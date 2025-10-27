Parni valjak rasprodao Arenu Zagreb i najavio još jedan koncert

Rock institucija Parni Valjak, jedan od najdugovječnijih bendova ovih prostora, rasprodao je koncert 29. studenog u Areni Zagreb. Vijest stiže mjesec dana uoči održavanja ovog središnjeg koncerta jubilarne turneje “50”, čemu su prethodili nastupi diljem dvorana i arena u Hrvatskoj i regiji, što uključuje Arenu Pula, šibensku Tvrđavu sv. Mihovila, splitske Gripe, riječku Dvoranu Zamet…

U trenucima objave rasprodane Arene Zagreb, bend za sljedeću godinu najavljuje još jedan izniman koncert - 14. ožujka 2026. godine stižu i u Arenu Stožice u Ljubljani, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sustava Eventim.

Kako potvrđuje organizator Baba Production, novi koncertni datum za Arenu Zagreb se neće dodavati te ističe: “Pozivamo sve koji nisu uspjeli osigurati ulaznice za Zagreb da svrate sljedeće godine, 14. ožujka, na koncertni vikend u našu dragu Ljubljanu”.

50 godina aktivnosti i impresivnog glazbenog nasljeđa

Parni Valjak, osnovan 1975. godine u Zagrebu, desetljećima je sinonim za izvanredni rock, energične izvedbe i pjesme koje su obilježile generacije. S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno glazbeno nasljeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su “Stranica dnevnika”, “Jesen u meni”, “Dođi”, “Ugasi me”, “Zastave”... zauvijek su utkane u glazbenu antologiju regije.

Od samog početka pa sve do danas težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravni glazbeni doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina djelovanja posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog Valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava cijelo jedno poglavlje benda.

Nakon što je bend tada stao s aktivnostima, njihova strast prema glazbi i sviranju je nadjačala te godinu dana kasnije donose odluku o nastavku djelovanja. “Ne sviramo da bismo živjeli, nego živimo da bismo svirali” istaknuo je tada Husein Hasanefendić Hus i nadodao kako ih je upravo ta strast natjerala da krenu dalje.

U novom poglavlju bendu se pridružuje pjevač Igor Drvenkar, s kojim su kroz protekle dvije godine održali više od 60 nastupa, postepeno predstavljajući novu priču kroz nastupe od manjih klubova do velikih festivalskih i koncertnih prostora. U tom periodu objavili su i nove autorske pjesme te potvrdili objavu novog studijskog albuma.

Jedinstvena turneja, bogati koncertni repertoar i unikatan vizualni identitet

Proslavu jubilarnih pola stoljeća djelovanja Parni Valjak donio je na pozornice najvećih dvorana i arena diljem ovih prostora, uključujući prepunu Arenu Pula, riječku Dvoranu Zamet, dvoranu Gripe u Splitu i dva rasprodana koncerta na šibenskoj Tvrđavi Sv. Mihovila. Uz impresivnu produkciju i pomno osmišljen koncertni repertoar, koji uključuje bogato glazbeno nasljeđe njihovih bezvremenskih klasika, kao i dio novih pjesama, istakao se i jedinstveni vizualni identitet.

Vodeći se toplom paletom boja, unikatnim i lokalnim motivima, koncertni vizuali prikazuju originalne ilustracije koje naglašavaju povezanost benda s gradovima u kojima nastupaju. Na jedinstvenom koncertnom vizualu za Arenu Zagreb, 29. studenog 2025. godine, prikazani su urbani motivi zagrebačkoga tramvaja i Željezničkog mosta, popularno preimenovanog u Hendrixov most, kao prepoznatljivi lokalni simboli grada.

Jubilarnih “50” u Areni Zagreb

Vrhunac jedinstvene turneje “50” zakazan je za 29. studeni ove godine u Areni Zagreb, a ulaznice za ovaj događaj su rasprodane.

“Zagreb je bio naša početna stanica i svaki nastup u našem gradu za nas ima posebno značenje. Vraćamo se na pozornicu Arene Zagreb, mjesto na kojem smo u posljednjih nekoliko godina s vama podijelili neke od najljepših, ali i najtežih emocija. Ljubav koja je srž onoga što radimo, ostaje trajna nit koja nas povezuje, a vaša podrška nam je vječna inspiracija” ranije su istaknuli članovi benda, u prvoj najavi iščekivanog koncertnog spektakla.