'Brak na prvu': Alenu najprivlačnija Renata, Ana se nije začudila

Iako je bio ogorčen kako se razvija odnos između Klare i njega, ponajprije zato što misli da je Renata nagovara da napusti show, Lovre je ipak napisao da ostaje jer smatra da je s razlogom spojen s njom. „Ona mi je kao srodna duša, to je teško naći, cura ima visoki stupanj higijene i kulture. Borac je, ima prošlost, nije odrasla pod staklenim zvonom“, objasnio je Lovre svoje razloge.

Nastavio je objašnjavati kako je njihova prva svađa izbila zbog Klarina mišljenja da on nema svoje 'ja', što Lovro smatra suludim jer sve loše stvari koje je prošao u životu - doživio ih je upravo zbog svog tvrdoglavog 'ja'. Stručnjaci su se složili s Lovrom, tvrdeći kako on definitivno ima svoje 'ja' te da bi mu Klara trebala dopustiti da bude svoj, a i ona svoja. Također, zaključili su da Klara na pogrešan način traži Lovrinu inicijativu, umjesto da pohvali ponašanje koje joj se sviđa. Oboje su na kraju napisali da ostaju, no Lovre misli da je to sve gluma jer Klara svaki dan govori kako želi napustiti show.

Kod kuće su Nikolina i Anton komentirali Anin emotivan nastup pred stručnjacima i bilo im je jako žao Ane i onog što je proživjela. „Možda će mu oprostiti kao osobi, prijatelju, ali nemam prevelike nade da će nešto biti od tog braka“, zaključila je Nikolina. No Alen je odlučio okrenuti novi list, ne želi više dramu, samo želi da budu pozitivni i izvuku najbolje iz ovoga. „Sad još tjedan dana, ne znam čemu?! Nervozna sam zato što ne znam je li to gluma, što je pokazao otpočetka, ili je doživio prosvjetljenje pa je sad drugi čovjek. Bojim se da će me opet povrijediti i vrlo rado bih to izbjegla“, rekla je Ana, a Alen zaključio: „Vjerujem da možemo daleko dogurati ako si oboje damo truda. Ne mora to biti ljubavna priča, ali može biti lijepa priča u ovom showu.“ Tijekom doručka Alen je čak uspio nasmijati Anu te rekao: „Inzistiram na pozitivi, nemam više živaca za drame, ne živim takav život i ne treba mi to.“

Dok jedni pokušavaju popraviti loš početak, drugi koriste vrijeme na zajedničke aktivnosti. Filip je Tamari pokazao svoju romantiku - trening u teretani. „Nije bilo problema, jača je od dosta dečki koje znam“, rekao je. I dok su se oni zbližavali na vježbanju, Nikolina je Antonu pravila desert iz svoje kuharice, Renata i Josip sastavljali su ormarić, a Klara i Lovre pravili su ručak. „Danas je prvi dan da se nije čula s Renatom i bila je stara Klara“, rekao je Lovre i dodao da je bolja kad nije stalno na telefonu.

Renata i Josip pronalazili su kreativne načine za sastavljanje ormara i jedno o drugom doznali neke nove stvari. Kod uređenja oboje vole minimalizam, Renata više voli pse, a Josip mačke. S druge strane, Klara i Lovre pričali su o djeci. „Vidim se kao tata jednog predivnog sina, budućeg sportaša“, rekao je Lovre, a Klara nastavila: „Voljela bih imati troje djece, bitno mi je samo da su živi i zdravi.“ Dok Lovre i Klara pričaju o ozbiljnim temama, Ana se odlučila posvetiti sebi i krenula je u teretanu. „Dobila sam motivaciju koja mi je falila i vjerujem da ću i ja biti zadovoljnija sobom“, rekla je.

Tina i Tiago radili su od kuće, što oboje smatraju da je prednost, a i mogu jedno drugo pitati za neki savjet. „Voli kad joj dajem savjete, nadopunjujemo se“, rekao je Tiago. Stručnjaci su za ovaj tjedan otkrivanja pripremili zadatke kojima će pokazati koliko parove drže do iskrenosti pa su Tina, Tiago, Ana i Alen trebali poredati sve kandidate po fizičkoj privlačnosti, a stručnjaci su taj zadatak smatrali izazovom u kojem će se vidjeti iskrenost i zadovoljstvo izgledom partnera. „Može on pogledati druge žene, ne mogu tu ništa, ali ako gleda druge žene, onda ga ja ne zanimam, idem dalje“, rekla je Tina.

Alen je kao najprivlačniju djevojku stavio Renatu jer mu je izazovna, ima lijep pogled i usne. Na drugo mjesto stavio je Nikolinu jer vodi brigu o sebi i ulaže u svoj izgled. Nakon toga slijedile su Tina, Klara i na kraju Tamara. „Nije me iznenadio nimalo jer sam dobila dojam da voli žene koje su više radile na sebi i vole se pokazivati“, rekla je Ana i opet se vratila na staro razmišljanje da je Alen površan, a on je rekao kako je i s dečkima komentirao kako bi se Josip i on trebali zamijeniti.

Tiago je kao najmanje fizičku privlačnu stavio Klaru jer se previše šminka i jednostavno nije kliknuo s njom. Zatim Renatu koja mu izgleda super, ali mu se ne čini kao dobra osoba. Na treće mjesto stavio je Tamaru koja je fizički super, ali je doživljava kao sestru. Na drugo mjesto stavio je Anu jer voli žene s oblinama, a fizički najprivlačnija bila mu je Nikolina koja uz ljepotu, ima i samopouzdanje. „Mislim da je Tina malo ljubomorna. Ne na početku, ali mislim da je u vezi posesivna“, rekao je Tiago. Ana je kao najprivlačnijeg kandidata odabrala Josipa, što je iznenadilo Alena jer je očekivao Tiaga. Zatim Tiaga, Antona, Lovru i na kraju Filipa. „Ne bih se zagledala u njega, previše je napucan, a još kad progovori…“, rekla je Ana i dodala kako je najviše odbija to što nema poštovanja prema ženama.

Tini je najmanje privlačan Lovre jer joj karakterno ne odgovara. Zatim Alen koji nema osjećaje prema drugim ljudima te Filip za kojeg misli da ne poštuje žene. Sljedeći je bio Josip koji jako lijepo priča i ima visoko razvijenu emocionalnu inteligenciju. Na prvo mjesto stavila je Antona jer je kreativac, inteligentan i uredan. „Malo sam ljubomoran jer mi u Južnoj Americi uvijek kažemo - ti si moja!“ rekao je Tiago, a potom su dobili svoje fotografije. Alen je stavio Anu između Tine i Klare jer je bolje poznaje pa mu je draža od njih dvije dok je Ana njega stavila na predzadnje mjesto. Naravno, Tina i Tiago stavili su se na prvo mjesto i zaključili da je to dobar nastavak za dalje.

Zadatak su dobili i Tamara, Filip, Nikolina i Anton, ali oni trebaju rangirati neke od životnih vrijednosti. Filip je na prvo mjesto stavio izgled, potom dobar seks, pa novac, karijeru i na kraju želju za djecom. „Mislim da jesam djelomično površan, ali svi su na kraju - prvo će te privući vanjsko pa poslije zadržati unutarnje“, rekao je Filip. Iako je njemu želja za djecom na posljednjem mjestu, kaže: „Bitno mi je da ženi to bude drugo, treće mjesto jer nema smisla biti sa ženom koja ne želi djecu.“

Nikolini je na posljednjem mjestu želja za djecom, zatim novac, dobar seks, izgled, a karijera joj je najvažnija. Naglasila je da nije karijeristica, no među ponuđenim vrijednostima ipak je to odabrala. „Nije bilo nekog iznenađenja“, rekao je Anton. Tamara je kao najvažniju vrijednost stavila želju za djecom, a Filip vjeruje da će biti super mama. Potom se odlučila za seks, karijeru, izgled i novac. Antonu je također najmanje važna želja za djecom, a kao i Nikolini karijera mu je na prvome mjestu. Na drugo mjesto stavio je dobar seks jer kaže da je strastven čovjek, pa izgled i pretposljednje mjesto stavio je novac. „Ugodno me iznenadilo što su nam se stvari dosta poklapale“, rekla je Nikolina.

Renata je pripremila za Josipa spa dan kod kuće, što se njemu jako svidjelo, no nije mu se svidjelo kad je pričala kako su je bivši dečki vodili često u spa i na večere zato što smatra da nisu znali iskazati svoje osjećaje. Ana je prije spavanja otkrila kako je uspjela nagovoriti Alena da se prošeću oko zgrade, a potom su otišli na kavu koju je ona sama pila. „Osjećaj je bio baš glup“, iskreno je rekla razočarana nedostatkom njegove inicijative.

