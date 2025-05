Vraća se omiljeni Hamdija! U RTL-ovoj 'Farmi' naći će se u ulozi koja mu najbolje leži

Devetnaest kandidata spremno je zakoračiti na 'Farmu', gdje se cijene rad, trud i zajedništvo. No u borbi za 50 tisuća eura, emocije rastu, baš kao i odgovornost, a samo oni najizdržljiviji mogu doći do cilja. Uz voditeljicu Nikolinu Pišek i mentora Marinka Vukobratovića, svestrane kandidate na imanju će posjećivati i svima dobro znani Hamdija Seferović, i to u jednoj posebnoj ulozi! Show je dostupan odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 26. svibnja u 20.15 sati na RTL-u!

U jesen 2005. godine, javnost je upoznala i odmah zavoljela simpatičnog trgovca Hamdiju Seferovića. Njegova iskrenost, humor, direktnost i svestranost u izvršavanju zadataka, koje je pred njega i njegove sustanare postavljao Big Brother, doveli su ga do titule pobjednika druge sezone showa, a njegova popularnost ne jenjava ni danas, dvadeset godina nakon.

„Za ljude sam i dalje nakon svih ovih godina Hamdija iz Big Brothera! Doslovno se na dnevnoj bazi događa da me netko prepozna, pogotovo kad ljudi dođu iz drugih sredina pa me vide prvi put.... Tad obavezno padne slikanje i pozdravljanje, kao da me znaju sto godina. Drago mi je zbog toga, jer sam očito ostavio dobar dojam na ljude!“ govori sa smiješkom.

Nakon pobjede u Big Brotheru, danas 46-godišnji Hamdija, posvetio se poslu, karijeri i brizi o obitelji. Već godinama živi na relaciji Zagreb-Rovinj, vodi apartmane i bavi se trgovinom, koja je obiteljski biznis zadnja dva desetljeća. A upravo mu je obitelj velika podrška i jedan od glavnih pokretača u životu. Za skladan život najvažnije je, govori, međusobno poštovanje.

„Nisam imao želju za većim medijskim istupima sve ove godine zato što sam se opredijelio za neku drugu vrstu života. Bio sam u jednom realityju i tamo sam pobijedio, a to mi je otvorilo neke poslovne mogućnosti koje sam rado prihvatio. Stvarao sam život i karijeru. Za reality je uvijek bilo vremena i mogućnosti, ali sam bio okupiran drugim poslovima, i sad kad sam to posložio onako kako smatram da sam trebao, sad bih se mogao ponovno posvetiti televiziji“, govori.

A upravo će RTL-ov novi show 'Farma' označiti njegov povratak pred kamere. O sudjelovanju, priznaje, nije nimalo dvojio, a ondje će se naći u ulozi koja mu savršeno leži – upravo ulozi trgovca, koji jednom tjedno s kolicima punim različitih proizvoda posjećuje kandidate na njihovu imanju i daje im jedinstvenu priliku da nabave namirnice koje im nedostaju.

„Kad sam dobio poziv za 'Farmu', objeručke sam ga prihvatio! Nova uloga mi je sjajno sjela jer trgovac sam, doslovno, cijeli život. Kandidati u showu ovise o svojim zadacima, ali njihov boravak ondje na neki način ovisi i o meni. Koliko budu dobri u izvršavanju svojih zadataka, toliko će moći sebi priuštiti hrane koju ću ja nuditi i prodavati“, objašnjava.

S tridesetogodišnjim iskustvom rada u ovoj djelatnosti, Hamdija je pravi pravcati znalac, kojeg se teško može pokrasti i izmanipulirati. Za sve je, ističe, zaslužno veliko iskustvo – čovjek uči iz dana u dan, a napredovati se može uvijek.

„Čovjek nauči od svakoga pomalo, što od roditelja, što od djedova i baka, a i takav sam da se ne dam lako prevariti, i ne dozvoljavam to! Naravno, jako sam fer i korektan i ako netko zasluži više, ja dajem još više, ali to se stječe uz iskustvo“, priča.

A kad je riječ o trgovanju u 'Farmi', njegov je plan prema svima biti blagonaklon i spreman na dogovore, no sve će ovisiti o kandidatima, njihovu pristupu i stavu.

„Prema natjecateljima se neću ponašati baš kao prema kupcima u vanjskome svijetu, dat ću im ponekad možda i više nego što zasluže... To je plan, no sve ovisi o tome kako će se oni ponašati prema meni, tako ću i ja prema njima“, objašnjava Hamdija.

A kako to obično biva kad se na istom mjestu nađe mnoštvo različitih karaktera, iskusni Hamdija očekuje da će i u ovoj trgovini biti različitih taktika kojima će se služiti kandidati, ovisno o tome kakvi su po prirodi.

„Ne sumnjam da će tu biti raznih pokušaja moljakanja, osmijeha, igrica, pjevanja i plesanja kako bi se došlo do proizvoda koje žele dobiti i koji su im potrebni, tih nekih sitnih 'luksuza' koje nemaju jer i najmanja stvar u izolaciji im puno znači. No vidjet ćemo sve u epizodama koje slijede“, zaključuje.

A kako će kandidati reagirati kad vide Hamdiju, kako će izgledati trgovanje i koje će taktike upaliti kod njega, pokazat će 'Farma', Show je dostupan odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka, 26. svibnja u 20.15 sati na RTL-u!