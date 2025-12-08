Znaš li zašto je dobro hulahopke staviti u zamrzivač prije nošenja?

Hulahopke su neizostavan dio svake jesenje i zimske kombinacije, bilo da su u funkciji modnog dodatka kada ih nosimo uz suknje i haljine, bilo da ih nosimo ispod hlača kao dodatni sloj u borbi protiv hladnoće. Ove sezone najlonke su totalni must have, a pogotovo su trendi one čipkaste i s raznim uzorcima.

Naravno, baš takve najteže su za održavanje, odnosno, najlakše ih je uništiti. No Žena.hr ti donosi trik zahvaljujući kojem ćeš svoje omiljene hulahopke nositi duže nego si mislila - zamrzni ih.

Zašto se najlonke stavljaju u zamrzivač?

Kada kupiš nove hulahopke, prvo ih namoči u vodi i ocijedi. Zatim ih stavi u plastičnu vrećicu i stavi u zamrzivač, najbolje preko noći. Naime, taj će trik privremeno učvrstiti vlakna novih najlonki. Kad ih potom izvadiš i ostaviš da se odmrznu i osuše, najlonke će se manje razvlačiti, manje pucati i bit će otpornije na oštećenja.

To ne čini hulahopke neuništivima, ali mnogi primjećuju da traju duže.

Kako produžiti vijek trajanja hulahopki

Biraj pravu veličinu: Hulahopke najbrže pucaju kad su premale, jer se vlakna previše rastežu. Uvijek uzmi veličinu prema tablici na pakiranju.

Pazi na nokte i nakit. Koristi rukavice za oblačenje. Ovo je trik koji koriste plesačice i glumice. Tanke pamučne ili gumene rukavice sprječavaju da ti oštećenja noktiju i kože "uhvate" nit. Također pazi da se ne zakačiš nakitom.

Oblači se polako i pažljivo: Ne povlači najlonke naglo u jednom potezu. Prvo ih skupi do vrha stopala, nježno navuci preko prstiju pa polako diži prema gore. Čipkasti dio navuci zadnji, s više pažnje.

Hulahopke peri ručno: I najlon i svila i čipka vole nježan tretman - peri ih u mlakoj vodi i blagom deterdžentu. Perilica ih može oštetiti čak i ako ih pereš u vrećici.

Suši ih ravno položene: Nemoj hulahopke vješati štipaljkama jer im to rasteže vlakna. Najbolje ih je položiti na ručnik da se prirodno osuše.

Izbjegavaj trenje: Suknje i haljine od hrapavih tkanina mogu “trošiti” hulahopke. Ako nosiš grublju odjeću, razmisli o hulahopkama većeg dena za dodatnu zaštitu. Pazi i na trenje u čizmama.

Nosi lak za kosu u torbici kao hitnu pomoć: Ako primijetiš da se negdje izvukla nit, lagani sloj laka za kosu može privremeno učvrstiti vlakna i spriječiti širenje dok se ne presvučeš.