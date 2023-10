Branko je priredio iznenađenje za Ružu, ali priznala je da 'tu nema ništa'

Branko je odlučio izvesti Ružu i prirediti joj iznenađenje. "Da se dogovorimo, da se upoznamo još, da riješimo neke nesuglasice. Pogriješili smo oboje. Priznajem to. Ja jesam, i ti si nešto", rekao je farmer Ruži dok su se vozili u automobilu. "Vjerojatno imamo pričati o tome svemu što se dogodilo, ali u suštini nije to ni bitno. Ja mislim da je on već izabrao", rekla je Ruža.

Farmer je komentirao da se nije nadao da će se ona vratiti u show i da mu neće neke stvari oprostiti. "Žena koja bi meni odgovarala za moju budućnost, mislim da bismo mogli naći zajednički jezik", istaknuo je za Ružu.

Pitao ju je kakvu je kosu imala u mladosti, a on je rekla dugu. Komentirao je da bi volio da sada ima takvu kosu i da ne bi bilo nikakvih prepreka. Izveo je Ružu na romantičnu večeru.

"Nije uvijek iskren prema drugim osobama", komentirala je ona njegovo ponašanje. Pitala je Branka kakve osjećaje ima prema njoj. "Mislim da nismo zaboravili ono gdje smo krenuli, da krenemo dalje", odgovorio je on.

"Znači, i dalje si zainteresiran?", pitala je Ruža. "Da, hvala bogu", istaknuo je Branko. "To nije nikakva ozbiljna stvar nego je više, osjeća nekakvu krivnju pa ajde da malo popravimo, ali tu nema ništa. Neće se roditi ništa novo", objasnila je Ruža.

"Nemaš nikoga drugoga u svom životu za koga si zainteresiran?", pitala je Ruža Branka. "Drugo je imati prijatelje, drugo je imati simpatiju", rekao je farmer.

