Zavodnica Samanta koju pamtimo zbog njezinog odnosa s natjecateljem Nevenom Landekom, odlučila je ponovno potražiti ljubav među farmerima. Samanta se, skupa s natjecateljicama Ines Petrić i Bahrom Zahirović, vratila u show 'Ljubav je na selu', a sve naravno možemo pratiti na RTL-u, ali i 24 sata prije prikazivanja na televiziji. Naime, epizode mnogima omiljenog showa 'Ljubav je na selu' dostupne su novoj platformi Voyo.

Čini se kako se otkačena Splićanka dobro se pripremila za novu sezonu i novog farmera kojeg želi osvojiti, te je razradila svoje tehnike zavođenja koje će isprobati na farmeru Ivanu,a sve je opisala RTL.hr. Vidjet ćemo koliko će u tome biti uspješna.

"Prvenstveno smatram da muškarac mora biti alfa muškarac i da je uloga muškarca da bude lovac i da zavede djevojku", rekla je dodala: "Treba vidjeti trza li muškarac na vas, ako ne, treba odustati u startu. Ako trza, naravno, kako bih to rekla? Malo koketirati, udijeliti mu kompliment, vidjeti što će on vama reći. Neka komunikacija, ovo-ono, smješkanje. To bi se trebalo razviti prirodno, spontano", savjetovala je.

'Ljubav je na selu' prati od srijede do petka na RTL-u, a na novoj streaming platformi Voyo, cijele epizode možeš pogledati i prije emitiranja na televiziji, bez reklama.