Lifestyle
ADVENT NA ŽENA.HR

Genijalne ideje za zamatanje poklona: Trikovi za najljepše darove ispod bora

Ana Ivančić
15. prosinca 2025.
Genijalne ideje za zamatanje poklona: Trikovi za najljepše darove ispod bora
Shutterstock
Donosimo pregled najkorisnijih i najzabavnijih ideja za zamatanje poklona – od osnovnih tehnika do trikova koji spašavaju stvar kad ti ponestane papira ili imaš dar čudnog oblika

Zamatanje poklona nekima je omiljeni blagdanski ritual, a drugima prava mala noćna mora. Prekratak papir, čudni oblici, nestrpljenje i selotejp koji se lijepi svuda osim gdje treba – zvuči poznato? Dobra vijest je da danas uz pomoć društvenih mreža i kreativnih hackova možeš zapakirati darove kao pravi profesionalac, čak i ako si uvjeren/a da nemaš dvije spretne ruke.

U nastavku donosimo pregled najkorisnijih i najzabavnijih ideja za zamatanje poklona – od osnovnih tehnika do trikova koji spašavaju stvar kad ti ponestane papira ili imaš dar čudnog oblika. Inspiracija dolazi iz videa koji su zaludjeli društvene mreže.

Raskošno zamatanje s vrpcom koja čini cijeli poklon

Ovaj stil podsjeća na poklone iz luksuznih trgovina. Biraju se čvrsti, kvalitetni papiri — mat crni, tamnozeleni, bordo ili s blagim sjajem. Poklon se zamota besprijekorno, a zatim se preko sredine stavlja široka satenska vrpca koja ga pretvara u elegantan blagdanski ukras. Dodaj li malu borovu grančicu, komadić eukaliptusa ili mini božićni ukras, cijeli dar izgleda kao da je izašao iz profesionalne radionice.

 

@menawox So schnell verwandelt ihr langweilig verpackte Weihnachtsgeschenke in echte Hingucker ☺️  #christmasdiy #christmasdiys #christmasgift #giftwrap #weihnachtsgeschenke #weihnachtsgeschenk #giftwrapping #giftwrappinghacks #giftwrappingideas ♬ Christmas Magic - AShamaluevMusic

 

Prirodna elegancija u kraft papiru

Kraft papir daje jednostavan, topliji i rustikalan dojam. U kombinaciji s jutenim konopcem, sušenom narančom, cimetom ili grančicom ružmarina — dar poprima miris, teksturu i šarm domaće izrade. Svaki poklon izgleda posebno, kao unikat. Ovakvo zamatanje idealno je za ljubitelje minimalizma i prirodnih materijala, a ekološki je i vrlo pristupačno.

 

@caitlinmariedasilva 🎁✨ Add a personal touch to your holiday gifts with this super easy DIY gift wrap idea!  Use a white paint marker to write the recipient’s name all over kraft paper, mixing up sizes and styles for a fun, artistic effect….such a simple yet thoughtful way to make your presents stand out under the tree! 😍🎄💖 #diygiftwrapping #giftwrapping #giftwrappingideas #holidaywrapping #holidaydiy #christmasdiy #christmaswrappingpaper ♬ Winter Wonderland - Bing Crosby & London Symphony Orchestra

 

Japanska tkanina – furoshiki zamatanje

Furoshiki tehnika dokaz je da zamatanje može biti i umjetnost i praktičnost u jednom. Umjesto papira, koristi se kvadrat tkanine — saten, pamuk, lan ili čak vintage marame. Tkanina se preklapa i elegantno veže u čvor, stvarajući efekt mekanog, luksuznog paketa koji se može koristiti iznova. Ovo je prekrasno rješenje za boce vina, knjige i darove nepravilnih oblika.

 

@effectivespaces Simple Furoshiki wrapping xx #wrappinggifts #reuse #recycle ♬ It's Beginning to Look a Lot Like Christmas (with Mitchell Ayres & His Orchestra) - Perry Como & The Fontane Sisters

 

Poklon u vlastoručno izrađenoj vrećici od papira

Umjesto klasičnog zamatanja, od običnog papira možeš izraditi elegantnu poklon-vrećicu. Ovaj stil izgleda kao da je kupljen u dizajnerskoj trgovini, a zapravo je vrlo jednostavan: papir se presavija u „rukav“, formira se dno i sve se učvrsti. Prednost? U ovakvu vrećicu možeš staviti baš sve — od kozmetike, šalova, bočica do dječjih igračaka. Uz vrpcu ili naljepnicu na vrhu, izgleda nevjerojatno uredno i moderno.

 

@viva_la_vika_art Easy and beautiful gift wrapping 😍 #giftwrapping #christmasgift #wrappinghacks ♬ Winter Wonderland - Bing Crosby & London Symphony Orchestra

 

Dijagonalno zamatanje za savršen oblik

Ova tehnika izgleda profesionalno, a ujedno rješava najčešći problem — prekratak papir. Poklon se postavlja dijagonalno, što omogućuje da se rubovi papira preklope preko kutije bez nabora. Rezultat je čist, moderan paket s glatkim linijama. Ovo zamatanje posebno je elegantno za knjige, parfeme i male kutijice, a s ukrasnom vrpcom izgleda kao dar iz ekskluzivne trgovine.

 

@giftwrappings Wrapping Christmas gifts 🎁🎄🎅#wrappinggifts #gift #uk #christmas #surprise #goodthing ♬ Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! - Dean Martin

 

@martstips Responder a @susanaboveda Parte 3! Envolviendo un Libro! 🎁 #regalos #envolverregalos #navidad #xmas #christmas #giftwrapping #bookwrapping #parati ♬ Santa Claus Is Coming to Town - Michael Bublé

Pročitajte još o:
Zamatanje PoklonaIdeje
