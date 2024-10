Blake Lively zna kako savršeno nositi traperice, veste i Chanelove torbice

MODA ZA SVAKI DAN

Blake Lively jedna je od najljepših američkih glumica koja obožava modu. No bez obzira na to što vodi glamurozan život, ova majka četvero djece vrlo često opušteno šeta ulicama New Yorka. Najčešće se može vidjeti u društvu supruga Ryana Reynoldsa. Zvijezda serije "Tračerica" očito ima recept za dnevni look. Traperice, jednostavna majica ili džemper i neki šareni dodatak poput naočala ili torbice. A očito i obožava Chanelove torbice jer smo mogli vidjeti različite modele ovog francuskog brenda. Kako izgledaju njezine opuštene, ali vrlo stylish kombinacije pogledaj u našoj foto galeriji.