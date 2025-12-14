Blagdansko darivanje na Žena.hr: Treća svijeća donosi poklon za strastvene čitateljice

Neka treća adventska svijeća posebnoj ženi u tvom životu donese smirenost, toplinu i dragocjeno vrijeme za sebe

Paljenjem treće adventske svijeće ulazimo u najnježniji dio adventa – vrijeme zahvalnosti, topline i malih rituala koji nas smiruju. A jedan od najljepših rituala svakako je čitanje. Zato u trećem krugu našeg Blagdanskog darivanja na Žena.hr darujemo nešto što hrani dušu, širi misli i stvara posebnu vrstu čarolije.

Ove adventske nedjelje poklanjamo prekrasan paket knjiga koje je pripremilo Znanje.

Savršen dar za žene koje obožavaju čitati, ali i za sve one kojima želiš uljepšati zimske dane dobrom knjigom.

Kako sudjelovati?

Ovoga tjedna želimo da nam prijavite žene koje vam mnogo znače u životu, a za koje znate da obožavaju knjige i zaslužuju svoj trenutak mira, inspiracije i radosti.

Na Facebook stranici Žena.hr u komentaru tagiraj posebnu ženu u svom životu koju želiš prijaviti i kratko nam napiši zašto baš ona zaslužuje predivan paket knjiga.

Što je priča osobnija i toplija, to bolje osjetimo duh žene koju želiš razveseliti.

Igramo se i dalje!

U kampanji Blagdansko darivanje na Žena.hr svake nedjelje adventa otkrivamo novi poklon, dobitnicu objavljujemo tijekom tjedna, a na Božić stiže najvrjedniji dar!

Ne zaboravi pratiti naše društvene mreže, portal i newsletter kako bi ostala u toku sa svim poklonima i iznenađenjima.