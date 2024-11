Zagrepčanke ne mogu bez sunčanih naočala, i ove zime pažljivo prate trendove

MODA NA ŠPICI

Zagrebačka špica puna je modno osviještenih trendseterica. A osim zanimljivih modnih kombinacija, one se često ističu i odabirom modnih dodataka. Trendi torbice, glamurozan nakit, zanimljivi šeširi, no jedan detalj se posebno istaknuo - sunčane naočale. One nisu samo zaštita od sunca, već i nezaobilazan modni detalj koji upotpunjava svaki outfit. Osim što se savršeno uklapaju u različite modne kombinacije, one često postaju i ključni modni dodatak koji ističe osobni stil. Primijetili smo razne modele, a ističu se nezaobilazne avijatičarke, retro modeli, mikro okviri, mačkaste naočale i okrugli modeli. U našoj galeriji pogledaj koje modele sunčanih naočala biraju Hrvatice.