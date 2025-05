'Ljubav mog života' – neodoljivi njemački model će vas osvojiti odmah!

Na platformu Voyo stigla je turska serija "Ljubav mog života", dirljiva i šarmantna priča o potrazi za ljubavlju, smještena u raskošni svijet modne industrije. Serija donosi toplinu, vedrinu i iskrene emocije, a u središtu pažnje je neodoljivi Serkan Çayoğlu, bivši model i glumac čija je karizma osvojila gledatelje diljem svijeta. Za razliku od klasičnih turskih drama, "Ljubav mog života" donosi laganu i optimističnu atmosferu, uz predivne modne detalje i atraktivne kadrove Istanbula koji dodatno obogaćuju priču.

Njemački model koji je osvojio tursku publiku – priča o ljubavi, modi i šarmu

Glavna junakinja Gökçe radi u marketinškoj agenciji modne kuće i sanja o velikoj ljubavi i bajkovitom braku. Simpatična, nespretna i nepopravljiva sanjarka, Gökçe se svakodnevno bori s poslovnim i privatnim izazovima, sve dok ne upozna svog novog šefa Demira, karizmatičnog vlasnika modne kuće.

U ulozi Demira briljira Serkan Çayoğlu, čija je sofisticiranost, elegancija i prirodna gluma unijela autentičnost u ovu priču o ljubavi u svijetu mode.

Posebna vrijednost "Ljubavi mog života" leži i u činjenici da je snimana na stvarnim lokacijama diljem Istanbula, čime je grad prikazan u svom punom, autentičnom sjaju. Uz to, moda je u seriji pažljivo osmišljena – od outfita likova do detalja radnog prostora modne kuće – što će vas dodatno uroniti u svijet kreativnosti i stila. Glavna glumačka postava, predvođena Hande Doğandemir i Serkanom Çayoğluom, odiše prirodnošću i toplinom. Njihova izvanredna kemija na ekranu oduševila je obožavatelje, a posebno je bilo zanimljivo kako su ih fanovi često povezivali i privatno zbog njihove uvjerljive dinamike u seriji. No, Serkan ljubi drugu poznatu glumicu.

Serkan Çayoğlu – više od glumca, više od modela

Rođen u Njemačkoj, Serkan Çayoğlu ima tursko-njemačke korijene, a studij ekonomije završio je na prestižnom sveučilištu u Erlangenu. Prije nego što je zakoračio u svijet glume, gradio je uspješnu karijeru modela, što je očito u njegovoj samouvjerenoj i elegantnoj pojavi pred kamerama.

Njegov put iz modnog svijeta u glumačku karijeru bio je prirodan – a upravo u "Ljubavi mog života" njegova uloga Demira donosi spoj ozbiljnosti, šarma i osjećajnosti.

U privatnom životu, Serkan Çayoğlu također živi svoju ljubavnu bajku – u sretnom je braku s poznatom turskom glumicom Özge Gürel, s kojom je ljubavnu priču započeo upravo na snimanju druge popularne serije. Njihova veza često je isticana kao jedna od najskladnijih na turskoj javnoj sceni. Özge Gürel možete gledati u čak dvije serije na Voyo: Gospodin Pogrešni i Pun mjesec.

Gledajte "Ljubav mog života" ekskluzivno na Voyo i dopustite Serkanu Çayoğluu da vas očara šarmom, stilom i iskrenim emocijama.