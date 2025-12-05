Sestre Runje iz 'Divljih pčela' postale su prave prijateljice: 'Prepoznale smo se vrlo brzo'

Talentirane, svestrane, uvjerljive, karizmatične – Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić proteklih su mjeseci očarale Hrvate i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji

Glavne protagonistice 'Divljih pčela' svakom novom epizodom osvajaju srca gledatelja svojim emotivnim ulogama Katarine, Cvite i Zore, svojom sestrinskom ljubavi, odanosti i putem kojim hrabro kroče u društvu koje ih neprestano osuđuje i sputava.

Svaka različita na svoj način, a opet savršeno glumački usklađene, njihova zajednička energija itekako se prepoznaje i osjeti u svakoj sceni, ali i izvan seta. Jer ove tri sjajne glumice nerazdvojne su i kad se kamere ugase!

Iako se prije 'Divljih pčela' uopće nisu poznavale, nije trebalo dugo da kliknu i postanu prave prijateljice. Upravo to dokazale su i tijekom jednog modnog snimanja kada su na jedan dan iskočile iz 50-ih godina koje ih u seriji prate. U pauzi su uhvatile nekoliko trenutaka za sebe i svoje male razgovore, a sve je ostalo zabilježeno okom kamere.

„Nas tri se držimo skupa od prvog dana. Ana Marija i ja smo se vidjele još na audiciji, sjele, upoznale se, ne znam, osjetile smo se“, prisjeća se Lidija Penić-Grgaš, koja je nedavno s ekipom iz serije, pa tako i svojim televizijskim sestrama, proslavila 27. rođendan, „Stvarno smo kao tri sestre! Baš su nas pogodili da smo se našle i privatno. I kad imamo neke upitnike, pitanja, razmišljanja, nije nam problem reći si uživo, savjetovati se. Presretna sam što se tako dobro slažemo.“

„Dosad sam uvijek bila najmlađa sestra, recimo kad bismo igrali 'Tri sestre' na fakultetu ili kod nas u HNK-u Split. Bila sam uvijek Irina, ona najmlađa. Prvi put sam se našla u ulozi najstarije sestre i nekako mi je lijepo i toplo“, smije se i sjajna Ana Marija Veselčić, koja je na nedavno održanom Zagreb Film Festivalu imala domaću premijeru svog novog filma, a rame uz rame s njom su na crvenom tepihu ponosno stajale i dvije Lidije koje su joj došle pružiti podršku.

„One su iznimne glumice s bogatim talentom i iskustvom. Užitak je s njima surađivati. Prepoznale smo se vrlo brzo i iznenađena sam kako dinamika odnosa lako pliva i izvan okvira seta. Zahvalna sam što imam priliku u ovakvom tempu i uživati u suigri s njima“, hvali ih Ana Marija, otkrivajući da su tijekom snimanja na lokacijama u okolici Sinja i boravka u hotelu stvorile svoje male zajedničke rituale, „Večeramo skupa, pa nakon večere kupimo grickalice i u pidžamama pogledamo seriju skupa, komentiramo scene jedna drugoj. Navijačice smo si.“

Na njihovu je odnosu zahvalna i crnogorska glumačka zvijezda Lidija Kordić, u seriji najmlađa Zora.

„Komentari na seriju su jako pozitivni, sad nas već ljudi prepoznaju na ulici, što je čudno, ali lijepo. Mislim da se i na kameri vidi da nas tri imamo jako dobar odnos privatno. To mi je najdraže, presretna sam što njih dvije znam i što se tako dobro slažemo. Snimamo cijeli dan skupa, zajedno gledamo seriju pa i učimo tekst, stalno smo u tome i lijepo je, predobro!“ zaključuje.

Omiljene sestre Runje i u novim epizodama 'Divljih pčela' čeka nastavak borbe za nasljeđe, brojne prepreke, iskušenja, ali i iznenađenja koja će zaintrigirati gledatelje.

Već večeras Katarina se, nakon poljupca, sve više otvara Domazetu, a u isto vrijeme brine za Cvitu koja je sve lošije zbog prekida s Nikolom. Kao prava zaštitnica, odlučuje se za radikalnu odluku – ponudit će joj zemlju kao miraz kako bi mogla biti s njim.

Zoru, pak, u Vrilu čeka neobičan susret iza kojeg se krije puno više emocija i tajni nego što može zamisliti.

