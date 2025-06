Otvoren je Dnevni boravak na rijeci, manifestacija koja se već pet godina održava na na predivnoj lokaciji gradskog kupališta u Ozlju. Na svega 45 minuta vožnje od Zagreba, uranjate u potpuno drugi svijet u kojem vas osim nevjerojatnih prirodnih ljepota dočekuje bogat kulturni i sportski program te izvrsna gastro ponuda.

U svom petom izdanju Dnevni boravak na rijeci donosi akustične svirke uz rijeku, radionice, pričaonice i predstave za djecu, izložbe i predstavljanja knjiga, stand up nastupe, kulinarske radionice kao i kvizove by Mario Kovač, ali i organizirane sportske programe, pokazne sportske treninge, škole plivanja i izlete kajacima. Iz programa u lipnju svakako valja izdvojiti gostovanje Q’ART u tvom kvartu u subotu 7. lipnja i OZ Craft Beer Festival koji će se održati od 13. do 15. lipnja.

Rahela Poljak

Kako bi boravak u prirodi protekao čim ugodnije posjetiteljima su na raspolaganju brojne pogodnosti, kao besplatan parking, tuševi i kabine za presvlačenje, a posebna se pažnja posvetila najmlađima za koje je omogućen pješčani ulaz u vodu, kao i kućnim ljubimcima, koji imaju svoju posebnu plažu. Važno je naglasiti da je malim i velikim plivačima od početka sezone kupanja na raspolaganju služba Kluba spasilaca na vodama Karlovac. Sportske entuzijaste sigurno će razveseliti pješčani odbojkaški teren, ali i mogućnost najma kajaka i kanua. Za one koji su skloniji pravom, "neaktivnom" odmoru tu su savršena mjesta za piknik i sunčanje.

Bilo da ste osoba koja više voli kvalitetno vrijeme provoditi u sportskim aktivnostima, ili uz dobro štivo, nećete ostati ravnodušni na gastro ponudu za koju će vam jamčiti baš svatko tko je posjetio Snackhouse Oz, rječni beach bar koji podiže letvicu čak i ako pričamo o beach barovima na moru! Streetfood pripremljen od vrhunskih namirnica, najkraći je opis koncepta koje je odmah po otvorenju prošle godine oduševio sve gastroljupce i nametnuo se kao mjesto koje se mora posjetiti. Više vrsta burgera, Mex tortilja, Tortilja falafel wrap, Caprese salata, Gyoze, Pileći hrskavci i mali krumpirići, kao i krumpirići s umakom od tartufa ili s hrskavim špekom i Aurora umakom sami su po sebi dovoljan razlog da se uputite prema Dnevnom boravku na rijeci. Mislilo se i na slatkoljupce, pa su u ponudi i Lava cake, Apple crumble i Tiramisu. U Snackhouse Ozu, ništa se ne prepušta slučaju, pa im tako peciva za burgere dostavlja prva hrvatska „nevidljiva“ pekara Kroštula, povrće se nabavlja od lokalnih OPGova, a meso s farmi u okolici Samobora. Također, u ponudi je i atraktivan izbor bezalkoholnih pića i maštovitih koktela, Kocha kombuche i vrhunske kave, prirodnih sokova bez aditiva i konzervansa lokalnog OPG-a Sokić Sokić, kao i brojna craft piva te lokalna vina.

Dnevni boravak na rijeci otovrio je svoja vrata, a posjetiti ga možete sve do konca kolovoza, petkom od 16 do 22, a vikendom i praznicima od 10 do 22. Sve novosti o događanjima na manifestaciji Dnevni boravak na rijeci možete pratiti na Facebooku i Instagramu.