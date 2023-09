Istraživanja tvrde kako jesenske bebe imaju veću šansu doživjeti stotu

Misliš da na dugovječnost utječe genetika, način života i malo sreće? Pa čini se da se ovim čimbenicima može pribrojiti i mjesec rođenja. Bebe rođene od rujna do studenog imaju veću šansu doživjeti stotu!

Pokazalo je to više istraživanja od kojih je najupečatljiviji onaj Natalije i Leonida Gavrilova sa Sveučilišta u Chicagu. Ovaj je par naime prikupio podatke 1500 ljudi rođenih u Sjedinjenim Američkim Državama između 1880. i 1895. godine. Utvrdili su da se više stogodišnjaka rađa u jesen negoli u proljeće - najviše ih se rodilo između rujna i studenog, a najmanje u ožujku, svibnju i srpnju.

Kako to? Ovi dokazi upućuju na to da mjesec u kojem smo rođeni ostavlja traga na genetiku i cjelokupno zdravlje, i to još dok se fetus razvija u maternici. To znači da jesenske bebe u načelu postaju otpornije jer su odmah suočene sa sezonskim infekcijama.

Gavrilovi nalazi podudaraju se s prethodnim istraživanjem njemačkog istraživača Alexandera Lerchla. I Lerchl je proučavao odnos između mjeseca rođenja i očekivanog životnog vijeka u Njemačkoj. ''Ovi noviji podaci se gotovo savršeno slažu s mojim podacima, koji su otkrili da su osobe rođene između listopada do prosinca statistički živjeli duže'', komentirao je istraživač Alexander Lerchl.

Tajna dugovječnosti još se nastoji otkriti i uglavnom se povezuje s obiteljskom crtom, eliminiranjem pušenja, alkohola, masti i šećera. Dakako da je to sve može biti točno te da na životni vijek sigurno utječu i uvjeti u kojima osoba boravi, ali i međuljudski odnosi. Treba zadržati aktivan način života koliko god je moguće i pobrinuti se da starija osoba ne ostane izolirana, već nasmijana i optimistična.

No, izgleda da jesenske bebe, uz ostale čimbenike, imaju još bolju startnu poziciju k toj stotoj svjećici. Barem ako je vjerovati navedenim istraživanjima.

