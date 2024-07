Za one koji su još u Zagrebu: Sjajna zabava čeka ih na Ljetu kod Matoša

Glazba uživo, DJ setovi, prefina hrana i osvježavajuća cuga, hladovina, sjajna atmosfera i najbolje društvo na Trgu braće Mažuranića u samom centru Zagreba okupljat će se pod nazivnikom Ljeta kod Matoša još samo desetak dana! Tko god nije, još uvijek ima vremena da posjeti ovu fantastičnu ljetnu manifestaciju sve do subote 27. srpnja.

U ugodnoj hladovini drvoreda i ispod starih fenjera u skrivenom dragulju Donjeg grada, proteklih dvadesetak dana provode se zabavna druženja s ekipom, obitelji i klincima, jer uz gomilu ležaljki, vreća, jastučića i stoličica za sjedenje, ne nedostaje tema za razgovor i sadržaja uz koji se chilla baš „kao kod kuće“.

Foto: Promo

Hrana, glazba, zabava za najmlađe… Matoš ima sve!

Talijanski panini sendviči, tacosi & tortilje, bao bunsi, burgeri, buratte, bubble waffle… Zbilja ima svega za svakoga. A da nitko ne ostane žedan, pobrinut će se Frozen margarita, Passionfruit collins, Mango mule, Raspberry skinny bitch, Liquid Cocaine, El diablo, Spicy mojito s đumbirom i ostatak ledeno svježe ekipe koja uspješno hladi čak i na plus 30 stupnjeva.

Foto: Promo

Preostalo je još koncerata i DJ nastupa, pa se tako danas čaga uz genijalni bend Louise, sljedeće srijede nastupa Laura Miletić, a u četvrtak Tina & Dalibor u akustičnoj verziji. Cabaret pozornicu još će jednom do kraja zauzeti i DJ Bondža, DJ Kanca i DJ Zozzo. A kao posebno iznenađenje, u ponedjeljak 22. srpnja, Matoš će ugostiti stand up comedy večer + underCOVER muzički duo Marine Orsag i Jurice Jelače.

Radni dani od 16 do 19 sati i vikendi od 10 do 13 sati rezervirani su za najmlađe. Klinceze i klince čeka posebno osmišljen dječji kutak u hladu. Predstave, kreativne radionice, znanstvene radionice Tinker Labs, disco, sportske igre, facepainting i još štošta!

Foto: Promo

Ljeto kod Matoša traje sve do 27. srpnja, a radno vrijeme manifestacije je od ponedjeljka do četvrtka od 16 do 23 sata, petkom od 16 sati do ponoći, subotom od 10 sati do ponoći te nedjeljom od 10 do 23 sata. Sve informacije dostupne su i na Facebook i Instagram stranici.