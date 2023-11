Uzbudljiva večer na selu: Ivan vjeruje da je pronašao ljubav života, a Ante je izbacio Victoriju

Jožef je svoje dame odveo na bazen, a one su bile oduševljene provodom. Jožef i Azra ležali su jedno pored drugoga i držali se za ruke. ''Malo smo se upucavali jedno drugom, malo smo se pipali'', objasnila je Azra.

Na Miroslavovoj farmi farmer je i dalje svoju punu pažnju posvećivao Gabrijeli, a Jasmina je svaki njihov korak i razgovor smatrala ''djetinjastim''.

''O čemu god da se govori, mora se pronaći razlog da se spomene njegova mama'', Jasmina je kazala, a posebno mu je zamjerila što nije vješt s kućanskim poslovima, ''Moja dužnost nije da te odgajam. Ja ti ne želim biti zamjenska mama''.

''Ti si se zaljubila u mene'', zezao ju je, no Jasminine riječi su ga ipak naživcirale toliko da ju je ignorirao, a ona je priznala da ga uvredama samo želi testirati.

U Osijeku Irena i Rade uživali su u romantičnom ručku, a on joj je priopćio kako je vodi na stadion.

''Dejt? Romantično? Nogometno igralište? Nikako! Ja bih radije u kazalište'', nije bila impresionirana.

''Veća je ljubav prema Hajduku nego prema ženi'', poručio je.

Stiglo je vrijeme da najmlađi farmer Ivan konačno obznani vodi li na romantično putovanje Vesnu ili Samantu, a podršku mu je došla pružiti i voditeljica Anita Martinović.

''Vesna, drago mi je što sam te upoznao, imam sve riječi pohvale za tebe. Samanta, od prvog dana ti si mi super cura, draga, najviše me inspirirao onaj tvoj šešir. Što se tiče kućanskih poslova, tu si me malo iznenadila, ali naučit ćeš ti'', Ivan se zezao.

''Samanta se neće nikad popraviti, milijun posto'', Vesna je dodala.

''Na romantično putovanje sa mnom će ići Samanta'', poručio je farmer, a ona mu je potrčala u zagrljaj.

''Mislim da su presudile moje godine'', kazala je Vesna, ''Uvjerena sam sto posto da je Ivan napravio jednu veliku grešku kad je odabrao Samantu. Ako bi se ikad odlučio doći do mene za bilo što, moja vrata su mu uvijek otvorena''.

Mijo je svoje dame poveo na još jedan izlet, dodavši kako je sretan i zahvalan što su mu došle u život.

Farmer se osamio s Brankicom, a ona je priznala da joj prija njegova blizina i zagrljaj.

''Danas mi je možda teže donijeti tu odluku jer su mi ostale njih dvije – iste, a različite'', kazao je, ''Nisam ni sam sa sobom raščistio neke stvari. Teško mi se upustiti u novu avanturu''.

I farmer Ante je okupio svoje cure kako bi im obznanio koja odlazi, a one nisu mogle sakriti nervozu. Victoria je poželjela ostati da unese još malo pozitivne energije na farmu, Klara da se još malo zbliži s Antom.

''Bio bi jako sretan čovjek da dobije nekog poput mene'', rekla je Klara.

''Prihvatila sam te onakvog kakav jesi... Mislim da je to razlog mog ostanka'', Milena mu je poručila pa pustila i suzu.

Ante je bez previše odugovlačenja i emocije rekao kako farmu napušta Victoria!

''Ti si ta koja ulijeva neki nemir u ekipu. Nemoj mi zamjeriti, bit ćemo u kontaktu'', poručio joj je.

Jožef je odlučio iskoristiti bliskost s Azrom pa ju je poveo na romantični piknik uz desert: ''Očarao me! Ne trebamo ništa reći, pogledima pričamo''.

Nakon što je Bahra napustila show, Stjepan je svoje preostale dvije dame poveo na pašku janjetinu, no smetalo mu je što Ranka stalno nalazi razlog za prigovore. Stiglo je vrijeme da vesela ekipa napusti Pag, a ispratili su ih zvuci Ljubičine harmonike.

U Dalmaciji, Smilja i Branko uživali su u zalasku sunca i izletu na Brač.

''To za mene nije bila romantika. Lijepo, zalazak sunca, more, sumrak, ali Branko i romantika – to je nespojivo'', šalila se Smilja.

Nakon razgovora s Brankicom, Mijo se osamio i sa Ksenijom, koja ga sve više intrigira i zbunjuje jer i prema njoj osjeća simpatiju.

''Mi pričamo o svemu, baš prijatelji, netko kome možeš kazati sve'', Ksenija je bila jasna, no Mijo je rekao da se u zadnje vrijeme promijenila. Ona se iznenadila kad joj je priznao da još nije donio odluku, a oboje su zaključili da među njima definitivno postoji jedna vrsta ljubavi.

''Naš dodir rukama je nešto drugačije nego ja i Branka'', priznao je sramežljivo.

''Sve mi smiješ dirati, ali očito mog muža, pokojnog, ne smiješ... To je moja rak-rana, moja bolna točka... Život ide dalje. Sretne se jednom u životu jedna velika ljubav, znaš, a ovo drugo je prijateljstvo, flasteri koji imaju melem na njima'', priznala je Ksenija kroz suze.

''Prava ljubav ostavlja ožiljke, ne razumiju oni koji nisu doživjeli'', dao joj je podršku farmer, ''Meni je ta prošlost tu negdje stalno. To samo tebi mogu reći''.

''Ja sam ti prijatelj i ostat ću ti prijatelj'', obećala mu je.

Ivan i Samanta uživali su sami nakon Vesnina odlaska: ''Baš sam se zaljubio u nju, cura mi je od prvog dana baš super! Ona je od prvog dana moja srodna duša. Vjerujem da će to biti ljubav mog života''.

''Nisam se nadala, imao si neku kemiju s Vesnicom... Dobro je!'' priznala mu je, no ipak dodala, ''Ivan mi nije intelektualno izazovan''.

Miroslav je za Gabrijelu i Draganu odlučio pripremiti nekoliko izazova pod nazivom ''seoske igre''.

''Ne očekujem ništa jer imam predosjećaj da će to biti nekakve gluposti'', poručila je Jasmina.

Prva kategorija bila je guranje bala, a Jasmina nije željela ni pokušati jer joj je bilo ''preteško''. Druga kategorija bila je bacanje vila u dalj, treća cijepanje drva. I dok je Gabi bez problema izvršavala sve, Jasmina je tražila farmerovu asistenciju.

Posljednja kategorija bila je tovarenje stajskog gnojiva u tačke, a za Jasminu je to bilo previše: ''Ne vidim kakve romantike ima u tome! Prepuštam pobjedu Gabrijeli, meni je to sramoćenje''.

''Normalan seoski posao za tebe je sramota? Zašto si onda došla?'' Gabrijela joj se suprotstavila.

I Jožef mora odabrati prvu damu koja odlazi kući, a izbacivanje se trebalo odviti u Postojnskoj jami: ''Teška odluka za mene, još ne znam koju ću izbaciti''.

Odlučio je Mariju povesti u kratku šetnju kako bi porazgovarali o očekivanjima i osjećajima.

''Vrlo si dobra domaćica, prijazna, ali gruba'', rekao joj je.

''Mislim da bih mogla ostati kod tebe. Ti si ugodan čovjek, pedantan, fin'', priznala mu je.

