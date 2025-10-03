Tri slastice s kestenima koje morate probati ove jeseni

Od jednostavnog pirea do raskošnih torti, kesten je svestran sastojak koji svakom desertu daje bogatu, kremastu teksturu i slatkasti, zemljani okus

Jesen je stigla, a s njom i prepoznatljivi miris pečenih kestena koji se širi ulicama gradova. Sezona ovog omiljenog ploda, koja traje od listopada do prosinca, poziva nas da se prepustimo toplim, orašastim okusima koji evociraju uspomene na djetinjstvo, vunene rukavice i tople škarnicle. Kesten je jedinstven orašasti plod; s nižim udjelom masti, a visokim udjelom škroba i vode, izvrstan je izvor energije. Bogat vitaminom C, kalijem i vlaknima, nije samo ukusan, već i iznimno hranjiv.

Iako su pečeni kesteni klasik, njihova prava čarolija otkriva se u slasticama. Od jednostavnog pirea do raskošnih torti, kesten je svestran sastojak koji svakom desertu daje bogatu, kremastu teksturu i slatkasti, zemljani okus. U nastavku donosimo tri recepta koji slave kesten u njegovim najboljim izdanjima – od tradicionalnog klasika do modernih i internacionalnih poslastica.

Unsplash

Klasik koji nikad ne izlazi iz mode: Domaći kesten pire

Nema jeseni bez kesten pirea sa šlagom. Ova jednostavna, a opet elegantna slastica nezaobilazan je dio gastronomske ponude i omiljeni desert koji se lako priprema kod kuće.

Sastojci:

500 g kuhanih i oguljenih kestena

200 ml mlijeka

50 g šećera (ili po ukusu)

1 žličica ekstrakta vanilije

1 žlica ruma (po želji)

200 ml slatkog vrhnja za šlag

Naribana čokolada za ukras

Priprema:

Svježe kestene zarežite na kori i kuhajte u vodi oko 40 minuta dok ne omekšaju. Ogulite ih dok su još topli kako biste lakše skinuli i vanjsku i unutarnju kožicu.

Oguljene kestene stavite u blender, dodajte mlijeko, šećer, vaniliju i rum. Miksajte dok ne dobijete potpuno glatku, gustu smjesu. Ako je pire pregust, dodajte još malo mlijeka.

Za savršeno svilenkastu teksturu, dobiveni pire protisnite kroz pasirku.

Slatko vrhnje istucite u čvrsti šlag.

Poslužite kesten pire u zdjelicama ili čašama, bogato ukrašen šlagom i posut naribanom tamnom čokoladom.

Putovanje u Toskanu: Rustikalni Castagnaccio

Castagnaccio je drevni toskanski kolač koji priča priču o siromašnoj, ali snalažljivoj kuhinji. Riječ je o iznenađujuće modernom desertu – prirodno je bez glutena, laktoze i dodanog šećera. Njegov okus, koji varira od blago dimljenog do slatkog, ovisi isključivo o kvaliteti kestenovog brašna, koje Talijani s razlogom zovu farina dolce (slatko brašno).

Sastojci:

250 g kestenovog brašna

400 ml vode

Prstohvat morske soli

50 g grožđica

20 g pinjola

50 g oraha, grubo nasjeckanih

1 grančica ružmarina

Ekstra djevičansko maslinovo ulje

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 175°C. Grožđice namočite u malo tople vode.

U zdjeli pomiješajte kestenovo brašno i sol. Postupno ulijevajte vodu, neprestano miješajući pjenjačom kako biste izbjegli grudice.

U smjesu dodajte ocijeđene grožđice te polovicu pinjola i oraha.

Okrugli kalup za pečenje (promjera cca 26 cm) obilno namažite maslinovim uljem. Ulijte smjesu.

Po vrhu pospite ostatak pinjola i oraha te iglice ružmarina.

Sve prelijte s još malo maslinovog ulja i pecite 25 do 30 minuta, dok se na površini ne stvore sitne pukotine. Kolač je odličan i topao i hladan.

Moderna poslastica bez pečenja: Veganska torta od kestena

Za sve koji traže zdraviju i moderniju varijantu, ova nepečena torta pravo je otkriće. Puno je laganija od klasičnih sirovih torti jer se umjesto indijskih oraščića kao baza kreme koristi kesten pire. Rezultat je jednako kremasta, ali manje masna i teška slastica.

Sastojci za podlogu:

2 šalice badema

1 šalica datulja, namočenih

3 žlice otopljenog kokosovog ulja

Prstohvat soli

Sastojci za kremu:

2 šalice nezaslađenog kesten pirea

1/3 šalice javorovog sirupa

1/2 šalice otopljenog kokosovog ulja

Sastojci za čokoladnu glazuru:

2 žlice kokosovog ulja

3 žlice javorovog sirupa

4-5 žlica kakaa

1/3 šalice bademovog mlijeka

Priprema: