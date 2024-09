Modna blogerica i poduzetnica Matea Miljan Rafaj podijelila je s nama 20 outfita

NAJBOLJE OD NAJBOLJIH

Matea Miljan Rafaj, modna je blogerica i poduzetnica koje je na svoj 33. rođendan pokrenula platformu za najam odjeće. Matea je zaljubljenica u boje koje voli vidjeti u svojim outfitima. Kroz godine je izgradila prepoznatljiv stil koji je rijetko jednobojan, a često šareni ili barem u kombinaciji dvije boje. Voli trendove, ali ih prati isključivo ako su njen stil ili ako neke komade može nositi na sebi svojstven način. Nikada neće kupiti nešto "jer to svi nose" ako smatra da u tome nije autentična. Voli zabavne kombinacije, ljeti i one nešto kraće i otvorenije. Ono što apsolutno uvijek mora imati u ormaru su traperice. "Znam da nisu uvijek omiljene, ali to je komad koji je uvijek bio i bit će u mom ormaru". Sako, traperice, tenisice, torba, sunčane naočale i od nakita ogrlice ili naušnice je nešto što uvijek nosi. "Ono po čemu me ljudi prepoznaju jesu i haljine, koje više ne gomilam doma nego iznajmljujem na rent4style." Kako izgleda njezin šareni ormar pogledajte u našoj galeriji.