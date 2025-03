Irma iz 'Braka na prvu' - žena koja se ne boji avantura, ljubavi i života

Već pri pojavljivanju u showu 'Brak na prvu', menadžerica razvoja poslovanja i trenerica slobodnog penjanja Irma Kesner osvojila je gledatelje vedrim duhom, iskrenošću i smislom za humor, a iza te simpatične i energične žene krije se život prepun iskustava, dovoljan da ispuni nekoliko romana.

„Roditelji su mi, kao i sestra i ja, zaigrani ljudi. Sestru i mene od malih su nogu vodili na razne sportske aktivnosti, nije im bio problem voziti nas u glazbenu školu, na treninge, natjecanja... pa smo zato danas i sposobne lako se okušati u mnogo čemu“, kaže Irma koja upravo zbog toga ne može zamisliti život bez kretanja i prirode. „Znate onaj moment kad se vrijeme uspori, glava je tiho i srcu kao da lakne? Kad se osjećate u skladu? To najčešće osjetim u prirodi.“

Sport joj je oduvijek bio bitan dio života - bavi se slobodnim penjanjem i kajakaštvom te podučava djecu kako svladati stijene. No kada bi mogla svladati bilo koju vještinu u trenu, odmah kaže: „Definitivno bi to bio shaolin kung fu.“

Irma je proputovala svijet - živjela je u Portugalu, Londonu, Dubaiju i Brazilu. Sa samo 19 godina zbog ljubavi se preselila u Portugal i kad se danas osvrne na tu odluku, kaže da je ponosna na sebe. „Puno je ljudi imalo dobronamjerne savjete da ne budem luda, no ja znam u što vjerujem. U bivšeg sam se strašno zaljubila i danas mislim da je nevjerojatna osoba. Moji su to također prepoznali i apsolutno me podržavali“, nastavlja i otkriva zašto će joj Portugal uvijek biti blizak srcu. „Kao mlađa bila sam zatvorena, no tamo kao da sam progovorila. Portugalci su topli, otvoreni ljudi koje istinski zanima tko ste, zašto ste takvi pa do onoga tko vam je osmi tetak po trećem koljenu“, kroz smijeh objašnjava.

Nakon razvoda Irma je putovala, istraživala svijet i upoznala mnogo dragih ljudi, ali ljubav joj se nije ponovno dogodila. „Kad sam sasvim nenamjerno dugo bila bez ikakvog romantičnog kontakta te bila zadovoljna, shvatila sam da mi više ne treba ljubav. Tad sam si dopustila razmišljati - želim li je uopće? No nisam baš takav vuk samotnjak kao što nekad mislim da jesam, volim društvo, ljubav i zajednicu.“

Za sudjelovanje u 'Braku na prvu' odlučila se ponajprije jer je otvorena za nove mogućnosti i ponovno spremna za ljubav. „Neizbježno je da će mi se u tom eksperimentu dogoditi osobni rast, što mi je važno, a osim toga, nadam se da su me eksperti spojili s osobom u koju se mogu zaljubiti i s njom razmišljati o lijepoj budućnosti.“

Foto: RTL

A kad je pitate što će je uvijek osvojiti na prvu, kaže: „Pokraj nekih ljudi se čovjek odmah osjeća dobro, svoje, opušteno.“ A kakve je osobe odbijaju? „Ohlade me u led ledeni radikalni stavovi o spolovima, strancima, politici... Teško da bih se iz tog leda otopila.“ U emisiji je već istaknula da je privlače muškarci koji posjeduju onaj neobični šarm pa kaže: „Ne mogu opisati taj je ne sais quoi, ali ga imaju glumci Javier Bardem, Daniel Day Lewis, Tom Holland, William Dafoe, Heath Ledger…“

Svoj idealan dan s partnerom zamišlja točno ovako: „Vikend je, izležavamo se, doručkujemo u krevetu uz dobar film, pa se pokrenemo u zabavnu cjelodnevnu aktivnost s ekipom“, a nakon svega što je dosad proživjela, Irma je postavila jasne granice u vezi. „Moje potrebe su mi danas važnije od mira u kući! Kažem potrebe, ne želje, razlika je važna i velika. U prvom braku nisam se znala izboriti za sebe dok sam danas, iako još tražim balans, sve bolja u tome.“

Majčinstvo je također dio njezinih planova. „Od mene znam da će dijete dobiti bezuvjetnu ljubav samim postojanjem, a trudit ću se da dobije poštovanje svog intelekta i individualnosti od rođenja i s time trud da dijete razumijem“, kaže Irma koja svojim domom zasad smatra Hrvatsku i Sloveniju, a kad bude starija, ima neke druge zamisli. „Tropski otok ima široki plavi horizont, spor ritam i ugodno je toplo dvanaest mjeseci u godini.“

Foto: RTL

Strastvena je i prema povijesti, pogotovo evoluciji i prapovijesti, a kad bi se njezin život pretvorio u film, prvo joj na pamet padne 'Amelie'. „No i Audrey Tautou i soundtrack tog filma morali bi malo zapapriti da bi dojam bio iskren“, kroz smijeh dodaje.

Irma je žena koja ne pristaje na prosječnost - od svijeta uzima sve što može, živi punim plućima i ne boji se novih izazova. A kako će se snaći u 'Braku na prvu' i hoće li uz Marka pronaći ljubav, gledatelji će doznati od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo!