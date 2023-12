Gastro vodič: Najbolja mjesta u Zagrebu gdje mogu jesti vegani, ali i ljudi koji vole meso

Ako među tvojim članovima obitelj ima onih koji su vegetarijanci ili vegani, ali i onih koji ne mogu zamisliti obrok bez mesa, možda vam ponekad nije lako pronaći mjesto za obiteljski ručak izvan kuće. Ili ako u tvom krugu prijatelja ima ljudi s različitim prehrambenim navikama, možda ste odustali od zajedničkih večera jer se ne možete dogovoriti oko izbora restorana.

Danas su takve situacije sve češće pa smo ti odlučile olakšati svaku buduću potragu. Donosimo ti 5 prijedloga restorana u Zagrebu kojima će na svoje doći i jedni i drugi. Bilo da tražiš samo brzi zalogaj s nogu ili cjeloviti ručak od juhe do deserta za cijelu obitelj, na ovim mjestima sigurno nitko neće ostati gladan:

Submarine

Poznati fast food lanac svoje restorane ima na više lokacija u Zagrebu, ali i u Rijeci, Splitu te u Zadru. Burgeri koje ovdje možeš pojesti pripremaju se isključivo od organskih i homemade sastojaka, a osim klasičnih burgera od govedine, nude se i veganski burgeri s ukusnom Beyond Meat pljeskavicom. Da je Submarine pravi obiteljski restoran dokazuje i činjenica kako nedjeljom djeca ispod 10 godina besplatno dobivaju dječji menu ako dođu s roditeljima na ručak. Osim burgera, prženih krumpirića i salata, Submarine nudi i deserte, kako u klasičnoj, tako i u veganskoj varijanti.

Curry Bowl

Ako si raspoložena za kušanje egzotičnih jela i voliš začinjenu hranu, predlažimo ti da svoje društvo izvedeš u ovaj simpatični šrilanski restoran u središtu Zagreba, u Tkalčićevoj ulici. Atmosfera je ovdje uvijek dobra, a hrana koju poslužuju je doista ukusna. Birati možeš između salata, juha i njihovih tradicionalnih jela s rižom, a za svako od njih možeš sama odrediti koliko će biti začinjeno – od tako zvane 'na hrvatski način' varijante do 'jesi ozbiljan' razine -a smao za one hrabre. Sastojci mogu biti piletina, svinjetina, riba, ali i soja, a za vagane preporučujemo aromatični curry bowl sa 6 vrsta povrća serviranih na rižinim rezancima.

Lazeez Lebanese

Jesi li ikad kušala libanonske specijalitete? Ako nisi, svakako se trebaš zaputiti do ulice Kralja Zvonimira i oduševit ćeš se egzotičnim obrocima spravljenim od kvalitetnih sastojaka. Početi, na primjer, možeš s namazom od pečenog patlidžana, za glavno jelo uživati u libanonskom kebabu i na kraju se zasladiti baklavom s orasima.

Gajbica

Ako nisi obožavateljica brze hrane i preferiraš zdravije opcije, ovaj će restoran biti otkriće za tebe. U Gajbici se pripremaju zdravi i jednostavni obroci, a na svoje će doći i vegani koji ovdje doista imaju velik izbor, od povrtnih popečaka do sirovih slastica. Za ljubitelje tradicionalne kuhinje tu su 'obična' jela, kao što je jaja na oko ili salata s piletinom, a za one malo zahtjevnije maštovite kombinacije poput fritaje u koju sama dodaješ sastojke po želji. Izbor pića je također zanimljiv, od nekoliko vrsta osvježavajućih limunada preko hladnoprešanih nektara do domaćih organskih čajeva. U svakom slučaju, ovo je mjesto dobrodošli odmak od onog na što smo navikli u gastro ponudi glavnog grada.

Pizzeria Chello

Ova pizzerija na zapadnom dijelu grada, u zagrebačkom naselju Špansko, za koju mnogi kažu da je jedna od najboljih mjesta za pojesti dobru pizzu u Zagrebu. Pizze su bogate, zasitne i sočne, a postoje i veganske opcije- i to čak 7 vrsta, sa, na primjer, veganskom gaudom, seitanom ili veganskom kobasicom. Također, u ponudi deserta postoji i veganski kolač. Ako tražiš restoran u kojem će se cijela tvoja obitelj osjećati ugodno – pa i najmanji članovi, s Chello pizzerijom nećeš pogriješiti jer ima uređen i dječji kutak.