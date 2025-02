'Gospodin Savršeni': Miloš se zbližio s Maidom, Šime ljubio Anu, Laura je bijesna

Novo jutro u kući počelo je uobičajenim zajedničkim komentiranjem odnosa, a Vanja je djevojkama pročitala novo pismo koje je stiglo od Miloša za Maidu, poziv za njihov spoj.

Miloš je Maidu dočekao na košarkaškom igralištu, a priznao je kako bi je želio još bolje upoznati jer mu se na prvu jako svidjela njezina energija.

„Koja žena je imuna na crnog, zgodnog, znojnog, u majici bez rukava, trči ovdje uokolo, bila bih luda da ne padam na to“, bila je zadovoljna Maida.

Nakon zabavne igre, uslijedio je i ozbiljan razgovor o budućnosti, a Milošu se svidjela i ta Maidina strana.

„Energija je ludilo i malo me zabrinjava što je tako. Tako me smiruje, baš mi je godilo. Ne bi nam trebalo biti tako dobro“, komentirala je ona.

„Mogao bih zamisliti ući u neku vezu s Majdi, osoba je na mjestu... Fizički mi je svakako privlačna, ali i njezin način razmišljanja i pogled na život mi se jako sviđaju“, dodao je Miloš i uručio joj crvenu ružu.

Za to vrijeme, djevojke su u kući čekale početak još jednog cocktail-partyja. Glorija je primijetila da je Marina tužna. Naime, vilom je počela kružiti priča da je Marina noć provela na kauču jer su je Maja Š. i Sarah izbacile iz sobe. Maja G. odlučila joj je pružiti podršku.

U isto vrijeme, oduševljena Maida vratila se sa spoja i curama prepričavala dojmove.

„Osjetila sam negativne energije oko sebe, ali nisam željela obraćati pažnju na to jer sam baš bila pozitivna“, zaključila je.

Šime i Miloš pridružili su se djevojkama. Miloš je na razgovor pozvao Anu kako bi je bolje upoznao jer dosad nisu imali prilike. Šime je otkrio kako mu nije svejedno zbog toga.

„Vibe s Milošem je bio iznenađujuće jako dobar. Imamo zapravo toliko toga zajedničkog... Nije mi bilo ni na kraj pameti da ćemo se poklapati u toliko stvari“, kazala je Ana.

Laura je ponovno pratila Šimu i ljutila se na svaki njegov pokušaj komuniciranja s drugima. Zauzvrat, ona se odvojila s Milošem i započela razgovor o horoskopu. „Osim fizički, nije moj tip djevojke“, kazao je Miloš, a Laura je zaključila da je on previše pristojan.

Za to vrijeme, na meniju je ponovno bila tema Marininog izbacivanja iz sobe. Sve se više djevojaka okupljalo oko nje i komentiralo. Optužila je Saru i Maju Š. da su je vrijeđale te da su joj na krevet stavile smeće.

„Marinina taktika je od početka bila, što je nažalost uspjela sa mnom i Sarom, da ide na sažaljenje, da pravi žrtvu od sebe“, poručila je Maja Š.

„Glumi, kakva je to manipulatorica, to je strašno“, podržala ju je i Sarah, kazavši da su ostale cure naivne ako vjeruju toj priči.

Sarah i Maja Š. ubrzo su se pridružile većini i pokušale se obraniti te ispričati svoju stranu priče, no Marinina leđa sve su čvršće držale Maida, Maja G., Bokica... Sarah i Maja Š. na kraju su se povukle u vilu, ostajući dosljedne sebi.

Šime se pokušao družiti sa svim djevojkama, no Laura ga je u tome prekidala i pozivala da se vrati za njezin stol. Savannu, Suzanu i Valentinu njezino je ponašanje dobro nasmijavalo.

„Idem malo dalje, ne mogu ovo više“, poručio je Šime i poveo Anu da mu pravi društvo.

Ana je htjela provjeriti imaju li njih dvoje uistinu nešto posebno: „Htjela sam mu jasno dati do znanja da se mora potruditi malo više.“

Nije trebalo dugo da je Šime poljubi, a ona je ostala iznenađena, no zadovoljna. Dobila je i crvenu ružu koja je spašavao od ispadanja. „Čaroban trenutak“, Šime je poručio.

Ana nije mogla sakriti svoju sreću pa je o poljupcu odmah obavijestila djevojke, što je Lauru potpuno izbacilo iz takta: „Zašto nije išao s nekom drugom? Proračunato i bezobrazno!“

Šime se povukao s Laurom da raščiste stvari, a druge su djevojke opet primijetile kako joj je popustio i dao još pažnje. No Šimi se njezino ponašanje nije nimalo svidjelo i to je priznao.

U isto vrijeme, Vanja se dobro zabavljala na svom spoju s Milošem.

Šime je odlučio završiti party razgovorom s Marinom, no na putu ih je iznervirana Laura zalila šampanjcem: „Jako djetinjast potez, ne bih ga uopće komentirao!“

Nakon svega, Marina je priznala da se nije mogla usredotočiti na razgovor kako je željela.

Uslijedila je nova ceremonija ruža. Ana, Suzana, Sarah, Mia, Nina, Marinela, Barbara, Vanja, Maja G., Valentina, Glorija, Maja Š. i Maida prihvatile su obje ruže Gospode Savršenih. Polina je ovaj put, uz Šiminu, prihvatila i Miloševu, koju je prošli put odbila. Savannah je zaradila samo Šiminu, no nije joj bilo pretjerano žao.

Laura je dobila Miloševu ružu, no ne i Šiminu, kojemu je njezino ponašanje bilo previše. „Dobro je jer ti je ne bih ni uzela“, poručila je, „Nisam ljubomorna, ali sam posesivna. Ako je njemu to naporno, nije on taj.“

Ostale su još dvije ruže. Šime je svoju želio dodijeliti Bojani, no ona je odbila.

„Moram vam se kratko obratiti. Obojica ste stvarno posebni na svoj način, ali ni s jednim ni s drugim nisam imala tu neku komunikaciju, vibe koji bi me zadržao. Završavam ovdje svoje natjecanje“, poručila je.

I Šime i Miloš poručili su joj da su njihove posljednje ruže bile za nju i žao im je što odlazi te da ih neće dodijeliti nijednoj drugoj djevojci. Drugim riječima, još jedna djevojka, stoga, mora napustiti vilu – Marina.

„Mislim da zaslužujem drugu šansu jer Šimin i moj razgovor nije bio to što smo očekivali, sve je bilo zbog Laurine drame prije toga“, otkrila je da im ipak ne zamjera ništa.

„Nemamo mržnju prema njoj, to su činjenice. Ne smatram je ni konkurencijom ni iskrenom osobom. Žao mi je što smo pokušavale dati joj šansu u početku, ispala je primjer osobe zašto ne treba vjerovati ljudima“, poručila je Sarah.

Antonija Blaće pridružila se Milošu i Šimi i donijela još jednu ružu, tzv. ''divlju ružu''.

„Cure, ova ruža je za vas. Odaberite između sebe kome ćete dati ovu ružu. Djevojka koja je dobije, ima pravo oteti spoj jedan na jedan“, otkrila im je.

A hoće li nova ruža donijeti još veći razdor među njima, ne propustite pogledati već sad na platformi Voyo ili od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u.