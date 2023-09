Nakon prvih spojeva jedni su spremni za brak, a drugi u nevjerici

'Nisi ravnodušan, malo te prođu ti žmarci'', priznao je da ga je osvojila, a nju su najviše zanimala njegova putovanja po Americi.

Slađana iz Bijeljine u svom je stilu došetala i Radoslava potpuno ostavila bez teksta svojim stilom: ''Moda 23. stoljeća!''

''Čisto sumnjam da je iskren, ne vjerujem ja muškarcima više'', priznala je Slađana, zatim i zapjevala ''Ne može nam nitko ništa''.

''Ma on je veliki narcis... Nije on sposoban za ovakve jake žene'', zaključila je.

''Nikakvu tremu nemam s Radoslavom. Mislim da sam toliko jača od njega da on neće uspjeti ni dvije rečenice reći'', samouvjerena Gordana je najavila spoj pa priznala kako smatra da je Radoslav u krizi srednjih godina: ''Malo pričate jedno pa onda drugo. Nisam sigurna što biste vi ustvari... Neku partnericu uza sebe ili neku mladu ženu koja će vam roditi dijete. Ja nisam ta, ja ne mislim rađati više!''

''Ja tražim sasvim nešto drugo nego što je Gordana'', zaključio je.

Za svoje je spojeve već bio spreman Branko, a za početak bilo mu je važno doznati što je privuklo dame da mu se jave. Nije propustio svojim damama ni napomenuti da se prijavio prvenstveno zbog mogućeg braka te da mu se više sviđaju gospođe s dugom kosom.

''Potrebna mi je supruga koja će me voljeti i koju ću ja voljeti dvostruko više'', poručio je damama.

''Na prvi pogled imate oči kao i ja. Vidio sam odmah da si ljepotica. Na prvi pogled ti si za mene na prvom mjestu'', odgovorio je Branko Antoniji, rekavši da ga je očarala svojim izgledom, no malo mu je zasmetalo što je starija od njega.

No da mu se sviđaju, rekao je i svim ostalim damama osim Bernardi: ''Ne bih je želio na farmi''.

Najmlađi farmer Ivan priznao je da ima malu tremu, a na prvi pogled srce mu je najviše zaigralo na Antonijin dolazak, no ona nije bila oduševljena.

''Bio je nervozan, nismo imali previše tema. U redu je imati tremu, ali mislim da bi trebao biti malo odlučniji'', komentirala je.

Tihanu je prvi susret isto razočarao jer Ivan joj se činio previše ukočenim i indiferentnim: ''Kratko objašnjenje – kuhana nogica!''

''Djeluje mi bombastična... Baš mi se svidjela'', komentirao je susret s njom, dok ga se nije previše dojmio njezin opis srodne duše i muškarca s kojim bi voljela vezu.

Ivanu su došle i dvije povratnice – Samanta Knežević i Suzana Kumer.

''Visoka cura s onim šeširom – top'', komentirao je Samantu, dok je Suzani zamjerio što je previše ozbiljna i ne smije se dovoljno.

''On po meni nije muževan'', komentirala je Suzana, ''Nemamo nikakve sličnosti, on je totalno arogantan tip. Osjećaj – nikakav! Katastrofa! Bio je zbunjen, totalno antipatičan tip. On ne zna što bi sam sa sobom''.

''Ja sam veliki gurman, on ima voće, povrće i krumpire... Voljela bih da to ispečemo uz neko meseko. Ljubav prolazi kroz želudac'', zaključila je Samanta.

Svoje je dame dočekao i Stjepan, a prva na redu bila je Bahra.

''Vidi Bahre, pa je li to moguće? Ma da to nije rekao pred kamerama, ali sam mu čitala iz očiju'', bila je uvjerena Bahra da je farmera pročitala kao otvorenu knjigu.

''Bahra je drugačija nego na televiziji'', komentirao je pred Bahrom začuđujuće šutljivi Stjepan.

''Nije ono što bi meni pasalo... Volim dobrodušne, vitalne i ipak zgodne'', zaključila je.

Mileva je bila iduća u dugoj bijeloj haljini: ''U životu sam fantastična. A za vas se ja još nisam odlučila, samo sam vas odlučila upoznati, a onda ću poslije razmisliti''.

Kad mu je rekla da živi na relaciji Split-Zagreb, farmera je zanimalo ima li nekretninu i u metropoli.

''Nemam, sve sam prodala i uživam u novcima'', kazala mu je.

''Zanima me žena... Ima ona svoj stan, ja imam svoj... Može doći k meni, ja k njoj. Prsten neću kupovati! Ne treba mi netko da se ja ženim. Danas je 21. stoljeće'', objasnio je Stjepan.

''Jedva sam čekala da razgovor završi'', razočarana je bila Mileva.

Šećer na kraju bio je Ante koji od svojih brbljavih djevojaka, ali i treme nije mogao doći do riječi.

''Bio sam u šoku, nisam mogao progovoriti'', branio se farmer, dok je Irena komentirala kako nije bilo baš nikakve kemije.

''Poželjela sam napraviti nešto ludo... Imam 37 godina i nemam više vremena čekati'', opisala je i Klara Perko svoj razlog dolaska u show, a počela mu je objašnjavati i povijest svojih veza.

''Klaru uopće nisam shvatio, je li ona na nebu ili na zemlji'', kazao je Ante.

Za intelektualni razgovor bila je raspoložena Jasmina, potpuno ostavivši Antu bez teksta.

''Kakav je vaš pogled na život, vaš sustav vrijednosti'', upitala ga je pa mu poklonila i svoju pjesmu.

A nakon prvih upoznavanja, vrijeme je i za prvi tulum sezone, uz ples i pjesmu. Ante je najveći dio večeri proveo u razgovoru s Klarom, a Mijo se nije odvajao od svoje Ruže.

Bahra se čak popela na biljarski stol, a pridružila joj se i Suzana, ali i Ivan.

