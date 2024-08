Kraj ljeta u Zagrebu: Novi Palačinka Fest i još šest super mjesta za izlazak

Većina nas se vratila u Zagreb, a zajedno s nama se vratio i život na zagrebačke ulice. Sunčani dani još uvijek traju i želimo još boraviti vani uz dobru hranu i piće. Već ovog i idućeg vikenda možeš krenuti u pohod na festivale na otvorenom; želiš li pogledati umjetničku instalaciju ili poslušati dobar koncert, imamo savjet i za to!

Uz već poznate festivale, poput Food Truck Festivala i Food Film Festivala, donosimo i pregled novih, poput Palačinka Festa. Nekim adresama, poput rooftopa u Ilici na Corona Sunset Session vraćamo se opet, a uz Savu ćemo otkrivati što nam nudi Green River Fest.

Palačinka Fest

Prvi put u Zagrebu, 27. kolovoza otvara se Palačinka Fest u Rougemarin Parku. Preklopljene, zamotane, američke, japanske, danske – palačinke volimo u svim verzijama, a recepti s tajnim sastojcima za što mekanije i izdašnije palačinke prenose se s generacije na generaciju. Evo prilike da od 27. kolovoza do 8. rujna uživate u palačinkama i doživite zabavne trenutke s klincima, obitelji ili jednostavno s prijateljima jer poznati slastičari sa svojim recepturama pobrinut će se da svi pronađu omiljeni okus i najdraže palačinke. Ovo je idealna prilika da saznate male tajne poznatih majstora za pripremu najboljih palačinki, a svoje će recepture pokazati Marin Medak, Petra Jelenić i Robert Hromalić.

Svakog radnog dana od 17 do 19 sati, a vikendom od 12 do 14 za djecu je organiziran face painting. Među brojnim atrakcijama posebno zanimljive za sve uzraste bit će pop-up eventi poput vatrenog žongliranja, bacanja palačinke u vis i svjetlećeg hula-hopa. Osim programa za najmlađe, za bake smo pripremili i Super baka utrku s palačinkama u tavici, koja je samo jedan od zabavnih sadržaja na Palačinka Festu. Zabave neće nedostajati jer se u Rougemarin parku očekuje sunčano s palačinkama!

Foto: Promo

UpArt

U sklopu projekta održive umjetnosti u javnom prostoru – UpArt, ispod nadvožnjaka na križanju Savske ceste i Crnatkove ulice (kod Krivog puta), iznenadit će vas umjetnička instalacija Slap koja poziva na promišljanje o ponovnoj kreativnoj uporabi predmeta. Ovu sasvim drugačiju umjetničku instalaciju s potpisom vizualne umjetnice Jelene Petric možete pogledati do nedjelje, 25. kolovoza. Umjetnička instalacija Slap izrađena je od viškova folije, pleksiglasa i plastične ambalaže, koji su preusmjereni s puta na deponij u umjetnički atelje, a sav prikupljeni materijal obrađivao se ručno s minimalnim ekološkim otiskom. Koncept i realizaciju umjetničke instalacije potpisuje Jelena Petric, koja je, zajedno s Jelenom Kovačev, zaslužna i za njeno oblikovanje i postav. Zvuk je oblikovao Leonard Lukinac , a iza razvoja projekta i kreativne produkcije stoji Ana Mikin.

Foto: Promo

Ljeto na Zagrebačkom velesajmu

Drugo izdanje festivala Ljeto na Zagrebačkom velesajmu održat će se 30. kolovoza do 8. rujna s još bogatijim programom. Najavili su preko 60 izvođača, među kojima se ističu Zdenka Kovačiček, Munchmen. Njake & Zadovoljština sviraju Azru, Six Pack, Drugi Način, Bosak & The Second Hand Band, Cota G4 i mnogi drugi. Za kraj svake večeri organizira se i Silent After Party. Uz bogati glazbeni program izdvajamo i druge edukativne, sportske i umjetničke programe; zapleši Bachatu za početnike pod vodstvom LaTina Dance Studio, otkrij Pole Dance Radionica by Fitness Elixir , a ako te zanima drugačija vrsta plesa pogledaj radionicu Flow Arts – POI Introduction w/ Borna Vajdić aka Quis ignis.

Ulaz na festival je besplatan, a organizatori su pripremili i bogatu gastro ponudu. U ovih 10 dana, na velesajmu je odlična destinacija jer te čeka svaki dan odličan koncert s početkom u 18 sati.

Corona Sunsets Sessions

Dok nas još grije poslijepodnevno sunce, najbolje se zaputiti na jedan od najpopularnijih krovova – od 28. kolovoza do 15. rujna rooftop Zagrebačkog plesnog centra (Ilica 10) postat će oaza afterwork druženja uz Corona pivu ili Coronom inspirirane koktele. Uz piće i zalazak sunca, zavali se u ležaljke i slikaj predivan pogled ili se zabavi u photo zoni. U druženjima nakon posla uživaj od od srijede, 28. kolovoza, do nedjelje, 15. rujna 2024. godine, od 17 do 23 sata!Ulaz je slobodan.

Food Truck Festival

Dobra hrana, piće i muzika odmah nas asocira na Food Truck Festival! Iako se do sada održavao na Jarunu, no od ove godine, festival seli u centar Zagreba i premijerno dolazi na Britanski trg. Naš Britanac će postati gastro epicentar na jednom od najljepših zagrebačkih trgova, od ponedjeljka do subote, od 2. do 7. rujna 2024. Na festivalu će nastupati različita DJ imena među kojima izdvajamo Azill Jazz trio + DJ Zozo, DJ Ivan Škrinjarić, DJ Robert Mareković i DJ Frx, a 2. rujna nastupa Lu Jakelić + DJ Stanko Bondza.

Ulaz je besplatan a radno vrijeme je od 17h. Svirke kreću od 19h.

Food Film Festival Zagreb

10. jubilarni Food Film Festival Zagreb by Coca-Cola održat će se od 29. kolovoza do 7. rujna na Trg dr. Franje Tuđmana, a posebno smo oduševljeni filmskim programom kojeg su pripremili ove godine! Motiv ovogodišnjeg festivala je retro tematika, te će se tijekom festivala svaki dan prikazivati filmski klasici koji su obilježili određeno desetljeće npr. Casablanca, Kum, Bilježnica, Doručak kod Tiffanyja, Zgodna žena, Iskupljenje u Shawshanku i Dina: drugi dio. Projekcije filmova su besplatne, a svi filmovi će počinjati u 20:30, osim subotama kad će počinjati nešto kasnije, nakon projekcije filma za djecu. Ako želiš pogledati filmski klasik, obavezno prati upute na službenoj stranici Food Film Festivala, a ako te zanima glazbena ponuda, pripremi se svaki dan na novi DJ program kojeg čine: Kiki B, Indy, Percassi i Marco Cole. Jedva čekamo probati i ponudu hrane na festivalu, stoga se vidimo od 29.8. na Tuđmancu! Ulaz je slobodan.

Green River Fest

Green River Fest ove godine bilježi peto izdanje, a ujedno je i jedan od festivala koji nas najdulje zabavlja. Od 19. srpnja do 22. rujna zaputi se do zagrebačkog kupališta i sunčališta i uživaj u edukacijama, koncertima, radionicama i izložbama. Za kraj kolovoza Green River Fest organizira u udruzi Vestigium radionice izrade makrame podmetača, radionicu slikanja botaničkih ilustracija i radionicu kružnog tkanja. Uz mnoge glazbenike koji su nastupali do sad, 24. kolovoza na festivalu će nastupati Lost in Brisbane, kvartet sastavljen od vrhunskih glazbenika iz različitih bendova, koji će vam priuštiti pravu rock & blues poslasticu. Više o bogatom programu pročitaj na njihovoj službenoj stranici, i zaputi se do Hendrixovog mosta na Savskom nasipu.