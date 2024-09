Počeo je filmski festival u Torontu: Mnoge zvijezde već su prošetale crvenim tepihom

GLAMUROZNA IZDANJA

Nakon Venecije, slavne face krenule su prema Torontu gdje se ovih dana održava Međunarodni filmski festival. Riječ je o jednoj od 'najzvjezdanijih' manifestacija godine jer privlači jednako veliku publiku kao i, recimo, filmski festival u Cannesu ili Veneciji. Ovog tjedna mnoge zvijezde s A-liste okupile su se u Kanadi na brojnim filmskim premijerama, uključujući i one za filmove kao što su 'Queer', 'Nightbitch', 'Eden' i 'The Last Showgirl'. Neke su slavne osobe već prošetale crvenih tepihom u glamuroznim izdanjima, a najbolje lookove donosimo u našoj galeriji.