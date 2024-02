Osmjesi na licima, nervoza, razgledavanje kuhinje, upoznavanje s ostalima... Sve se miješalo dok su nestrpljivo čekali upoznavanje s glavnim chefom Tomom Gretićem.

''Moja ambicija od ovog showa je da pokažem ostalima tko sam'', istaknuo je Damir, a Sara je kazala kako smatra da je ovo velika prekretnica u njezinu životu iz koje može puno naučiti.

Pri ulasku u show Dominik je primijetio da prema njemu ide natjecateljica Tea kako bi ga srdačno pozdravila. Iako joj je pružio ruku, priznao je na izjavama:

''Kad sam je vidio, jako sam se iznenadio... Katastrofa! Jako je loša kolegica ispala na prošlom poslu. Ako je netko jako loš kolega, to je onda Tea. Što su moji dečki proživljavali zbog nje i koliko su moji dečki morali duže raditi, koliko smo se svi morali ubijati baš zbog te neodgovornosti, to mi nije sjelo''.

''Iznenadio se, mislim da me ni prepoznao odmah, na prvu'', mislila je Tea.

Veselo upoznavanje kandidata prekinuo je ulazak Toma Gretića.

Foto: RTL

''Kad sam ga vidio, bilo me malo strah, ali takve osobe su pravi uzor u kuhinji'', priznao je Mauro.

''Svi imate različite pozicije koje ste dosad ispunjavali. Ovdje ste svi isti, svi ste tu s razlogom... Prigrabite šansu koja vam se pruža'', kazao im je na početku pa pozvao sous chefove Ivanu Bekavac i Ivana Vrbanca da ih pozdrave.

A da nema mjesta opuštanju, pokazao je Gretić odmah im zadavši prvi zadatak – u 90 minuta moraju napraviti svoje autorsko jelo koje će ih predstaviti i kao kuhara i kao osobu.

''Malo me strah, vidim da su svi dosta nabrijani'', komentirao je Marko konkurenciju.

''Želim vidjeti maštovitost, predanost, interesantne okuse'', poručio je Gretić kratko i proglasio izazov otvorenim.

Počela je jurnjava po kuhinji, traženje mjesta za rad, obrada namirnica, ali i prvo međusobno pomaganje. Chef Gretić šetao je oko kandidata, ispitivao ih o jelima za koje su se odlučili, a zamjerke je imao već od starta, neurednost na radnoj jedinici, nekoncentriranost, prljavi grill...

''Borba svim dopuštenim sredstvima da ostanem što duže'', Damir je najavio.

Gretića je začudila Chiara koje je u 90 minuta odlučila poslužiti samo riblju juhu.

Foto: RTL

''Misliš da je to dovoljno? To je jelo kojim se ti predstavljaš!? Ja čisto sumnjam da će biti dovoljno'', kazao joj je, no mlada Zadranka bila je samouvjerena.

''Čuo sam da si rezao po pultu! Ovo ti je prvi i posljednji put'', povisio je svoj glas Gretić na Domagoja ne želeći slušati isprike.

''Opaska na mjestu, greška velika'', kazao je Dominik.

Preostalo je još dvije minute do serviranja, natjecatelji su požurili sve složiti, nekima je opasno nedostajalo dodatnog vremena, no svi su uspjeli dovršiti svoje tanjure.

''Ovo jelo odlučuje jako puno. Na temelju njega razvrstat ću vas u plavi i crveni tim'', najavio je chef Gretić i ocjenjivanje je počelo.

''Puca adrenalin, srce igra'', najavila je Emina koja je uz Roka Ć. prva nosila svoj tanjur chefu. Emina je odlučila predstaviti 'Teleće mišiće u lovačkom sosu, tradicionalno jelo svog mjesta Visokog na nešto moderniji način.

''Tele je popustilo, ali ostalo je preslano'', dao je svoj sud i savjete chef, ''Ovo je prolaz''.

Zagrepčanin Roko Ć. nije bio zadovoljan svojim rižotom koji nije bio dovoljno skuhan: ''Ovakav tanjur ne donosi ništa osim ispadanja''.

''Ako je ovo tvoj potpis, nije dobro'', poručio je Gretić.

Chiara i Dominik bili su idući, a Gretić preko Chiarine jednostavne riblje juhe nikako nije mogao prijeći: ''Uz sve to nije ni slana''.

Dominik je poslužio rižoto naziva 'Gljiva by Gari', a svoju je kreaciju detaljno opisao.

Foto: RTL

''Pa ti zvučiš kao chef kuhinje! Treba vjerovati u svoje jelo, svi slušajte ovo'', Gretić je bio zadovoljan, a nakon kušanja pozvao ga je i stisnuo ruku te mu čestitao.

Damir je prezentirao svoju ''Dekonstrukciju noninog ručka'', a Gretić nije bi impresioniran piletinom, no pohvalio je ideju. U Dominikovu jelu bilo mu je previše jakih komponenti.

Tea, Lucija i Dean nosili su svoje tanjure, a Gretić je imao istu zamjerku – meso im nije bilo dovoljno pečeno.

''Osnovna kuharska tehnika! Imate sreće da je ovo danas upoznavanje, ozbiljno vam kažem'', nije krio svoju ljutnju chef.

''Ja mislim da je to u redu za pojesti. Nisam nezadovoljna svojim tanjurom'', bila je mišljenja Lucija.

Sarine fagottine punjene kozicama i celerom Gretić je pohvalio, dok su Marjanin svinjski file i pljukanci s tartufima bili puni prejakih okusa.

Vehid i Dragomir bili su sljedeći. Dragomirov svinjski file u umaku od vrganja chefu je bio prejednostavan.

''Nije me strah probati, ali tražim razlog zašto bih'', kazao je Gretić Vehidu opisavši njegovu kombinaciju ribe, gljiva, kestena i šafrana u najmanju ruku čudnom.

''U glavi mi je bilo samo – ili sam skroz gore ili sam skroz dolje'', sa strahom u očima komentirao je Vehid.

Foto: RTL

Chef Gretić pozvao je i Dominika kako bi procijenio Vehidovo jelo, a Dominiku se svidjelo.

''Ne volim donositi zaključke unaprijed nikad. Kad sam čuo što radiš, bilo mi je interesantno, ali čudno... Tu fali samo – kapljica kiseline. Dajte si ruku, dečki, najbolji ste dosad!'', kazao je Gretić s osmijehom.

Tomislav, Josip i Mauro bili su idući. Tomislavovom brancinu sa žara chef je zamjerio neinteresantnost, a na Maurovoj kreaciji Gretić je pohvalio ideju. Josip, inače vegan, pripremao je ribu romb, no nije je kušao.

''Kuham po osjećaju'', kazao je Josip, a Gretiću je jelo bilo potpuno neslano.

Najmlađi kandidat, 20-godišnji Roko K., prezentirao je svoju modernu verziju brudeta, a chef ga je pohvalio. Markova pačja prsa chefu su bila bez ukusna, no mladom je kuharu zamjerio što na tanjuru ne vidi njegovu strast.

''Dao sam si pravo da danas budem malo nježniji prema vama. Od sutra počinje ono pravo'', kazao je Gretić i najavio podjelu po timovima.

Chef Gretić je sa strane izdvojio četiri kandidata, a prvi su na razgovor s njim išli Dragomir i Chiara. Pokudio ih je zbog prejednostavnih jela i nervoze koju su pokazali u kuhinji te ih oboje smjestio u crveni tim.

Dominik i Tea chefu su priznali da se poznaju od ranije, no nisu željeli ući u detalje svog odnosa. Iako su mu dali do znanja da bi mogli zajedno surađivati u timu, on im je dao da biraju boje. Dominik je odabrao crveni tim, a Tea plavi.

Sous chefovi Ivan i Ivana dočekali su ostale kandidate u kući te im otkrili kojim timovima pripadaju. Ivan će mentorirati plavi, a Ivana crveni tim.

Ostatak večeri prošao je u međusobnom upoznavanju i druženju, a već sutra timove očekuje novi izazov.

