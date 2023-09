Tom Gretić: 'U Hell's Kitchenu imamo jedinstvenu priliku pokazati kako se kuha'

Prijave za sudjelovanje već su otvorene, a natjecatelje očekuje prilika života – kuhanje uz bok Tomu Gretiću, jednom od najboljih hrvatskih chefova i njegovo mentoriranje tijekom showa, dok će samo jednom od njih pripasti pobjeda, uz fantastičnu glavnu nagradu od 30.000 eura.

Gretić, istaknuti hrvatski chef, s obiljem iskustva u kuhinji, preuzima ulogu glavnog kuhara i mentora natjecateljima koji se prijave u show.

“Očekujem da bude najbolji kuharski show u povijesti Hrvatske. Sigurno. Mislim da imamo jedinstvenu priliku ljudima pokazati kako se kuha", rekao nam je Tom Gretić.

Od kvaliteta koje su potrebne za sudjelovanje u projektu, Gretić je istaknuo da će se natjecatelji morati osloniti i na svoje predznanje jer je ovo idealan show za profesionalce, poluprofesionalce i one koji imaju iskustvo rada u kuhinji.

“Trud, zalaganje, predznanje - sigurno, upornost, timski rad i kreativnost. Kod mene je posebno važan timski rad, a sve ostalo je u drugom planu. Nitko, na kraju krajeva, ne može kuhati sam", objasnio je slavni chef. Timovi će se suočavati s izazovima poput pripreme jela za stvarne goste i eliminacijama, a sve to pod budnim okom šefa kuhinje.

“ Kandidati neka se pripreme na 3 mjeseca svakodnevnog kuhanja, svakodnevnog stresa, kreativnosti, učenja, zadovoljstva, a u nekim slučajevima i tuge. Ipak je to sastavni dio života svakog kuhara pa bi ih trebalo pripremiti na ono što mi svakodnevno prolazimo.”, objasnio je Gretić kakvim se kandidatima nada u showu.

A on sam priznaje kako je u davno shvatio da je kulinarstvo njegov poziv.

"Bolje pitanje, kad sam postao svjestan da znam kuhati? Prvi put kad sam shvatio da znam kuhati, bilo je to sredinom 30-ih jer to ne ide lako, uvijek postoji crv sumnje. Pošto se bavimo autorskom kuhinjom ono što se svidi meni ne mora se svidjeti i drugima. I onda uvijek postoji sumnja, ali kad te svi tapšaju po ramenima, tada mora proć jedno 10 godina dok sam sebi priznaš jednog dana ‘da, okej, pa ja znam nešto’. To je ono što fali mlađim generacijama onako malo.”, rekao nam je Tom koji osim što je virtuoz u kuhinji je i talentiran slikar i kipar.

"Nemam vremena više za to. Baš odavno se više ne bavim time. Ako i slikam onda crtam, ali samo grafike. Radovi se ne mogu nigdje vidjeti a crtanje je isto kao i sve drugo - ako imaš talent a ne vježbaš ga, on se izgubi. Treba mi puno vremena da dođem do onoga što bi htio, jer me ruka više ne sluša. Naravno, da radim intenzivno mjesec dana vratio bih se u formu, ali nemam vremena. To kada odem u mirovinu”, kaže Gretić.

No, dok ne ode u mirovinu, Gretić će i dalje oduševljavati kulinarskim kreacijama, a svoje znanje nesebično će podijeliti i s natjecateljima showa 'Hell's Kitchen Hrvatska'. Zato, ne dvojite ni sekunde.



