo popis najboljih sauna u Zagrebu.

Foto: Unsplash

World Class Westin, Hotel Westin Zagreb, Kršnjavoga 1

Smješten u luksuznom hotelu Westin, Thermana Spa nudi potpuni užitak i relaksaciju. Uz finske saune i hidromasažne bazene, možeš uživati u raznim masažama i tretmanima za njegu tijela. Sve to u elegantnom i mirnom ambijentu koji će te odvojiti od stresa svakodnevice.

Cijena: 13 € (dnevna karta)

finska sauna Dodatno: bazen, fitness dvorana, prostorija za odmor

bazen, fitness dvorana, prostorija za odmor Prvi dolazak: besplatno

Esplanade Zagreb, Mihanovićeva ul. 1, 10000, Zagreb

Uživaj u luksuzu poznatog Esplanade hotela i svega što Health Club Esplanade pruža. Njihove elegantne saune i personalizirani tretmani masaže savršeni su za bijeg od užurbanog života. Idealne su ako ti treba privatnosti, no s dozom luksuza.

Cijena: 20 € (1,5 sat)

finska sauna Dodatno: soba za opuštanje

Allegra Wellness Center, Ul. Josipa Marohnića 1

U Allegra Wellness Centru posjetiteljima su dostupne tri vrste sauna. Finska sauna, poznata i kao suha sauna, pruža opuštanje uz vrući i suh zrak, a temperatura se kreće između 70 i 100 stupnjeva. Turska sauna, s blažom temperaturom od 40 do 50 stupnjeva, nudi nježniji doživljaj. Treća opcija je kombinirana sauna, koja spaja elemente finske i turske saune. U cijenu ulaznice uključeno je neograničeno korištenje teretane, bazena i whirlpoola tijekom boravka.

Cijena: 30 € (dnevna karta)

Dodatno: teretana, bazen, whirlpool

City Wellness Center, Draškovićeva ul. 47/1

City Wellness Center u Zagrebu, u Draškovićevoj 47/1, nudi opuštanje u finskoj i turskoj sauni. Finska sauna pruža suhu toplinu od 80 do 100°C, dok turska sauna nudi parnu kupelj s temperaturom od 45 do 52°C i 100% vlažnosti, idealnu za detoksikaciju i revitalizaciju. Uz saune, na raspolaganju su grijani bazen s hidromasažom i relax zona s voćem i čajevima. Preporučeno vrijeme boravka u saunama je 8 do 20 minuta, ovisno o vrsti. Centar radi od ponedjeljka do subote, od 15 do 20 sati, uz mogućnost dogovora za individualne termine.

Cijena: 20 € (1 sat)

20 € (1 sat) Dostupne saune: Turska sauna Finska sauna



Hotel Aristos, Cebina ul. 33

Spa oaza hotela Aristos nudi tri vrste sauna: tursku, finsku i infracrvenu. Infracrvena sauna koristi infracrvene zrake za stvaranje dubinske topline koja pomaže u smanjenju napetosti i bolova, opušta mišiće i tetive, te pruža duboku relaksaciju. Osim toga, stimulira energetske centre u tijelu, podižući razinu energije i poboljšavajući opće stanje organizma.

Cijena: 20 € (1 sat)

Dodatno: whirlpool, tuševi doživljaja, relax zona

