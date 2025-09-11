PLACe market se vratio na Dolac, traje post-ljetna zabava na najdražem placu

Za nezaboravne zalogaje zadužena su respektabilna ugostiteljska imena i renomirani chefovi koji će posjetiteljima ponuditi svoja najkreativnija jela u ležernoj, vibrantnoj atmosferi

Sve do kraja listopada, svaki sunčani petak od 18 sati, zagrebačka tržnica Dolac ponovno postaje epicentar najboljeg street fooda u državi. Nakon ljetne stanke, PLACe Market otvara vrata svoje post-ljetne sezone i donosi novu rundu gastro-užitaka, druženja i dobrih vibracija.

Za nezaboravne zalogaje zadužena su respektabilna ugostiteljska imena i renomirani chefovi koji će posjetiteljima ponuditi svoja najkreativnija jela u ležernoj, vibrantnoj atmosferi.

Na Dolcu tako danas možete pronaći od trenutno najpopularnijeg street food koncepta punjenog krumpira – Spud Buda, preko klasika Dolca poput skradinskog rižota Rougemarina Marina Medaka, do plavorepe jadranske tune by Jadran tuna i srdela ražnjića te soparnika na štandu koji je ujedno i premijera novog ugostiteljskog projekta Petrus by Tin Miletić, sina poznate zagrebačke ugostiteljske obitelji i renomiranog restorana Tač.

Zatim tjesteninu u kolutu parmezana s ribanim tartufom iz Al Dentea, hot dog od sabljarke Darling&Shegrtsa chefa Ivana Pave Pavlovića, tu je i chef Juraj Klepić i njegov Gdje je jura? koji na Dolac dolazi s churrosima i pate chouxom s jabukama i vanilijom.

Kad smo već kod slatkog, tu su i raznoliki okusi Crna ovca sladoleda, kao i novitet ekipe iz Crofne koji u kao novost u ponudi imaju Creme brulee krafnu. Dante tapas&more dolazi sa svojim kozicama u češnjaku i čiliju, pata negra pršutom te pašticadom u bao bunu.

Thai thai donosi svoje obožavane klasike poput pad thaia, Meat the king odležane steakove koji se pripremaju u green eggu, Makamana dolazi sa svojim sendvičom od janjetine, Jelly fish in space sa svojim bunsima različitog okusa, a Vinkl dolazi s novim jelom – dimljenim buncekom sa zeljem u pecivu.

Od sljedećeg petka tu su ponovo i Noel, Institut za burgere by Mate Janković, chef Mario Mihelj, Vedran Bošković sa svojijm pizzama, Cunami, Falafel etc, ali i neka nova imena, a čekaju nas ponovo i nova gostovanja.

Od maštovitih reinterpretacija domaćih klasika do modernih street food specijaliteta – PLACe Market, koji se u protekle dvije godine etablirao kao nezaobilazno mjesto za vikend zagrebačke publike i turista, još jednom spaja najbolje od hrvatske gastronomije, urbane kulture i autentične atmosfere najpozntije gradske tržnice.

Osim vrhunskog gourmet iskustva, posjetitelje očekuje i odličan glazbeni program uz nezaobilaznu poruku projekta: #petkomjedemonaplacu.

Tu je naravno i šank s koktelima i miješanim pićima baziranim na Jack Danielsu, Maraschinu, Martiniju i Madre Badessa rakijama, ali i hladnim PeTeom (pelin-tonikom) te Staropramenom, i bezalkoholnim pićima poput Cockte i Cedevite. Tu je i nezaobilazan štand s Pienom,

“ Drago nam je da PLACe Market i ove jeseni vraća ljude na Dolac i podsjeća koliko su gradske tržnice važne, ne samo kao mjesto kupovine nego i kao prostor za susrete, doživljaje i nove uspomene, jednostavno mjesto okupljanja gdje se spajaju hrana, ljudi i dobra energija. Jesen je savršeno vrijeme za uživanje u zalogajima koji griju i stvaraju zajedničke uspomene,” poručuju organizatori.

PLACe Market se ove godine održava treću sezonu zaredom, a koncept je prepoznat kao jedinstveni gastro-kulturni projekt koji revitalizira tržnice i okuplja najbolje od hrvatske street food scene. Projekt se odvija uz potporu HTZ-a, kao i TZ-a Zagreba i Splita. A u suradnji sa Zagrebačkim holdingom i Čistoćom provodi se i kampanja „Zgužvaj i baci“ kako bi se potaknulo posjetitelje da prije odlaganja, smanje volumen svoga otpada.

Poseban šarm događaju daje činjenica da se odvija upravo na Dolcu – srcu Zagreba – gdje se tradicionalna funkcija tržnice isprepliće s modernim gastro doživljajem. Navečer, kada se tezge zatvore, Dolac oživi na novi način: postaje otvorena kuhinja i dnevni boravak grada na kojem se okupljaju prijatelji, obitelji, gurmani i znatiželjnici. I zato – vidimo se večeras na Dolacu, kao i svaki idući sunčani petak jer #petkomjedemonaplacu.

