'Hell's Kitchen': Chef Gretić šokirat će odlukom na eliminacijama

Večeras je u 'Hell's Kitchenu' od 21.15 sati na RTL-u vrijeme za još jednu večeru za goste i nove eliminacije. Prošli servis završili su plavi, pa crveni sad žele ispraviti pogreške i ponovno se uzdignuti.

Nominirani Domagoj priznat će da nosi pritisak crne pregače i želi se dokazati: ''Danas dajem 200 posto od sebe. Sve mora biti savršeno''.

Pred timovima je novi jelovnik sa čak sedam novih jela, a prvi put rade i desert.

''Jako kompleksno, ima puno detalja koje treba zapamtiti'', komentirat će Josip, a i drugi će biti u blagoj panici.

Koliko su kandidati bili zagriženi da upiju što više informacija i ne razočaraju chefa, pokazat će od početka zapisujući sve njegove savjete i važne informacije kako ništa ne bi prepustili slučaju.

Nakon podjele u brigade, otvorit će se vrata restorana. U crvenom timu kandidati su se morali dobro organizirati jer ih je dvoje manje, a plavce će, pak, nervirati nesigurna Marjana sa svojim pitanjima.

Panika u jednom timu krenut će već od samog predjela, a chef će im nezadovoljno vraćati skoro sve tanjure. ''Događaju se greške, jedna za drugom za trećom. Očekujem da je to to, da mi već idemo kući leći'', požalit će se jedna kandidatkinja optužujući svog vođu tima za nedostatak komunikacije, ''Svatko radi onako kako on želi. Tu mi sve lađe padaju u vodu''.

''Ako ništa nije vani za minutu, vaš servis je gotov'', kritizirat će chef provjeravajući narudžbe.

Foto: RTL

No glavna jela jednog tima i dalje nisu izlazila pa će chef Gretić morati donijeti još jednu radikalnu odluku i ukinuti im servis.

Optužbe i prijedlozi nominiranih krenut će već po ulasku u kući, a neki neće moći sakriti svoje suze.

Chef Gretić okupit će nominirane, a jednom će kandidatu nakon njegovih objašnjavanja poručiti: ''Upravo si izdefinirao što znači licemjerje!''

A iako će od nominiranih tražiti razloge i jasno im dati do znanja zašto svatko od njih zaslužuje ispasti, njegova odluka će ipak šokirati sve!

Nova napeta epizoda showa 'Hell's Kitchen Hrvatska' na rasporedu je od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je 24 sata ranije dostupna i na platformi Voyo.