Blagdanski ugođaj: Imamo sjajne ideje za ukrašavanje doma lampicama

Kad je riječ o blagdanskom ukrašavanju doma, lampice su neizostavan detalj koji svaki prostor čine ljepšim i ugodnijim. S lakoćom će se uklopiti u svaki interijer i vrlo su jednostavno rješenje za stvaranje toplog i cozy božićnog ugođaja.

Osim na boru, lampice će lijepo izgledati u bilo kojem kutku unutar doma – možeš ih staviti na prozore ili prozorsku dasku, iznad kamina, policu u kuhinju ili pak na komodu. Mogućnosti su gotovo pa beskrajne, samo daj mašti na volji.

Foto: Pexels

Klasične bijele lampice uvijek djeluju profinjeno i minimalistički, no ako si tijekom blagdana više sklona eklektici i šarenilu, možeš ukrasiti svoj dom i sa šarenim lampicama koje djeluju uistinu čarobno jer bude nostalgiju i podsjećaju nas na dane djetinjstva.

Najbolje od svega je to što lampice ne trebaš maknuti nakon što blagdani završe, one mogu unositi toplinu u tvoj dom tijekom čitave godine ili barem do kraja zime.

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Foto: Pexels

Ako ti nedostaje ideja, u nastavku ti donosimo nekoliko odličnih prijedloga s Instagrama koji će te zasigurno inspirirati i motivirati te da odmah započneš s ukrašavanjem.

Foto: Instagram, Pexels, Unsplash

