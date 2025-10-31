Veliko finale 'Života na vagi': suze, sreća i smijeh - večeras uživo na RTL-u!

Nakon 14 tjedana u Zaboky selu i nastavka transformacije kod kuće, kandidati su spremni pokazati koliko su naučili od trenera, nutricionista, psihologa i ostatka ekipe emisije 'Život na vagi'. Večeras u 20.15 sati, uživo na RTL-u, o svemu odlučuje vaga!

Kandidate će u publici bodriti obitelj i prijatelji, a atmosfera će sigurno biti ispunjena suzama, srećom i smijehom. Zasad su poznata tri finalista, a večeras gledatelje očekuje još jedna zanimljivost - dvoboj između Mare i Ante, pa će se bolji od njih dvoje pridružiti Neni, Domagoju i Dominiku u borbi za 20.000 eura! No i ostalima će sigurno biti napeto jer najbolji među nefinalistima osvaja 7000 eura!

„Zaista sam vjerovala da će neki od plavaca danas biti u finalu i malo mi je to teško palo“, iskreno je rekla Mirna na posljednjem vaganju u Zabokyju, ali se na kraju jako razveselila kad je doznala za dvoboj Mare i Ante - i odahnula jer će ipak biti plavaca u finalu!

„Finalna vaga je kruna cijele sezone i svima skidam kapu jer ovo nije bio nimalo lak put“, smatra Mirna, a Edo rezimira sve proživljeno: „Bilo je zaista turbulentno. Imao sam vrlo dinamičnu grupu, puno jakih pojedinaca i trebalo je doći do nekakvog zajedništva. Ovu sezonu 'Života na vagi' svakako su obilježili odnosi, požrtvovnost i timski duh.“

Dominik vjeruje u svoju pobjedu, baš kao i Domagoj, a ako se pita Nenu - ništa još nije gotovo! „I ja mogu biti pobjednica. Sve ovisi o vagi u finalu“, najavljuje samouvjereno, a kakav će zapravo biti rasplet devete sezone 'Života na vagi' - ne propustite pogledati večeras u 20.15 - uživo na RTL-u!

