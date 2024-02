'Brak na prvu': Kuma je analizirala mladoženju Filipa i misli da on voli samo sebe

Tamara i Filip slavit će sa svojim gostima i malo se bolje upoznati, a Klara i Lovre prvi put će se ugledati i početi sa svojim bračnim putovanjem.

„Super je cura i sve pet, ali nije ona, buraz, za tebe“, komentirao je Filipov kum Tamaru, a Filip se složio s njim. Kumovi su nastavili razgovarati o mladencima, odnosno, prognozirati hoće li njihov brak uspjeti. Kuma nije mogla dati neki konkretan odgovor zato što smatra da je ipak prerano, no oboje su se složili da bi bilo drukčije da su se sreli negdje vani u izlasku. „Neće biti ništa od toga, samo jedno dobro druženje“, nastavio je kum, a kuma dodala kako su joj se na prvi pogled učinili kao super par, no kasnije je shvatila da je Filip pravi neženja dok Tamara želi nešto ozbiljnije. „Mislim da on sam sebe voli i da će tako i ostati“, zaključila je.

Za razliku od Filipa, Lovre je širokim osmijehom pokazao koliko mu se svidio odabir stručnjaka dok je Klara išla prema njemu. „Ali ako partnerica nasuprot mene bude top, sve po mojim željama i ukusima a da nema intelekta, kao da nema ništa, zanemarimo svu ljepotu“, naglasio je Lovre.

Stručnjaci će u današnjoj epizodi spojiti još jedan par i pred matičara će stati Nikolina i Anton! „Samo želim da se njegova energija i dobrota podudara s njezinom“, rekla je Nikolinina kuma, a hoće li svestrana Velokogoričanka, kuharica i food bloggerica, trenerica fitnessa, instruktorica joge koja se bavi i fotografijom, pronaći zajednički jezik s profesorom engleskog jezika, Kanađaninom hrvatskog podrijetla - ne propustite pogledati u 21.15 na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.