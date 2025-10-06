Kraljica jeseni na tanjuru: Tri neodoljiva recepta s bundevom
Bundeva, sa svojom prepoznatljivom narančastom bojom i zaobljenim oblikom, nepogrešiv je simbol jeseni. Njezina pojava najavljuje hladnije dane, a miris pečenja ili kuhanja ispunjava domove toplinom i udobnošću. No, bundeva je mnogo više od ukrasa za Noć vještica; ona je iznimno svestrana i hranjiva namirnica koja se savršeno uklapa u slatka i slana jela. Od kremastih juha i bogatih rižota do raskošnih pita i kolača, njezine su mogućnosti gotovo beskrajne.
Osim što je ukusna, bundeva je i prava riznica zdravlja. Bogata je beta-karotenom (koji se u tijelu pretvara u vitamin A), vitaminom C, kalijem i vlaknima. Najbolje sorte za kuhanje su takozvane "šećerne bundeve" (sugar pumpkins) ili muškatne bundeve, koje imaju slađe i manje vodenasto meso. Bilo da ste iskusni kuhar ili početnik, donosimo vam tri provjerena recepta koji će vas potaknuti da iskoristite sve čari ove jesenske kraljice.
Pikantna juha od bundeve i kobasice
Zaboravite na klasičnu krem juhu i isprobajte ovu odvažnu kombinaciju koja spaja slatkoću bundeve sa slanim i začinjenim okusom kobasice. Ovo jelo savršeno je za hladne jesenske večeri, a preporučuje se poslužiti ga s komadom prepečenog kruha.
Sastojci:
- 500 g pirea od bundeve (iz konzerve ili domaći)
- 250 g svježe talijanske kobasice (ili druge začinjene kobasice)
- 1 veća glavica luka, sitno nasjeckana
- 2 češnja češnjaka, protisnuta
- 1 l povrtnog ili pilećeg temeljca
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 1 žlica javorovog sirupa (po želji, za balans okusa)
- Maslinovo ulje
- Sol i svježe mljeveni crni papar
- Prstohvat kajenskog papra ili čilija (po ukusu)
Priprema:
- U većem loncu na srednje jakoj vatri zagrijte malo maslinovog ulja. Izvadite meso kobasice iz crijeva i pržite ga, razbijajući ga kuhačom, dok ne postane smeđe i hrskavo. Izvadite kobasicu iz lonca i stavite je sa strane, a većinu masnoće ocijedite.
- Na preostaloj masnoći dinstajte nasjeckani luk dok ne postane staklast, otprilike 5-7 minuta. Dodajte protisnuti češnjak i dinstajte još minutu dok ne zamiriše.
- U lonac dodajte pire od bundeve i temeljac. Dobro promiješajte, začinite solju, paprom i kajenskim paprom. Pustite da zavrije, a zatim smanjite vatru i kuhajte 15-ak minuta kako bi se okusi povezali.
- Umiješajte vrhnje za kuhanje i javorov sirup. Vratite prženu kobasicu u juhu (sačuvajte malo za ukras).
- Poslužite vruće, ukrašeno ostatkom hrskave kobasice i po želji, kapljicom kiselog vrhnja.
Kremasti rižoto s pečenom bundevom i kaduljom
Ovaj rižoto je pravo utjelovljenje jesenskih okusa. Pečena bundeva daje mu slatkoću i dubinu, dok aromatična kadulja pruža savršenu protutežu. Idealno je glavno jelo za večeru s prijateljima ili kao elegantan obiteljski ručak.
Sastojci:
- 400 g muškatne bundeve, očišćene i narezane na kockice (cca 2 cm)
- 300 g riže za rižoto (Arborio ili Carnaroli)
- 1 glavica luka, sitno nasjeckana
- 100 ml suhog bijelog vina
- 1,2 l toplog povrtnog temeljca
- 50 g naribanog parmezana
- 2 žlice maslaca
- Nekoliko listića svježe kadulje
- Maslinovo ulje
- Sol i papar
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 200°C. Kockice bundeve rasporedite po limu za pečenje, prelijte s malo maslinovog ulja, posolite, popaprite i pecite 20-25 minuta, dok ne omekšaju i lagano se karameliziraju.
- U širokom loncu na srednjoj vatri otopite žlicu maslaca s malo maslinovog ulja. Dodajte nasjeckani luk i dinstajte ga dok ne omekša.
- Dodajte rižu i pržite je minutu-dvije, neprestano miješajući, dok ne postane staklasta.
- Ulijte bijelo vino i kuhajte dok alkohol ne ispari.
- Počnite dodavati topli temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući dok riža ne upije tekućinu prije dodavanja sljedeće. Nastavite postupak oko 18-20 minuta, dok riža ne bude kuhana al dente – kremasta, ali i dalje čvrsta na zagriz.
- U međuvremenu, u maloj tavi na malo maslaca kratko prepržite listiće kadulje dok ne postanu hrskavi.
- Kada je rižoto gotov, maknite ga s vatre. Umiješajte pečenu bundevu, preostali maslac i naribani parmezan. Začinite po ukusu solju i paprom.
- Poslužite odmah, ukrašeno hrskavim listićima kadulje.
Savršena američka pita od bundeve
Nijedna jesenska gozba nije potpuna bez klasične pite od bundeve. Njezin svilenkasti, začinjeni nadjev i prhko tijesto čine je desertom kojem je teško odoljeti. Tajna savršene teksture često leži u korištenju pirea iz konzerve, koji je gušći i manje vodenast od domaćeg.
Sastojci za tijesto:
- 150 g glatkog brašna
- 1/2 žličice soli
- 110 g hladnog maslaca, narezanog na kockice
- 60 ml ledene vode
- (ili koristite gotovo prhko tijesto)
Sastojci za nadjev:
- 425 g pirea od bundeve (iz konzerve)
- 3 velika jaja
- 150 g smeđeg šećera
- 1 žličica cimeta
- 1/2 žličice mljevenog đumbira
- 1/4 žličice mljevenog muškatnog oraščića
- Prstohvat mljevenih klinčića
- 1/2 žličice soli
- Prstohvat svježe mljevenog crnog papra (tajni sastojak za naglašavanje začina)
- 240 ml slatkog vrhnja
Priprema:
- Za tijesto: Pomiješajte brašno i sol. Prstima ili sjeckalicom za tijesto utrljajte hladni maslac dok smjesa ne bude nalik krupnim mrvicama. Postupno dodajte ledenu vodu, miješajući vilicom dok se tijesto ne počne spajati. Oblikujte disk, zamotajte ga u prozirnu foliju i hladite najmanje 30 minuta.
- Zagrijte pećnicu na 190°C. Razvaljajte tijesto i obložite njime kalup za pitu promjera 23 cm. Rubove ukrasite po želji. Obložite tijesto papirom za pečenje i napunite ga keramičkim kuglicama ili suhim grahom. Pecite "na slijepo" 15 minuta. Uklonite papir i kuglice te pecite još 5-7 minuta dok se dno lagano ne osuši.
- Za nadjev: U velikoj zdjeli pjenjačom umutite pire od bundeve, jaja i smeđi šećer. Dodajte sve začine (cimet, đumbir, muškatni oraščić, klinčiće, sol i papar) i dobro promiješajte. Na kraju polako umiješajte slatko vrhnje.
- Izlijte nadjev u polupečenu koru za pitu.
- Pecite 50-60 minuta. Pita je gotova kada rubovi nadjeva izgledaju čvrsto, a sredina se još uvijek lagano trese. Nemojte je prepeći jer će nadjev popucati.
- Pustite da se pita potpuno ohladi na sobnoj temperaturi (najmanje 3 sata) prije rezanja. Poslužite je s tučenim slatkim vrhnjem.