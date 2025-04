'Brak na prvu': I dok najmlađi par uživa u planinama, kod ostalih je iskrenost na velikom testu

Ema i Manuel uživaju na medenome mjesecu u Gorskom kotaru, a ostali će se parovi susresti s najzanimljivijim zadatkom u 'Braku na prvu' - rangiranjem prema privlačnosti svih sudionika pete sezone sociološkog eksperimenta!

Manuel je otkrio kako su prvu noć Ema i on razgovarali o svemu, ona mu se emotivno otvorila tako da je uvidio koliko je dobra osoba pa želi da se polako upoznaju i da se dogodi nešto da to bude baš to među njima. Ema im je pripremila doručak, a Manuel ju je hvalio da je lijepa i bez šminke iako je još jednom ponovio da nije njegov tip cure. „Ovo je test za mene da vidim jesam li dovoljno zreo da shvatim da izgled nije bitan, puno je bitnije kako komuniciraš, kako živiš s tom osobom i imale li zdrav odnos“, objasnio je.

Emi se svidjelo što Manuel nije jutarnji tip pa tako dok on spava, ona sve obavi i onda mogu doručkovati zajedno. „Odlična smo kombinacija“, rekla je, a Manuel ju je pohvalio da je prava domaćica i jako brižna zato što napravi puno nekih sitnih stvari za njega. „Sve su to lijepe male geste, ali se primijete“, kaže.

U to vrijeme, Kristina je Stjepanu uređivala obrve i nabrajala kako mu sve radi, kuha i sprema, a on se stalno žali. „U uzlaznoj smo putanji što se tiče našeg odnosa, komunikacija je sve bolja i ide u boljem smjeru sve“, rekao je Stjepan, a ubrzo su dobili novi zadatak stručnjaka u kojem će otkriti što zapravo misle o ostalim kandidatima. Simon smatra da svatko ima neku ljepotu u sebi te da nema hrabrosti nekoga rangirati prema izgledu pa iskreno kaže: „Zadatak mi je brutalno težak.“

