Kraljica jeseni na tanjuru: Tri neodoljiva recepta s bundevom

Bilo da se odlučite za juhu, rižoto ili pitu, bundeva će unijeti dašak jesenske čarolije u vašu kuhinju. Uživajte u pripremi i bogatstvu okusa koje ova svestrana namirnica nudi

Bundeva, sa svojom prepoznatljivom narančastom bojom i zaobljenim oblikom, nepogrešiv je simbol jeseni. Njezina pojava najavljuje hladnije dane, a miris pečenja ili kuhanja ispunjava domove toplinom i udobnošću. No, bundeva je mnogo više od ukrasa za Noć vještica; ona je iznimno svestrana i hranjiva namirnica koja se savršeno uklapa u slatka i slana jela. Od kremastih juha i bogatih rižota do raskošnih pita i kolača, njezine su mogućnosti gotovo beskrajne.

Osim što je ukusna, bundeva je i prava riznica zdravlja. Bogata je beta-karotenom (koji se u tijelu pretvara u vitamin A), vitaminom C, kalijem i vlaknima. Najbolje sorte za kuhanje su takozvane "šećerne bundeve" (sugar pumpkins) ili muškatne bundeve, koje imaju slađe i manje vodenasto meso. Bilo da ste iskusni kuhar ili početnik, donosimo vam tri provjerena recepta koji će vas potaknuti da iskoristite sve čari ove jesenske kraljice.

Pexels

Pikantna juha od bundeve i kobasice

Zaboravite na klasičnu krem juhu i isprobajte ovu odvažnu kombinaciju koja spaja slatkoću bundeve sa slanim i začinjenim okusom kobasice. Ovo jelo savršeno je za hladne jesenske večeri, a preporučuje se poslužiti ga s komadom prepečenog kruha.

Sastojci:

500 g pirea od bundeve (iz konzerve ili domaći)

250 g svježe talijanske kobasice (ili druge začinjene kobasice)

1 veća glavica luka, sitno nasjeckana

2 češnja češnjaka, protisnuta

1 l povrtnog ili pilećeg temeljca

200 ml vrhnja za kuhanje

1 žlica javorovog sirupa (po želji, za balans okusa)

Maslinovo ulje

Sol i svježe mljeveni crni papar

Prstohvat kajenskog papra ili čilija (po ukusu)

Priprema:

U većem loncu na srednje jakoj vatri zagrijte malo maslinovog ulja. Izvadite meso kobasice iz crijeva i pržite ga, razbijajući ga kuhačom, dok ne postane smeđe i hrskavo. Izvadite kobasicu iz lonca i stavite je sa strane, a većinu masnoće ocijedite.

Na preostaloj masnoći dinstajte nasjeckani luk dok ne postane staklast, otprilike 5-7 minuta. Dodajte protisnuti češnjak i dinstajte još minutu dok ne zamiriše.

U lonac dodajte pire od bundeve i temeljac. Dobro promiješajte, začinite solju, paprom i kajenskim paprom. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15-ak minuta kako bi se okusi povezali.

Umiješajte vrhnje za kuhanje i javorov sirup. Vratite prženu kobasicu u juhu (sačuvajte malo za ukras).

Poslužite vruće, ukrašeno ostatkom hrskave kobasice i po želji, kapljicom kiselog vrhnja.

Unsplash

Kremasti rižoto s pečenom bundevom i kaduljom

Ovaj rižoto je pravo utjelovljenje jesenskih okusa. Pečena bundeva daje mu slatkoću i dubinu, dok aromatična kadulja pruža savršenu protutežu. Idealno je glavno jelo za večeru s prijateljima ili kao elegantan obiteljski ručak.

Sastojci:

400 g muškatne bundeve, očišćene i narezane na kockice (cca 2 cm)

300 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)

1 glavica luka, sitno nasjeckana

100 ml suhog bijelog vina

1,2 l toplog povrtnog temeljca

50 g naribanog parmezana

2 žlice maslaca

Nekoliko listića svježe kadulje

Maslinovo ulje

Sol i papar

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 200°C. Kockice bundeve rasporedite po limu za pečenje, prelijte s malo maslinovog ulja, posolite, popaprite i pecite 20-25 minuta, dok ne omekšaju i lagano se karameliziraju.

U širokom loncu na srednjoj vatri otopite žlicu maslaca s malo maslinovog ulja. Dodajte nasjeckani luk i dinstajte ga dok ne omekša.

Dodajte rižu i pržite je minutu-dvije, neprestano miješajući, dok ne postane staklasta.

Ulijte bijelo vino i kuhajte dok alkohol ne ispari.

Počnite dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući dok riža ne upije tekućinu prije dodavanja sljedeće. Nastavite postupak oko 18-20 minuta, dok riža ne bude kuhana al dente – kremasta, ali i dalje čvrsta na zagriz.

U međuvremenu, u maloj tavi na malo maslaca kratko prepržite listiće kadulje dok ne postanu hrskavi.

Kada je rižoto gotov, maknite ga s vatre. Umiješajte pečenu bundevu, preostali maslac i naribani parmezan. Začinite po ukusu solju i paprom.

Poslužite odmah, ukrašeno hrskavim listićima kadulje.

Unsplash

Savršena američka pita od bundeve

Nijedna jesenska gozba nije potpuna bez klasične pite od bundeve. Njezin svilenkasti, začinjeni nadjev i prhko tijesto čine je desertom kojem je teško odoljeti. Tajna savršene teksture često leži u korištenju pirea iz konzerve, koji je gušći i manje vodenast od domaćeg.

Sastojci za tijesto:

150 g glatkog brašna

1/2 žličice soli

110 g hladnog maslaca, narezanog na kockice

60 ml ledene vode

(ili koristite gotovo prhko tijesto)

Sastojci za nadjev:

425 g pirea od bundeve (iz konzerve)

3 velika jaja

150 g smeđeg šećera

1 žličica cimeta

1/2 žličice mljevenog đumbira

1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića

Prstohvat mljevenih klinčića

1/2 žličice soli

Prstohvat svježe mljevenog crnog papra (tajni sastojak za naglašavanje začina)

240 ml slatkog vrhnja

Priprema: