Farmer Ivan: 'Najlakše mi se u sobu ušuljati Samanti jer mogu iza kroz prozor ući'

Samanti je ponovno zasmetalo Tihanino ponašanje. Ona je meni naporna", istaknula je. Ivan je prvu sobu dodijelio Tihani jer joj se svidio mekan krevet.

Malo je uži krevet, a ja sam šira. Dovoljno mi je što sam izolirana da se mogu sama sa sobom dogovoriti", komentirala je ona.

U drugoj sobi se Gabrijeli svidjelo vino. Meko je, taman", rekla je Samanta za krevet. Ona je odlučila uzeti tu sobu.

Malo nisam zadovoljna jer sam ja htjela biti sama malo u osami. Voljela bih da me stavio u onu prvu sobu radi mira, a on me stavio s Gabrijelom", priznala je Samanta. Naime, njihove sobe su spojene.

Ipak, Samanta je komentirala da joj je Gabrijela draga. Ivan je otkrio i jednu zanimljivost.

Najlakše mi se u sobu ušuljati Samanti jer mogu iza kroz prozor ući", ispričao je.

