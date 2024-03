'Brak na prvu': Tina se ne želi preseliti u Zagreb, a Tiago u Kopar

Novi je dan u 'Braku na prvu', a prije nego što počnu sa zadacima koje su im odredili stručnjaci, parovi su okupirani svakodnevnim aktivnostima…

Tini je bila želja otići na tržnicu pa je jako uzbuđena što ide s Tiagom u nabavu namirnica dok njega tržnica jako podsjeća na njegovu u Brazilu, tako da se oboje lijepo provode. Tamara je odlučila Filipa odvesti na ručak i planira mu naručiti najveći hamburger koji nude u restoranu. „Tko može financirati koliko ti možeš pojesti?“ zafrkavala je Filipa koji je bez problema pojeo golemi hamburger dok ona nije mogla ni onaj uobičajene veličine.

Tina i Tiago nastavili su pričati o budućnosti jer Tiago ne bi želio živjeti u Kopru, a Tina se nema namjeru preseliti u Zagreb. „Kad sam ušla u eksperiment, nisam se nadala da će se dogoditi nešto lijepo i sada malo sanjam i maštam o lijepim stvarima i kad si rekao da se nećemo preseliti jedno zbog drugog, malo mi je to pokvarilo snove“, rekla je Tina i dodala da ne bi trebali još pričati o tome jer ima još dosta do završetka eksperimenta i sada trebaju uživati. „Smeta mi kad o tome ne raspravljamo odmah, treba uvijek čekati nešto. Meni je normalno da odmah pričamo o nekim ozbiljnim temama“, komentirao je Tiago dok je Tina ponavljala kako želi da uživaju u trenutku. „Teško mi je nastaviti s eksperimentom i svim zadacima koje ćemo imati ako već imamo sliku za kraj“, objasnila je i zaključila da ako je ljubav prava, za nju nema granica, što se svidjelo i Tiagu.

Tamara i Filip shvatili su da je njihov prijateljski odnos dobar zato što kod njih postoji prihvaćanje i prilagodba. „Najopušteniji smo od svih“, rekao je Filip, a Tamara dodala: „Pregrizao je to što sam glasna i neke stvari koje si ne može pojmiti kod cure, a ja sam prihvatila češće zdravu prehranu.“ Oboje su razbili neke predrasude, primjerice, Tamara nikad nije mislila da može funkcionirati s nekim tko joj karakterno ne odgovara, a Filip je smatrao da ne postoje muško-ženska prijateljstva. „Mogu reći da sam ponosna što me naziva prijateljicom s obzirom na to da je to njemu jako velika stvar jer nikada nije imao prijateljicu. Drago mi je što je mene pustio malo dublje u svoj život“, rekla je Tamara, a Filip dodao: „Naučio sam prihvatiti drukčije od sebe malo. Naučio sam dati šansu, upoznati nekoga.“

Tjedan otkrivanja, uz razne aktivnosti i nešto ozbiljnije teme, počeo je glatko, skladno i bez većih trzavica. Hoće li izazovi naših stručnjaka uzburkati strasti? Novu epizodu 'Braka na prvu' pogledajte večeras u 21.15 na RTL-u.

