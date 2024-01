Danas je vjenčanje Renate i Josipa, a mladoženja kaže: 'Za mene je Sopek idealna žena'

U današnjoj epizodi 'Braka na prvu' slijede još dva romantična vjenčanja, a prvo će svoje zavjete izreći Renata i Josip.

„Napokon je došao taj dan, malo sam uzbuđena i čudno mi je, ali vjerujem da postoji ljubav na prvi pogled. Ako mi se ne svidi, neću više biti u eksperimentu. „Stvarno bi mi bilo drago da taj čovjek bude simpa, pozitivan, da se nasmije odmah… To bi me učinilo sigurnijom i opuštenijom“, rekla je pjevačica Renata koja će nakon vjenčanja doznati neke zanimljive stvari o Josipovu privatnom životu.

Foto: RTL

„Trudim se ne razmišljati kako će izgledati moja supruga… Previše sam razmišljao i sad se idem opustiti pa što bude“, komentirao je Josip, a njegova sestra, koja će mu biti i kuma, uvjerena je da će se večeras dobro zabaviti.

„Ako mi se ne svidi u prvih pet do deset sekundi, teško da će mi se poslije svidjeti. No uvijek postoji mogućnost da to bude nešto 'napola', pa možemo graditi odnos. A koga bih izdvojio kao idealnu ženu? Renatu Sopek jer sam nju vidio i uživo, ona mi je deset od deset“, zaključio je budući mladoženja.

Ana i Alen sljedeći su bračni par, a mladoženja neće biti pretjerano oduševljen svojom družicom.

„Šok, šok, definitivno šok i samo šok“, rekao je vidno uznemireni radijski voditelj kada je ugledao djevojku kojom se treba vjenčati.

„Može biti da se Alenu nije svidjela Ana, da mu nije dovoljno atraktivna, ali smatram da ne bi trebao biti površan, da će mu tu eksperiment pomoći da dublje vidi čovjekove vrijednosti“, komentirala je Anina kuma.

Foto: RTL

Prvi mladenci koji su pred matičarem izgovorili svoje zavjete bili su Tina i Tiago, a dok se novi parovi tek trebaju opustiti jedno pred drugim, Slovenka i Brazilac proveli su prvu zajedničku noć i sada uz jutarnju kavu prepričavaju sve što se dogodilo na njihovoj proslavi i dodatno se povezuju…

Kako će se Renata i Josip svidjeti jedno drugome i hoće li Alen rasplakati svoju mladenku - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u, a već danas na platformi Voyo.