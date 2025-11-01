Svestrana purica: 5 recepata za svaki dan i svaku prigodu
Pureće meso često se nepravedno veže isključivo uz blagdanske stolove, no njegova svestranost, nutritivna vrijednost i blag okus čine ga idealnim izborom za svakodnevne obroke. Bilo da se radi o mljevenom mesu, sočnim prsima ili klasičnim odrescima, puretina se lako prilagođava različitim začinima i načinima pripreme.
Zaboravite na suhu i bezukusnu puretinu; uz prave tehnike i recepte, ona postaje zvijezda stola. Donosimo vam pet provjerenih recepata koji će vas inspirirati da ovo zdravo i ukusno meso češće uvrstite u svoj jelovnik, od brzih večera tijekom tjedna do jela kojima ćete zadiviti goste.
Grčka zdjela s mljevenom puretinom
Ovaj recept inspiriran je mediteranskom kuhinjom i spaja aromatičnu mljevenu puretinu, rižu s limunom i svježe povrće u cjelovit i uravnotežen obrok. Idealan je za lagani ručak ili večeru, a priprema je brža nego što se čini.
Sastojci za puretinu:
- 500 g mljevene puretine
- 1 glavica luka, sitno sjeckana
- 2 češnja češnjaka, protisnuta
- 1 žlica sušenog origana
- 1 žličica sušenog timijana
- Sok i korica 1 limuna
- 50 g nasjeckanih sušenih rajčica u ulju
- Sol, papar i maslinovo ulje
Za rižu:
- 200 g riže dugog zrna (npr. basmati)
- Sok i korica ½ limuna
- 2 žlice svježe sjeckanog peršina
Za posluživanje:
- Svježi krastavci, rajčice, feta sir
- Tzatziki umak
Priprema:
- Skuhajte rižu prema uputama na pakiranju. Kada je gotova, umiješajte sok i koricu limuna te svježi peršin.
- Na maslinovom ulju dinstajte luk dok ne postane staklast. Dodajte češnjak i dinstajte još minutu.
- Dodajte mljevenu puretinu i pecite je dok ne posmeđi, razbijajući grudice kuhačom.
- Začinite meso origanom, timijanom, solju i paprom. Kada je gotovo, maknite s vatre te umiješajte limunov sok, koricu i sušene rajčice.
- Složite u zdjelu: na dno stavite rižu, preko nje rasporedite pripremljenu puretinu, a zatim dodajte svježe povrće, izmrvljeni feta sir i velikodušnu žlicu tzatziki umaka.
Najsočnija pureća prsa iz sporog kuhala
Ako ste se ikada borili sa suhim purećim prsima, sporo kuhalo (slow cooker) vaše je tajno oružje. Ova metoda jamči nevjerojatno sočno i mekano meso uz minimalan trud, a sokovi koji ostanu idealna su baza za bogati umak.
Sastojci:
- 1 komad purećih prsa (cca 1,5 - 2 kg), s kožom
- 1 velika glavica luka, prepolovljena
- 1 glavica češnjaka, prepolovljena
- 2 žlice maslinovog ulja
Za utrljavanje:
- 1 žličica dimljene paprike
- 1 žličica češnjaka u prahu
- 1 žličica luka u prahu
- 2 žličice soli
- malo papra
Priprema:
- Pomiješajte sve suhe začine za utrljavanje. Pureća prsa dobro osušite papirnatim ručnicima.
- Meso premažite maslinovim uljem, a zatim ga temeljito utrljajte pripremljenom mješavinom začina sa svih strana.
- Na dno sporog kuhala položite polovice luka i češnjaka s prerezanom stranom prema dolje. Oni će služiti kao "stalak" za meso.
- Položite začinjena pureća prsa na luk i češnjak. Poklopite i kuhajte na opciji "low" 5 do 6 sati. Meso je gotovo kada unutarnja temperatura dosegne 75 °C.
- Izvadite meso iz kuhala i ostavite ga da odstoji najmanje 15 minuta prije rezanja. Tekućinu iz kuhala procijedite i iskoristite za pripremu savršenog umaka.
Brze i zdrave pureće enchilade
Ovo jelo savršen je izbor za večeru tijekom tjedna jer je gotovo za tridesetak minuta, a puno je okusa. Možete ga prilagoditi sastojcima koje imate pri ruci – umjesto puretine koristite piletinu ili grah zamijenite kukuruzom.
Sastojci:
- 500 g mljevene puretine
- 1 glavica luka, sjeckana
- 8 tortilja
- 400 g crvenog enchilada umaka iz staklenke
- 200 g konzerviranog graha (crnog ili crvenog)
- 150 g naribanog sira (npr. cheddar ili gauda)
- Začini: sol, papar, čili u prahu, kumin
- Maslinovo ulje
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 190 °C. Na dno posude za pečenje ulijte malo enchilada umaka.
- Na tavi zagrijte ulje i dinstajte luk. Dodajte mljevenu puretinu i pecite dok ne posmeđi.
- Začinite meso solju, paprom, čilijem i kuminom po ukusu. Umiješajte ocijeđeni grah.
- Napunite svaku tortilju s nekoliko žlica smjese od mesa i graha, zarolajte i slažite u pripremljenu posudu za pečenje.
- Prelijte enchilade ostatkom umaka i pospite naribanim sirom.
- Pecite 20-ak minuta, odnosno dok se sir ne otopi i počne dobivati zlatnu boju. Poslužite uz kiselo vrhnje ili avokado.
Gratinirani pureći odrezak s rajčicom i mozzarellom
Jednostavno, a opet elegantno jelo koje spaja klasične talijanske okuse. Sočni pureći odresci prekriveni pršutom, svježom rajčicom i rastopljenom mozzarellom oduševit će sve za stolom.
Sastojci:
- 4 pureća odreska (oko 500 g)
- 4 kriške pršuta
- 1 velika rajčica, narezana na ploške
- 1 kugla mozzarelle (125 g), ocijeđena i narezana na ploške
- Malo brašna za paniranje
- 50 ml bijelog vina
- Sol, papar, origano
- Maslac i ulje
Priprema:
- Pureće odreske lagano istucite, posolite i popaprite. Jednu stranu svakog odreska uvaljajte u brašno.
- U tavi zagrijte mješavinu ulja i maslaca. Pecite odreske nekoliko minuta sa svake strane, počevši od pobrašnjene strane, dok ne dobiju zlatnu boju.
- Na svaki odrezak položite krišku pršuta, zatim plošku rajčice i na kraju plošku mozzarelle. Pospite s malo origana.
- Podlijte vinom i kratko pirjajte dok alkohol ne ispari.
- Prebacite sve u posudu za pečenje i zapecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 °C nekoliko minuta, samo dok se mozzarella ne rastopi i lagano zapeče.
Ukusni pureći burgeri sa špinatom i feta sirom
Zaboravite na kupovne burgere. Ova domaća verzija s puretinom, slanim feta sirom i špinatom sočnija je i zdravija alternativa koja će postati vaš novi favorit.
Sastojci:
- 500 g mljevene puretine
- 100 g feta sira, izmrvljenog
- 1 šalica svježeg špinata, grubo nasjeckanog
- 1 jaje
- 50 g krušnih mrvica
- 1 češanj češnjaka, protisnut
- Sol i papar
- Peciva i dodaci za posluživanje (zelena salata, rajčica, umak po želji)
Priprema:
- U velikoj zdjeli pomiješajte mljevenu puretinu, izmrvljeni feta sir, nasjeckani špinat, jaje, krušne mrvice i češnjak.
- Začinite smjesu solju i paprom te je nježno promiješajte rukama. Pazite da ne mijesite predugo kako burgeri ne bi postali žilavi.
- Oblikujte smjesu u četiri jednake pljeskavice (burgera).
- Pecite burgere na zagrijanom roštilju ili grill tavi, otprilike 5-6 minuta sa svake strane, dok ne budu potpuno pečeni.
- Poslužite tople u pecivu s omiljenim dodacima.