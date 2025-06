Priča Lare i Marka, koja je završila tragično u prvoj sezoni, glavni je emocionalni pokretač i u novim epizodam

Nakon upečatljive prve sezone koja je osvojila srca gledatelja, slovenska hit-serija 'Skriveno u raju' vraća se s drugom sezonom! Živopisni likovi ponovno nas vode u idilični, ali turbulentni kamp Paradiso, gdje nas očekuju novi zapleti, tajne i iznenađenja.

Priča Lare i Marka, koja je završila tragično u prvoj sezoni, glavni je emocionalni pokretač i u novim epizodama. Mark je Lari priznao da je jet-skijem pregazio njezina oca, slomljena Lara tada je okončala njihovu vezu, a gledatelji s nestrpljenjem očekuju odgovor na pitanje: hoće li mu moći oprostiti?

RTL

„I dalje smo na moru, i dalje u kampu, no priča počinje godinu dana nakon kraja prve sezone. A u toj se godini dogodilo mnogo toga“, otkriva Matej Zemljič, koji tumači lik Marka dok urednik serije Dejan Krupić najavljuje bitan pomak u temama druge sezone. „Nove epizode uvode nas još dublje u istraživanje složenih odnosa i korupcije viših slojeva društva. Razvijat će se nove ljubavi, a stare će ponovno zaiskriti - no svakako sve likove očekuju brojne kušnje. Ruka pravde ustrajno će goniti korumpirane mešetare, sve do političkog vrha“, kaže.

Uz napetu priču, gledatelje očekuju i snažne ljubavne emocije, nove strasti i neizvjesnost, a glavna glumica serije Gaja Filač poručuje: „Možete očekivati sočne zaplete i rasplete, puno drame, navijanja, slomljenih srca i užitaka.“

RTL

U drugoj sezoni vraćaju se gotovo svi ključni glumci iz prve sezone, a stiže i niz novih lica koji će dodatno začiniti već kompleksnu priču. Radnja se odvija godinu dana nakon događaja iz prve sezone - dok Marka čeka suđenje, Lara pokušava preboljeti tragične događaje povezane sa smrću svoga oca.

Glumac Aleš Valič, koji također igra važnu ulogu u seriji, poručuje s puno nade: „Nadam se da će druga sezona obožavateljima biti barem jednako draga kao prva“, a s njim se slaže i Gaja koja dodaje: „Neka naša serija i dalje bude razlog zbog kojeg se obitelji navečer okupljaju pred ekranom i uživaju u zajedničkom druženju.“

Pripremite se za vruće ljetne večeri pune drame, ljubavi i tajni - od četvrtka, 19. lipnja na platformi Voyo. Seriju pratite i od petka, 20 lipnja u 12.20 na RTL2!