'Gospodin Savršeni': Napeto na ceremoniji, Franka je prva djevojka koja napušta show

Jutro nakon što je vrijeme provela sa Šimom, Ana je odgovarala na brojna znatiželjna pitanja ostalih cura, a Laura je nastavila s ljubomornim pogledima.

„Mislim da mi je ovo bio najbolji spoj u životu! Nije s kim si nego kako se osjećao zbog njega. Jako se trudio da meni bude dobro“, pričala je.

Na vrata vile nenadano je pokucao Šime te nasamo pozvao Marinelu, jer je želio s njom izgladiti odnos. Maja G., koja je taj dan slavila rođendan, ostala je malo razočarana što nije pozvao nju i što nije pokazao više entuzijazma.

Šime je Marineli priznao: „Već dvaput nismo dovršili razgovor... Učinilo mi se da si mi zamjerila već dosad što nisi dobila više vremena sa mnom nasamo i što mi se čini da mi pišeš minuse. Dvadeset je djevojaka... Moraš razumjeti da ja stvarno nemam vremena sa svakom curom napraviti prvi korak. Samo tražim možda malo više razumijevanja.“

Marinela je obećala da će pokušati pokazati više empatije, a Šime je kazao da je jedna od onih djevojaka koje su ga zaintrigirale te joj je poklonio crvenu ružu koja je spašava na idućoj ceremoniji.

„Činilo mi se da nekim licima nije bilo baš drago što sam ušla s ružom, i to je skroz OK. To mi je super, ja to volim, ljubomoru, onda mi proradi pozitivan inat“, komentirala je Marinela po povratku u kuću.

Uslijedio je novi cocktail-party. I dok su neke bile puno opuštenije, neke je i dalje mučila ljubomora.

Sarah, Maja Š. i Marina odvojile su se od ostalih kako bi komentirale. Marinu je mučilo što ima osjećaj da joj ne dozvoljavaju da se druži i s ostalima: „Malo me strah da ću biti izostavljena... Imala sam osjećaj da moram birati između njih i nekog drugog“.

Stigao je i Šime te se odvojio sa slavljenicom Majom G. „Rođendan je tu nešto usputno, jedan na jedan dobila bi svakako“, poručio je Šime pa Maji dodijelio i ružu koja je spašava od ispadanja.

„Puno sam sretnija i mirnija jer mi je dao ružu. Ako je zbog rođendana i ako laže, onda je 'red flag'“, poručila je.

Iduća koju je Šime poveo na razgovor bila je Glorija, koja mu je priznala da od prve večeri ima veliku tremu. Ružu zasad nije dobila.

Šime je na razgovor poveo Saru. „U ljubavi nemam baš puno sreće, dosta sam fokusirana na karijeru... Kako idu godine, ipak, ljudi smo, treba ti netko s kim želiš osnovati obitelj jednog dana, imati nekoga pored sebe. Danas je to teško. Zato sam došla ovdje da si dam šansu“, ispričala mu je i priznala kako je zadovoljna njegovom iskrenošću i zrelošću.

Iako je Šime poručio da mu se karakterno jako sviđa te da mu je drago što su razgovarali, Sarah ipak nije dobila ružu prije ceremonije.

Iduća je bila Maja Š. Ugodan razgovor prepun smijeha rezultirao je još jednom ružom koju je dodijelio Šime.

„Nisam puno slušao što govori, gledao sam u te njezine oči, tih 15 minuta prošlo je kao jedna“, kazao je.

Nove ruže koje je dijelio Šime strašno su živcirale Lauru koja je budno promatrala svaki njegov korak, ali i molila ostale djevojke da gledaju drži li koju za ruku.

„Mislim da ću ja izaći danas... Ako me ne pozove, hoću, sutra idem doma. Ne sviđa mi se ovako kad je sam s nekim“, ljutito je poručila ostalima.

„Nemam osjećaj ni da je igrač ni džentlmen. Nije mi dao osjećaj, nešto mi je između i ne mogu ga pročitati, to me nervira“, kazala joj je Sarah.

Šime je primijetio Laurino zamjeranje pa ju je poveo na razgovor.

„Jesi li se ljubio s nekim poslije?“ zahtijevala je odgovor i bila malo sumnjičava kad je rekao da nije.

„Ne želim da se brineš, činilo mi se da previše pratiš i gledaš. Ja ću dati sve od sebe, ali ne mogu svu pažnju cijelo vrijeme usmjeriti na tebe. Nadam se da ti je ovo ipak malo pomoglo“, poručio joj je.

„Na poseban način je prisan sa njom“, zaključila je Bokica.

Nakon druženja uslijedila je druga ceremonija ruža, a pred Šimom je bila teška odluka, no činilo se da je opušteniji nego prve večeri.

Djevojke nisu mogle sakriti nervozu dok je Šime prozivao imena... Na kraju, ostale su Franka i Nina, i samo jedna ruža.

„Ne vidim karakter u tim curama. Ne vidim žar, ne vidim da su tu zbog njega... Meni je to izrazito dosadno gledati i slušati i vjerojatno će biti i njemu“, poručila je Laura.

Ruža je pripala Nini, a Franka je prva djevojka koja napušta vilu.

„Odluka nije bila lagana, ali na nekoga je morala pasti. Nadam se da mi ne zamjeraš“, kazao je Šime.

„Žao mi je što nisam ostala barem još tjedan dana da se još malo više podružim s curama“, rekla je za kraj, „Nije me razočarao, više me nitko ne može razočarati!“

