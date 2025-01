Razgovarali smo s Koranom Marović i odgovorila nam je na njoj najteže pitanje na svijetu

Dugogodišnja beauty novinarka, influencerica i zaljubljenica u modu Korana Marović aktivno na društvenim mrežama Tik Toku i Instagramu dijeli beauty savjete i recenzira proizvode koje koristi. Njenom radu vjeruju mnogi kad je u pitanju dekorativna i preparativna kozmetika. Svoju srast prema modi i ljepoti pretočila je u posao, stvarajući kvalitetan digitalni sadržaj. Da radi dobar posao dokazuje i brojka od više od 20 tisuća pratitelja koji je vjerno prate na Tik Toku.

U razgovoru nam je otkrila svoju rutinu njege lica, kako se njena beauty rutina mijenjala tijekom godina, ali i bez kojeg make-up proizvoda ne može.

Godinama ste u beauty svijetu i već imate jako puno znanja i iskustva. Koliko su vam se kriteriji promijenili tijekom godina?

Kriteriji su se samo pooštrili što sam više proizvoda isprobavala, više istraživala sastojke i slično. Mislim da je danas teško odrediti što je kvalitetna šminka ili dobar skincare osim po performansu – koji isto ne mora biti svakome jednako dobar. Rekla bih da danas najviše odlučujem na temelju osjećaja nakon isprobavanja proizvoda, na temelju sastava koji mi je smislen i na temelju performansi koje vidim. Ako vidim da sam uzbuđena, to je svakako veliki plus!

Kako danas izgleda vaša jutarnja i večernja skincare rutina i koliko se promijenila tijekom godina? Koje proizvode uvijek imate u kozmetičkoj torbici?

Moja jutarnja i večernja rutina se razlikuju iz dana u dan, što jer često isprobavam nove proizvode, što jer osluškujem kako moja koža "diše" pa joj tako prilagođavam proizvode. Uvijek u rutini imam hidrataciju i proizvode za jačanje kožne barijere, kao i SPF. Ona se, začudno, nije previše mijenjala kroz godine – ali pazim da se mijenja svako godišnje doba kako bi bolje zadovoljila potrebe kože u tom periodu godine. Što se tiče proizvoda koje uvijek imam u kozmetičkoj torbici, to bi bio Skinlickov Cloud Serum Light te Rilastil Acnestil PB gel serum. Kada idem na put, najbitnije proizvode prebacujem u mini pakiranja.

Foto: Privatni album

Koji je najbolji savjet koji biste dali za njegu kože tijekom zimskih mjeseci?

Kao i u svako drugo doba godine, želite li zadržati mladolikost – i ne riskirati rak kože – svako jutro nosite SPF.

Imate li neke kozmetičke tretmane koji su obavezni za vašu kožu?

Moja posljednja opsesija jest tretman egzosomima, no već skoro godinu dana idem jednom mjesečno na tretman PRP-a i microneedlinga u polikliniku Tončić kod dr. Ruže koja je stvarno fantastičan dermatolog. Mislim da je zaslužna za transformaciju moje kože! Uz to, obavezno mi je čišćenje lica otprilike jednom u mjesec i pol do dva mjeseca.

Bez kojeg proizvoda dekorativne kozmetike ne možete?

Trenutačno imam opsesiju s rumenilima pa dokle god nemam dovoljno ružičastog rumenila na licu – ne osjećam se kao ja!

Postoje li neki osnovni make up potezi za dane kada ne želite imati previše šminke?

Najčešće sam ili kompletno bez šminke ili nosim svoj tipičan makeup look koji ne znam bismo li baš mogli nazvati brzopoteznim. Ako baš želim uložiti minimalno truda, kombinirat ću korektor, rumenilo i maskaru.

Foto: Privatni album

Vaša dobitna kombinacija za usne? Koju olovku i ruž uvijek koristite?

Imam desetak nude olovaka i ruževa, te još nekoliko sjajila, koja kombiniram kod svakog šminkanja. U posljednje vrijeme često posežem za Make Up For Ever Artist Extreme olovkom u nijansi "Anywhere Caffeine" i kombiniram je uz MAC Macximal lipstick u nijansi "Honeylove", a gore stavim malo sjajila, primjerice Max Factor 2000 Calorie Lip Glaze u nijansi "Guava Flair".

Što možemo očekivati u 2025.? Postoje li neki beauty trendovi od kojih se opraštamo i što ćemo najviše željeti s polica?

Mislim da ćemo kolektivno sve više željeti injektibilne tretmane za njegu lica i takav tip ulaganja u kvalitetu kože jer je uistinu fantastičan. Nadalje, vjerujem da se polagano opraštamo od super sjajne kože i ulazimo u više prirodne, baršunaste mat teksture, a nadam se i povratku eksperimentiranja s bojama na očima.

Koji proizvod je za vas najbolje otkriće u 2024. godini?

Teško je definirati samo jedan proizvod, posebice nakon što sam ih 20-ak proglasila najboljima tijekom prošle godine, no moja aktualna opsesija jest Mary & May Vegan Blackberry Complex esencija koja pršti antioksidansima, umiruje, obnavlja i hidrira, a nezamjenjiva je ispod makeupa.

Najbolji savjet za njegu kose ili proizvod?

Najbolji savjeti za njegu kose tiču se više navika; ne nosi obične gumice za kose (osim kad je prijeko potrebno!), obavezno koristi sprej za zaštitu od topline, izbjegavaj uređaje za toplinsko oblikovanje kose, redovito šišaj vrhove.

Foto: Privatni album

Nekoliko brzopoteznih

Vaš go-to parfem?

Ovo mi je možda najteže pitanje na svijetu, pa ću navesti onaj koji mi prvi padne napamet, a to je Le Labo Another13.

Tri domaća dizajnera čije komade uvijek imate u ormaru?

Samo jedan – Alduk!

Tri najbolja modna strana dizajnera?

Simon Porte Jacquemus, John Galliano i pokojni Alexander McQueen

Dnevna krema kojoj se uvijek vraćate?

Skintegra Cica Cera

Kako biste opisali svoj stil?

Miks crne odjeće i ekscentričnih komada

Foto: Privatni album

Modni komad koji svatko mora imati u ormaru?

Dobar crni sako s pojačanim ramenima

No make-up look ili glamour look?

Oboje!

Maskara ili ruž?

Ponovno, oboje!

Model torbice koju biste nosili cijeli život? Jeste li je već pronašli?

Dior Saddle torba

Što uvijek kupujete u Zari ?

Pomaknuti dizajn štikli i večernje torbice