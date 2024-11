Šumarica ili anemona - jesenska ljepotica koja će te naučiti strpljenju

Postoje biljke koje cvatu upravo u jesen, a svojim jarkim bojama daju vrtu posebnu draž. Postoje i one zimske, čiji cvjetovi proviruju iz snijega, no o njima smo već pisali. Anemona ili šumarica jedna je od trajnica čije vrijeme upravo dolazi. Naziv joj potječe od latinske riječi za vjetar, anemos, a narodu je poznata i kao Adonisov cvijet (Adonis je u mitologiji bio Venerin ljubavnik).

Uzgoj anemone

Cvjeta u rano proljeće i u jesen, u vrijeme kada je sunce slabije no ljeti. Nježne latice anemone ne podnose direktno sunce stoga za nju biraj lagani hlad. Riječ je o vrlo zahvalnoj biljci za uzgoj, otpornoj na bolesti. Dobro podnosi sušu, a neće ti ni zamjeriti ako ju previše zaliješ. No ipak, to ne znači da ju smiješ zanemarivati. Vodi brigu o anemoni (ljeti ju zalijevaj dvaput tjedno, a ujesen i u proljeće jednom) i ona će ti uzvratiti prekrasnim cvjetovima čija boja može varirati od bijele, preko ružičaste i crvene do tamnoljubičaste i plave, a dodatno je ističe kontrast s tamnozelenim listovima.

Vrste anemone

Najpoznatije vrste ove trajnice su bijela i žuta anemona, trolisna anemona, japanska šumarica i vrtna šumarica. Šumarica je u Hrvatskoj zaštićena biljka, a u morima postoji i morska anemona, poznatija pod nazivom moruzgva.

Bijela anemona (Anemone nemorosa)

Bijela šumarica jedna je od najprepoznatljivijih vrsta u europskim šumama. Ova niska trajnica naraste do svega 20 centimetara visine i predstavlja pravi pokazatelj starih šumskih staništa. Njezini bijeli cvjetovi, koji mogu imati 6-10 latica, često se prvo otvaraju u ružičasto-ljubičastoj nijansi prije nego što poprime svoju karakterističnu bijelu boju. Posebno je zanimljivo da cvjetovi prate sunce tijekom dana, okrećući svoje glavice od istoka prema zapadu.

Foto: Pexels

Žuta anemona (Anemone ranunculoides)

Žuta šumarica prepoznatljiva je po svojim svjetložutim cvjetovima koji uljepšavaju šumska područja u proljeće. Za razliku od svoje bijele rođakinje, ova vrsta preferira vlažnija staništa i često se može naći uz potoke i na vlažnim šumskim tlima. Kao i sve vrste anemona u Hrvatskoj, i ova je zakonom zaštićena. Ove biljke su otrovne (i bijela i žuta anemona), nekada su lovci koristili njihov otrov za strijele. No, sušenjem otrov ishlapi, a biljka postaje lijek koji se koristi u tretiranju artritisa, za bolesti kože, kod glavobolja, loše cirkulacije i kašlja.

Foto: Pexels

Japanska anemona (Anemone hupehensis)

Japanska šumarica jedna je od najpopularnijih vrtnih vrsta koja se ističe svojom impresivnom visinom od čak 150 centimetara. Iako izvorno potječe iz Kine, svoj današnji izgled duguje japanskim vrtlarima koji su je oplemenili. Cvate od kasnog ljeta sve do prvih mrazeva, donoseći vrtovima prekrasne bijele, ružičaste ili ljubičaste cvjetove. Posebno je cijenjena jer:

Cvate kada većina drugih vrtnih biljaka završava svoju sezonu

Otporna je na bolesti i štetnike

Uspješno raste u djelomičnoj sjeni

Idealna je za rezano cvijeće

Foto: Pexels

Vrtna anemona (Anemone hortensis)

Vrtna šumarica predstavlja omiljeni izbor mnogih vrtlara zbog svoje prilagodljivosti i šarolikih cvjetova. Ova vrsta posebno je popularna u cottage vrtovima gdje stvara predivne prirodne skupine. Cvjetovi mogu biti različitih boja, od bijele preko ružičaste do intenzivno ljubičaste.

Foto: pexels

Morska šumarica (Actiniaria)

Morske anemone, iako nisu biljke poput svojih kopnenih imenjaka, također su fascinantni organizmi. Ove životinje iz razreda koralja žive pričvršćene za morsko dno i svojim šarenim lovkama hvataju plankton i sitne ribe. Poznate su po simbiotskom odnosu s ribama klaunovima, koje štite u svojim žarećim lovkama. Morske anemone mogu živjeti desetljećima i sposobne su za aseksualnu reprodukciju dijeljenjem.

Foto: Pexels

Zašto anemona sporo raste?

Neka te ne brine njezin spori rast. To je tipično za anemonu. Polako, ali sigurno izrast će do visine od 20 do pa čak i do sto centimetara (ovisno o vrsti) i nakon duljeg vremena procvasti, a tebe naučiti strpljenju. Anemona se uzgaja iz gomolja koji se u zemlju stavlja u proljeće i ranu jesen. Bilo bi dobro namočiti ga 24 sata, prije no što ga staviš u zemlju. Činiš li to pred zimu, kako bi u proljeće u tvom vrtu cvale anemone, zaštiti gomolje od hladnoće i mraza tako što ćeš ih pokriti malčem. Posadiš li ih u proljeće, cvasti će ti ujesen. Anemone sadi u glinovito, dobro drenirano tlo.

